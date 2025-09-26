Es oficial: la TSA anuncia cambios en el proceso de seguridad de un aeropuerto de Estados Unidos

De cara a la temporada de viajes del otoño boreal, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) informó sobre los diferentes cambios en los controles de seguridad del Aeropuerto Internacional de Milwaukee Mitchell. El objetivo es agilizar el paso de los viajeros frente al crecimiento de vuelos.

Estos son los cambios que anunció la TSA en el aeropuerto de Milwaukee

La portavoz regional de la TSA, Jessica Mayle, adelantó que el aeropuerto de Milwaukee Mitchell espera registrar una gran cantidad de viajeros en la temporada de otoño y durante los días festivos de invierno. En este contexto, les recordó a los pasajeros tener en cuenta los cambios en los controles de seguridad: desde dejarse los zapatos puestos hasta presentarse con la licencia Real ID.

En el Aeropuerto Internacional de Mitchell Milwaukee rige la nueva política de zapatos puestos y la necesitas de una licencia Real ID Facebook: Milwaukee Mitchell International Airport

“Venimos de un verano muy ajetreado. Muchos pasajeros están llegando, con la vista puesta en el otoño y en los altos volúmenes de viajes de la temporada navideña”, sostuvo la vocera durante una conferencia de prensa desde la terminal aérea este jueves 25 de septiembre, según informó Fox 6.

En ese contexto, la funcionaria le recordó a los viajeros dos cambios clave de la TSA que rigen en el aeropuerto:

Política de uso de zapatos

Desde comienzos del verano de 2025, la agencia eliminó el requisito de quitarse los zapatos para pasar por los puntos de control. Sin embargo, Mayle recordó que hay algunos calzados que pueden causar problemas.

“Todavía hay zapatos que activar la alarma o que deben revisarse. Quizás tengan mucho metal o simplemente las activen al pasar. Si sus zapatos activan una alarma, es posible que aún deban quitárselos. Por lo tanto, no hay garantía de que todos pasen por el control sin quitarse los zapatos, pero la mayoría puede dejárselos puestos”, aclaró.

A pesar de que los pasajeros pueden dejarse los zapatos, deberán seguir las instrucciones de los oficiales (Kent D. Johnson/Atlanta Journal-Constitution via AP) Kent D. Johnson� - Atlanta Journal-Constitution�

Requerimiento de la Real ID

Desde mayo de 2025, la TSA establece el requisito de que los pasajeros de 18 años que deseen abordar vuelos nacionales necesitan una identificación que cumpla con la normativa de Real ID, en caso de no contar con otros documentos aceptados.

“La gran mayoría de los pasajeros cumplen con las normas. No observamos ningún problema operativo relacionado con la aplicación de la Real ID”, subrayó la vocera de la TSA.

Otros consejos de la TSA para evitar demoras en los controles de los aeropuertos

La vocera de la TSA además lanzó otras recomendaciones para los pasajeros que viajen desde el aeropuerto de Milwaukee Mitchell o desde en cualquier otra terminal aérea. Estas fueron:

Llegar temprano: es recomendable llegar al aeropuerto al menos dos horas antes de la salida del vuelo para tener tiempo suficiente para realizar el control

es recomendable llegar al aeropuerto al menos dos horas antes de la salida del vuelo para tener tiempo suficiente para realizar el control Empacar de manera inteligente: vaciar por completo las maletas antes de comenzar a prepararlas para evitar llevar artículos prohibidos sin darse cuenta. “Cuando sacas todo, no metes nada que no querías tener en la maleta”, remarcaron desde la TSA.

La vocera de la TSA aconsejó a los pasajeros llegar temprano al aeropuerto y asegurarse que las maletas están vacías antes de empacar

“Las filas aquí en Milwaukee son muy fluidas, no tenemos problemas de espera. Pero, en general, es mejor estar al otro lado del control y disfrutar del comienzo de las vacaciones que tener prisa”, destacó Mayle.