Estudió una carrera de cuatro años, le faltaban días para recibirse y se enteró de lo peor

Una joven mexicana se volvió viral en redes sociales al contar cómo, después de estudiar cuatro años, se enteró de que su licenciatura no existía y que no podría obtener un título oficial que la habilitara como profesional. Al parecer, su universidad no había hecho el procedimiento correcto ante las autoridades federales para validar esa carrera y poder certificar a los alumnos que la concluían.

La chica, @halismontero, aseguró que se quedó atónita al enterarse y decidió contar su historia en TikTok para advertir a otras personas. Según su relato, la odisea comenzó cuando estaba a punto de recibirse y en la escuela les dijeron que había algunas materias que no les habían impartido y que eran necesarias para graduarse. “Obviamente yo no estuve de acuerdo, pero tuve que revalidar dos semestres de inglés en una semana”, declaró.

Después, cuando salió, consiguió un trabajo como educadora, pero en su centro de empleo le dijeron que su título profesional tenía algunas irregularidades y que debía arreglarlo si deseaba conservar su puesto. Si bien no especificó qué tipo de anormalidades fueron las que se encontraron, fue entonces cuando supo que algo andaba mal. Volvió a la facultad para pedirles una solución y que le dieran un documento adecuado, pero no obtuvo respuesta, relató.

Una tiktoker contó en redes cómo fue estafada por la universidad a la que asistió durante cuatro años

De ese modo, recurrió a la Dirección de Profesiones, institución mexicana que regula la validez de las licenciaturas en el país, para ver si allí podían proporcionarle un título con el que no tuviera riesgo de perder su trabajo. Fue ahí cuando recibió la peor noticia: “Las autoridades gubernamentales me dijeron que ellos no estaban enterados de que la escuela estaba ofreciendo esa licenciatura. Así que, no había títulos... Me dijeron que no, no existía. Me tuvieron estudiando cuatro años y no había títulos”.

Como la casa de estudios no tenía el aval oficial, no había forma de que los alumnos que la estudiaron pudiesen ingresar al mercado laboral con una cédula profesional u otro documento que acreditara su experiencia.

¿Cómo lo solucionó?

Lo primero que pensó fue que había sido víctima de una estafa, por lo cual de inmediato se dirigió a la institución para pedirles una explicación. Le dijeron que lo único que podían ofrecerle era darle actualizaciones del caso en julio próximo, para ver si lograban conseguir algo con qué acreditar sus años de carrera.

Una tiktoker mexicana contó que estudió por cuatro años y cuando iba a recibirse le dieron la peor noticia

Con plena incertidumbre, la joven instó a la comunidad virtual a verificar siempre que la escuela cumpla con los parámetros necesarios antes de inscribirse, para evitar que les pase lo mismo que a ella. Su relato causó furor entre los usuarios, acumuló 1,4 millones de reproducciones y miles de comentarios de personas que lamentaron su situación desde los comentarios.

LA NACION