Están prohibidos: la lista de alimentos que no se podrán comprar en 2026 con cupones SNAP en 5 estados
La medida forma parte de una reestructuración de la administración federal de EE.UU. para combatir enfermedades crónicas
- 4 minutos de lectura'
A partir del 1° de enero de 2026, entrarán en vigor nuevas normativas en cinco estados que restringirán de forma significativa el tipo de productos bajo el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés). Esta actualización en las políticas estatales busca fomentar hábitos más saludables, y eliminar de la lista de artículos elegibles ciertos alimentos procesados, azucarados y de bajo valor nutricional.
Alimentos que ya no se podrán comprar con SNAP en 2026
Una nueva regulación en la asistencia alimentaria entra en vigor este jueves, y limita las opciones de compra para miles de estadounidenses en Indiana, Iowa, Nebraska, Utah y Virginia Occidental, consignó Newsweek.
Estos cinco estados implementarán normativas que excluyen del programa SNAP el acceso a productos poco saludables, tales como bebidas azucaradas, productos procesados y dulces.
La medida busca transformar el uso de los beneficios federales, para priorizar alimentos esenciales sobre aquellos con escaso aporte nutricional.
El detalle de alimentos según cada estado es el siguiente, de acuerdo con lo que informó Telemundo:
- Indiana: refrescos y dulces.
- Iowa: todos los alimentos sujetos a impuestos según lo define el Departamento de Ingresos de Iowa, excepto las plantas productoras de alimentos y las semillas para plantas productoras de alimentos.
- Nebraska: refrescos y bebidas energéticas.
- Utah: refrescos.
- Virginia Occidental: refrescos.
Estas modificaciones responden a una estrategia integral de las carteras de Salud y Agricultura de la administración Trump, que buscan combatir las enfermedades por una mala nutrición.
A través de la reconfiguración de este programa de US$100 mil millones, que brinda cobertura a aproximadamente 42 millones de ciudadanos, el gobierno busca optimizar el impacto de la asistencia federal en la salud pública nacional.
“No podemos continuar con un sistema que obliga a los contribuyentes a financiar programas que enferman a la gente y luego pagar una segunda vez para tratar las enfermedades que esos mismos programas contribuyen a crear”, declaró el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr.
A pesar de que el consumo de productos azucarados se relaciona con el incremento de la obesidad y la diabetes, los detractores de esta reforma advierten sobre la falta de viabilidad operativa.
Sostienen que el programa SNAP ya se encuentra bajo una considerable presión presupuestaria y carece de la infraestructura necesaria para implementar las nuevas normativas.
Qué otros estados cuentan con restricciones de alimentos
En total son 18 estados los que tienen restricciones para el programa SNAP e impondrán nuevas prohibiciones a partir de 2026. Además de Indiana, Iowa, Nebraska, Utah y Virginia Occidental, estas son las entidades que aparecen en la lista del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés).
- Arkansas: refrescos, bebidas de frutas y verduras con menos del 50% de jugo natural, “bebidas poco saludables” y dulces.
- Colorado: refrescos
- Florida: refrescos, bebidas energéticas, dulces y postres preparados.
- Hawái: refrescos.
- Idaho: refrescos y dulces.
- Luisiana: refrescos, bebidas energéticas y dulces.
- Missouri: dulces, postres preparados y ciertas bebidas poco saludables.
- Dakota del Norte: refrescos, bebidas energéticas y dulces.
- Oklahoma: refrescos y dulces.
- Carolina del Sur: dulces, bebidas energéticas, refrescos y bebidas azucaradas.
- Tennessee: alimentos y bebidas procesadas como refrescos, bebidas energéticas y dulces.
- Texas: bebidas azucaradas y dulces.
- Virginia: bebidas azucaradas.
Cuando comienzan las restricciones de alimentos en EE.UU.
En su sitio web oficial, el Departamento de Agricultura detalla cuando empezarán con las restricciones los estados que tienen nuevas prohibiciones.
Enero
- 4 de enero: Texas y Virginia
- 8 de enero: Hawái
- 9 de enero: Dakota del Norte
- 10 de enero: Missouri
Febrero
- 15 de febrero: Idaho y Oklahoma
- 18 de febrero: Luisiana
Marzo
- 1 de marzo: Colorado
Abril
- 20 de abril: Florida
Julio
- 1º de julio: Arkansas
- 31 de julio: Tennessee
Agosto
- 31 de agosto: Carolina del Sur
