El polémico comentario de Osmel Sousa sobre Dayanara Torres en Miss Universo: “Ganó por el Espíritu Santo”

El reconocido “Zar de la Belleza”, Osmel Sousa, generó controversia tras asegurar que Dayanara Torres ganó el concurso Miss Universo 1993 “por obra y gracia del Espíritu Santo”. Según el diseñador y empresario cubano, la corona no le correspondía a la puertorriqueña, sino a la representante de Venezuela, Milka Chulina.

La polémica declaración de Osmel Sousa

Durante el segmento El Horno del programa En Casa con Telemundo con Gabriel Coronel, Sousa expresó: “Me cae muy bien, pero le tengo cierta cosita porque el año que ella fue Miss Universe ganó por obra y gracia del Espíritu Santo”.

Sousa afirmó que la verdadera ganadora debería haber sido Venezuela, pero que dos miembros del jurado no emitieron su voto en su turno, lo que permitió que Puerto Rico se llevara la corona Instagram: @zardelabelleza

El certamen en el que la boricua fue coronada como la mujer más bella del universo se celebró el 21 de mayo de 1993 en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, según HOLA! USA.

En total, participaron 79 candidatas, y Torres, originaria de Toa Alta, se convirtió en una de las Miss Universo más jóvenes de la historia, con solo 18 años.

De acuerdo con el Zar de la Belleza, cuando llegó el turno de Venezuela, dos integrantes del jurado no emitieron su voto, lo que impidió que Milka Chulina recibiera la puntuación completa.

“La ganadora era Venezuela y en dos lectores que estaban en el jurado, los aparatitos con los números, dos jueces simplemente cuando salió Venezuela no pulsaron el aparatito. No pusieron ni cero, ni uno, ni tres, nada”, detalló.

Dayanara Torres: su trayectoria personal y profesional

Hasta el momento, Torres no se ha pronunciado sobre las declaraciones de Sousa. Desde que ganó el certamen, la puertorriqueña ha desarrollado una carrera como actriz, presentadora y modelo.

Desde que Torres obtuvo la corona, ha construido una carrera destacada como actriz, presentadora y modelo (FB/Miss Universe)

“Que una jibarita del campo, de mi pueblo de Toa Alta, con mis 18 años lograra este sueño y le diera esperanza a nuestra juventud de alcanzar los suyos, sin importar la situación económica en la que se encuentren… claro que el sueño, la meta, el deseo existen, pero siempre de la mano del sacrificio, la disciplina y el trabajo duro”, afirmó al conmemorar los 30 años de su coronación.

En el plano personal, atravesó momentos difíciles, como la muerte de su padre, José Torres, en 2017.

En 2000 contrajo matrimonio con Marc Anthony, con quien tuvo dos hijos, Cristian y Ryan. Tras varios años juntos, la pareja se divorció.

La experiencia de Dayana Torres con el cáncer de piel

Dayanara dio a conocer en febrero de 2019 su diagnóstico de melanoma, un tipo de cáncer de piel. Según dijo, tenía un lunar detrás de la rodilla al que no prestó atención hasta que su exprometido, Louis D’Esposito, copresidente de Marvel Studios, la motivó a revisarlo.

Tras una biopsia, se confirmó que la formación era maligna y fue removida mediante una cirugía. La ex Miss Universo tuvo sesiones de radioterapia y finalmente anunció que el cáncer había entrado en remisión.

Desde entonces, Torres se convirtió en una voz activa por la salud al promover la detección temprana de esta enfermedad, especialmente en la comunidad latina. En la actualidad, es una figura admirada por su llamado a la resiliencia y concientización.

Desde que fue diagnosticada con melanoma en 2019, Torres se convirtió en una vocera activa de la salud al promover la detección temprana de esta enfermedad Instagram: @dayanarapr

Mediante su cuenta de Instagram, la modelo compartió un mensaje este miércoles en el que relató su experiencia.

“La vida me ha puesto a prueba muchas veces. He pasado por diagnósticos, tratamientos, miedos, dolores… por esos golpes que te cambian la forma de ver el mundo. Pero también he pasado por amor, por aprendizajes, por nuevas oportunidades y por esa luz que vuelve a encenderse dentro de uno cuando decides seguir adelante, porque rendirme nunca ha sido una opción”, escribió en sus redes sociales.