El zar de la frontera de Trump anunció el fin de las redadas en Minnesota, pero lanzó una advertencia al resto del país

MINNEAPOLIS.– La ofensiva contra la inmigración en Minnesota, que derivó en detenciones masivas, protestas y dos muertes, está llegando a su fin, afirmó este jueves el “zar de la frontera”, Tom Homan, tras casi dos meses de operativos federales.

“Como resultado de nuestros esfuerzos aquí, Minnesota es ahora un estado menos santuario para los criminales”, dijo Homan en una conferencia de prensa. “He propuesto, y el presidente Trump ha coincidido, que esta operación de refuerzo concluya”, agregó.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) lanzó la Operación Metro Surge el 1 de diciembre. El Departamento de Seguridad Nacional la calificó como “la mayor operación de control migratorio de la historia”.

Observadores graban mientras agentes federales llevan a cabo una redada migratoria, el jueves 5 de febrero de 2026, en Minneapolis Ryan Murphy - FR172324 AP

“La operación deja a Minneapolis más segura”, sostuvo Homan, quien asumió el control del operativo en Minnesota a fines de enero, tras el segundo tiroteo fatal protagonizado por agentes federales de inmigración, en medio de un creciente rechazo político y cuestionamientos sobre la forma en que se llevaba adelante la operación.

Pero el zar fronterizo del presidente Donald Trump prometió que habrá más redadas migratorias en otras ciudades. “El presidente Trump prometió una deportación masiva y eso es lo que este país va a tener”, señaló Homan.

Más de 4000 arrestos

Según las autoridades federales, los operativos —centrados en el área metropolitana de Minneapolis-St. Paul— derivaron en más de 4000 arrestos. Mientras la administración de Trump calificó a los detenidos como “extranjeros ilegales criminales peligrosos”, también fueron arrestadas personas sin antecedentes penales, incluidos niños y ciudadanos estadounidenses.

“El largo camino hacia la recuperación comienza ahora”, publicó el gobernador demócrata Tim Walz en redes sociales tras el anuncio de Homan. “El impacto en nuestra economía, nuestras escuelas y la vida de las personas no se revertirá de la noche a la mañana. Ese trabajo comienza hoy”.

Walz señaló el martes que esperaba que la Operación Metro Surge finalizara en “días, no en semanas ni meses”, tras mantener conversaciones con altos funcionarios de la administración Trump. Contó a la prensa que esta semana habló tanto con Homan como con la jefa de Gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles.

The long road to recovery starts now.



The impact on our economy, our schools, and people’s lives won’t be reversed overnight. That work starts today.



I’ll have more at 9:45. — Governor Tim Walz (@GovTimWalz) February 12, 2026

La semana pasada, Homan anunció que 700 agentes federales abandonarían Minnesota de inmediato, aunque aún permanecían más de 2000 en las calles del estado. Según sostuvo, el “aumento sin precedentes de la colaboración” reducía la necesidad de tantos agentes federales en el estado, incluido el apoyo de cárceles que alojan a detenidos susceptibles de deportación.

Este jueves, Homan indicó que la reducción del despliegue comenzó esta semana y continuará la próxima. Además, adelantó que permanecerá en Minnesota para supervisar el repliegue.

“Estamos claramente en una etapa de confiar, pero verificar”, afirmó Walz, quien agregó que esperaba recibir más información de la administración “en el próximo día o algo así” sobre el futuro de lo que describió como una “ocupación” y una “campaña de represalias” contra el estado.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, también dijo que mantuvo el lunes una “reunión positiva” con Homan y que analizaron la posibilidad de profundizar la retirada de agentes federales.

