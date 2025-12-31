Estudio revela cuál es la mejor bebida que ayuda a fortalecer los huesos

Algunos hábitos de consumo de bebidas, en especial entre mujeres mayores, pueden influir en la salud ósea. Tanto el té como el café han sido asociados con ciertos beneficios, pero un estudio reciente sugiere que la primera de estas bebidas podría ser ligeramente más favorable para mantener la densidad de los huesos.

Cuál es la mejor bebida que ayuda a fortalecer los huesos

Un estudio de la Universidad de Flinders, en Australia, conocido como el Estudio de Fracturas Osteoporóticas, analizó el consumo de té y café en casi 10.000 mujeres mayores de 65 años, y su relación con la densidad mineral ósea.

El té ayuda a tener una mejor densidad minerla ósea (Unsplash)

La investigación evaluó la densidad ósea en la cadera y el cuello femoral, zonas con mayor riesgo de fractura, a lo largo de 10 años. Los resultados mostraron que las mujeres que consumían té presentaban una densidad mineral ósea ligeramente mayor en la cadera que aquellas que reportaron un mayor consumo de café.

Ryan Liu, coautor del estudio, explicó que aunque no se conoce con exactitud la causa, el té podría ofrecer mayor protección ósea debido a la presencia de catequinas, compuestos que podrían estimular las células formadoras de hueso.

No obstante, el incremento observado fue modesto. Michael Holick, profesor de endocrinología y nutrición de la Universidad de Boston, señaló que el aumento es tan pequeño que podría no ser clínicamente relevante.

El café podría tener efecto negativo para los huesos

El análisis también observó que el consumo elevado de café, definido como cinco o más tazas al día, se asoció con una menor densidad mineral ósea. Esta condición puede aumentar el riesgo de osteoporosis, una enfermedad caracterizada por el debilitamiento progresivo de los huesos y una mayor probabilidad de fracturas.

Beber café en exceso puede ser perjudicial para los huesos (Unsplash)

Kendall Moseley, director médico del Centro de Osteoporosis y Metabolismo Óseo de Johns Hopkins, explicó que una densidad ósea baja incrementa la vulnerabilidad a fracturas con el paso de los años.

Sin embargo, los especialistas aclaran que no es necesario eliminar el café. Beber entre dos y tres tazas al día no mostró efectos negativos en la densidad ósea, mientras que el impacto adverso se observó principalmente con consumos elevados.

Cuál es el té que ayuda a fortalecer los huesos

Ryan Liu señaló -en entrevista con Fox News- que, aunque el estudio no especificó los tipos de té consumidos, variedades comunes como el té negro, verde, oolong y descafeinado contienen flavonoides y catequinas, compuestos asociados con beneficios para el mantenimiento de los huesos.

El té tiene mayores beneficios para la salud de los huesos (Freepik)

Los expertos recomiendan optar por tés sin azúcares añadidos y, de ser posible, con bajo contenido de cafeína. Además, subrayan que el consumo de té debe formar parte de un enfoque integral de cuidado óseo, que incluya:

Una dieta adecuada en calcio y vitamina D

Actividad física regular , especialmente ejercicios de carga

, especialmente ejercicios de carga Hábitos de consumo moderados

Además del tipo de bebida que se consuma, los especialistas coinciden en que la salud ósea depende de múltiples factores a lo largo de la vida. La edad, los cambios hormonales, el nivel de actividad física, la exposición al sol y la alimentación diaria influyen de manera decisiva en la densidad de los huesos.

Por ello, los expertos subrayan que ningún alimento o bebida por sí sola previene la osteoporosis, sino que es la combinación de hábitos saludables sostenidos lo que ayuda a reducir el riesgo de fracturas en la adultez mayor.