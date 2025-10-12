La emoción de “Tu Chiquito Bombón”, el influencer mexicano que cumplió su sueño y le compró una casa a sus padres
Gracias a su trabajo en redes sociales, donde acumula millones de seguidores, pudo ayudar a su familia
- 3 minutos de lectura'
Las redes sociales pueden usarse para muchos fines: conectar personas, entretener, vender productos, difundir historias, hacer colectas solidarias y también cumplir sueños. Esto último es lo que ocurrió con Rico Álvarez, un influencer mexicano conocido como "Tu Chiquito Bombón". Gracias a su trabajo como creador de contenido y su popularidad, el joven pudo reparar una herida de su pasado: hace poco más de una década su familia perdió todo y ahora les compró una casa a sus padres. “Nunca pensé que iba a pasar”, afirmó.
El regalo que cambió la historia familiar: “Tenemos a dónde llegar”
Álvarez, un joven mexicano originario de Jalisco que vive en California, recordó en una entrevista con Univision el duro momento que marcó su infancia: su familia perdió todo. “Desafortunadamente, hace como unos 13 o 14 años perdimos la casa que teníamos”, contó.
Ese episodio, que en su momento representó una pérdida devastadora, ahora quedó atrás ahora. Gracias a su trabajo en redes sociales, el joven pudo comprar una nueva casa para sus padres y devolverles la estabilidad que habían perdido cuando él era pequeño.
Sus padres, emocionados, no pudieron contener las palabras de orgullo y gratitud hacia su hijo. “Doy gracias a Dios que es un hijo agradecido, porque uno no le dice tal o cual cosa, él se acuerda de todo lo que vivió y de todo lo que le dimos. No es necesario estárselo recordando, él lo tiene en mente”, expresó Guillermina Álvarez, su madre.
Rafael, el padre del influencer, también celebró el nuevo comienzo que significó su familia volver a tener un techo propio: “Gracias a Dios, pues ya tenemos donde llegar“.
El influencer que ayudó a sus padres con sus videos
Cuando "Tu Chiquito Bombón" comenzó a publicar contenido en sus redes sociales, nunca imaginó que alcanzaría la popularidad que hoy le permitió ayudar a su familia. Logró crear una comunidad enorme, con más de 3,7 millones de seguidores en Tiktok y 377 mil en Instagram. Sus videos acumulan miles de reproducciones y, gracias a ello, pudo cambiar su realidad y la de su familia.
“Es un sueño comprarle una casa a mis jefes”, remarcó el influencer, a quien todavía le parece increíble haberlo conseguido gracias a los videos y contenidos que publica. “Nunca pensé que iba a pasar”, reconoció.
Su padre también expresó su orgullo por cómo el trabajo y el esfuerzo de su hijo les dio la tranquilidad que habían perdido. “Gracias a él, tenemos donde vivir y, con ganas, aquí vamos a estar los años que nos queden”, señaló.
Un amor que también nació en redes sociales
Las redes sociales no solo le abrieron la puerta al éxito económico, sino también al amor. El joven conoció a su novia, también influencer, gracias a un contenido que le llamó la atención por su humor. “Miré un video que publicó ella, que a mí se me hizo bien chistoso, y le mandé un mensaje. Casualmente, vivíamos cerca”, relató sobre cómo comenzó su relación amorosa.
Yudy Pulido, su pareja, contó entre risas que al principio “el plan era hacer una colaboración” de contenido en redes sociales, pero se enamoraron y ahora “estamos colaborando en la vida”.
