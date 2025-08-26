Es oficial: cuándo vuelve el Pumpkin Spice Latte de Starbucks y que se sabe del menú de otoño 2025 en EE.UU.

El regreso del Pumpkin Spice Latte (PSL) de Starbucks marca oficialmente la llegada del menú de otoño a la cadena de café. Además de esta bebida, la compañía trae de vuelta varios favoritos de temporada y suma nuevas opciones, tanto en cafeterías como en productos disponibles en supermercados, con sabores de calabaza, canela, nuez moscada y otros clásicos de la temporada.

Desde cuándo estará disponible el Pumpkin Spice Latte en Starbucks

Según un comunicado de prensa de la empresa, el Pumpkin Spice Latte volverá a las cafeterías el 26 de agosto. Además, la marca ofrecerá cafés y cremas en diversos sabores nuevos y de temporada, que estarán disponibles tanto en línea como en supermercados de todo el país norteamericano.

El Pumpkin Spice Latte está elaborado con calabaza real, combina el Signature Espresso de Starbucks con leche al vapor y la mezcla de calabaza, canela, nuez moscada y clavo Starbucks

Desde inicios de agosto, también regresaron las bebidas listas para tomar (RTD, por sus siglas en inglés), como frappuccinos, lattes y cold brew envasados que no requieren preparación, a grandes minoristas, tiendas de conveniencia y gasolineras. Toda esta colección de temporada estará disponible por tiempo limitado, hasta agotar existencias.

Pumpkin Spice Latte: el clásico otoñal que vuelve a Starbucks

Desde su debut en 2003, el Pumpkin Spice Latte se consagra como la opción de temporada más popular de la cadena, según indicó la empresa. Este café artesanal está elaborado con calabaza real, combina el Signature Espresso de Starbucks con leche al vapor y la mezcla de sabores de calabaza, canela, nuez moscada y clavo.

El Pumpkin Spice Latte se consolida como el ícono de las bebidas de temporada de Starbucks Starbucks

La infusión está disponible en tres presentaciones: caliente, helado o frappuccino. Se sirve con crema batida y un toque de especias de pastel de calabaza en la parte superior. Además, Starbucks ofrece versiones sin lácteos y sin azúcar para adaptarse a diferentes preferencias dietéticas.

Qué bebidas y productos incluirá el menú de otoño 2025

Además del PSL, Starbucks prepara el regreso de varias bebidas y productos de temporada para el otoño 2025. Entre ellos se encuentran:

Iced Espresso Pumpkin Spice Latte: está inspirada en la infusión original elaborada con calabaza real. Combina el intenso espresso de Starbucks con leche y las atractivas notas de pumpkin spice.

está inspirada en la infusión original elaborada con calabaza real. Combina el intenso espresso de Starbucks con leche y las atractivas notas de pumpkin spice. Pumpkin Spice Frappuccino Chilled Coffee Drink: una mezcla de temporada con especias, leche y café arábica se une en esta infusión.

una mezcla de temporada con especias, leche y café arábica se une en esta infusión. Pumpkin Spice Flavored Coffee: esta bebida otoñal se destaca por sus notas de calabaza, canela y nuez moscada, combinados con el tueste ligero de Starbucks. Se recomienda añadir un poco de crema y azúcar para revivir el característico sabor del PSL.

esta bebida otoñal se destaca por sus notas de calabaza, canela y nuez moscada, combinados con el tueste ligero de Starbucks. Se recomienda añadir un poco de crema y azúcar para revivir el característico sabor del PSL. Fall Blend Coffee: este blend aporta calidez al inicio de la temporada al combinar cafés seleccionados de tres regiones del mundo. Los granos de Sumatra aportan un toque especiado, los de África notas cítricas y los de América Latina un sutil matiz de nuez tostada, ideal para los días frescos.

La cadena de café se prepara para traer de vuelta sus opciones de temporada este otoño, como el Starbucks Iced Espresso Pumpkin Spice Latte Starbucks

Smoked Butterscotch Flavored Coffee: esta mezcla combina mantequilla dorada con sal y azúcar caramelizado, y ofrece un perfil ahumado y dulce.

esta mezcla combina mantequilla dorada con sal y azúcar caramelizado, y ofrece un perfil ahumado y dulce. Pumpkin Spice Cold Brew Concentrate: es de textura suave y se prepara fácilmente en casa. La combinación infusionada en frío combina notas de calabaza, canela y nuez moscada. Ofrece una alternativa lista para disfrutar con solo añadir agua.

es de textura suave y se prepara fácilmente en casa. La combinación infusionada en frío combina notas de calabaza, canela y nuez moscada. Ofrece una alternativa lista para disfrutar con solo añadir agua. Pumpkin Spice Latte Inspired Creamer y Starbucks Pumpkin Spice Latte Inspired Non-dairy Creamer: las cremas con sabor a Pumpkin Spice combinan calabaza, canela y nuez moscada, pensadas para acompañar el café Starbucks y aportar un toque otoñal.

las cremas con sabor a Pumpkin Spice combinan calabaza, canela y nuez moscada, pensadas para acompañar el café Starbucks y aportar un toque otoñal. Maple Pecan Latte Inspired Non-dairy Creamer: elaborado con suave leche de avena y toques de maple dulce y nuez pacana tostada, ideal para combinar con cualquier bebida de Starbucks.