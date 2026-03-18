Estados Unidos detuvo a una mujer argentina que era parte de un grupo delictivo y la deportará

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) anunció la detención de una ciudadana argentina con antecedentes penales y será deportada. Según indicó el organismo gubernamental, la mujer, identificada como Yanina Marcela Ruiz, formaba parte de un grupo delictivo y tenía condenas por hurto, robo agravado y por conducir con alcohol en sangre.

“Yanina Marcela Ruiz es una inmigrante ilegal con antecedentes penales, originaria de la Argentina y miembro de un grupo delictivo sudamericano, con condenas por hurto, robo agravado y conducir bajo los efectos del alcohol, además de un extenso historial delictivo con numerosos arrestos, incluyendo varios por presunta violencia doméstica”, expresaron desde ICE en sus redes sociales.

El organismo afirmó que, el 9 de marzo, la sección Los Ángeles de ICE sabía que estaba previsto que Ruiz sea liberada de la custodia local, con lo cual sus agentes intervinieron y la esperaron fuera de la comisaría para arrestarla.

El mensaje que compartió ICE en sus redes sociales

Horas antes, ICE había notificado la detención de Félix Domingo Pérez Camacho, un ciudadano guatemalteco que, según las autoridades, produjo un accidente vial en Georgia en el que murió un hombre de 63 años que tenía cinco hijos y 10 nietos. Desde el organismo señalaron que estaba indocumentado y posee antecedentes penales que incluyen múltiples condenas por infracciones de tránsito, así como una condena por darse a la fuga tras un accidente.

“El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos está comprometido a mantener a los inmigrantes indocumentados fuera de las comunidades estadounidenses y fuera de nuestro país”, advirtió.

Desde el primer año de gestión de Trump -de su vuelta a la presidencia-, la administración republicana está implementando un plan de deportación para intentar reducir los niveles delictivos en Estados Unidos. La mayor actividad de repatriación se produjo en septiembre de 2025, cuando el gobierno estadounidense envió a sus respectivos países a ciudadanos que consideró “peligrosos”.

La policía migratoria de Trump está implementando un plan de deportación masivo Archivo

Entre ellos, llegaron desde Alexandria, Louisiana, una serie de vuelos con argentinos deportados. Al arribar, los ciudadanos contaron su experiencia y cuestionaron la decisión de Trump. “Es difícil, porque estás lejos de tu familia y es duro. No somos criminales, quiero que lo sepan. No matamos, no violamos, solamente fuimos por el sueño americano”, dijo Marcos Ontivero, uno de los repatriados.

Asimismo, otro deportado identificado como Maximiliano García, que vivía en Estados Unidos desde 2001, describió la deportación como “una página negra dentro de la historia de Estados Unidos”. Aseguró poseer permiso de trabajo hasta 2030 y tener una petición familiar en trámite. Sin embargo, fue detenido tras presentarse en una oficina de inmigración en Florida.

Un argentino fue deportado desde México a EE.UU. entre 37 fugitivos acusados de delitos federales

Otra deportación de un argentino ocurrió semanas atrás, cuando Manuel Ignacio Correa, de 44 años, quien era conocido por su alias “El Argentino” y residía en la Ciudad de México, fue trasladado a Estados Unidos con una pena potencial de hasta 20 años de prisión.

Correa fue deportado junto con un grupo de 37 fugitivos para enfrentar cargos federales. En la Argentina, a su vez, figuraba como parte de una sociedad creada en 2019.