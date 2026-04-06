Activaron la Operación Green Light: cómo pagar multas sin recargo y recuperar la licencia de Florida hoy

Este 6 de abril, el condado de Miami-Dade puso en marcha la Operación Green Light. Durante distintos días del mes, varios condados de Florida ofrecerán a conductores con licencias suspendidas la posibilidad de pagar sus multas con descuentos para recuperarlas y volver a manejar. La iniciativa estará disponible por tiempo limitado.

Qué es la Operación Green Light de Florida: perdonan los recargos sobre multas a conductores

De acuerdo con el estudio legal The Ticket Clinic, este es un programa anual en el que se les brinda la oportunidad a muchos residentes del estado de regularizar su situación con respecto a multas atrasadas.

Conductores con la licencia suspendida pueden saldar multas y recuperar su permiso mediante la Operación Green Light de Florida Freepik

Concretamente, está dirigida a conductores cuyas licencias fueron suspendidas por no pagar sanciones económicas por faltas de tránsito.

El problema para muchos ciudadanos es que la demora lleva a que se sumen recargos.

A medida que se acumulan deudas mayores, muchos consideran que es imposible pagar y no intentan solucionar su situación.

La idea de la Operación Green Light es eliminar temporalmente estos costos extra para que los conductores puedan saldar sus deudas.

Lo que ocurre durante este período es que los condados de Florida habilitan a pagar las multas sin el recargo por gestión de cobro.

Incluso, algunas jurisdicciones suelen ofrecer descuentos en el monto base o la opción de aplicar a un plan de pagos.

La Operación Green Light es gestionada individualmente por la autoridad judicial de cada condado. Por lo tanto, los interesados deben consultar las normas de su lugar de residencia para conocer los detalles.

Fechas clave de la Operación Green Light de Florida: cuándo se realiza en cada condado

El sitio web oficial de los secretarios judiciales de Florida elaboró un calendario, en el que se pueden verificar los días y otros detalles de todos los condados participantes en el programa.

Los condados ofrecen beneficios en el pago de multas para que conductores de Florida puedan recuperar su licencia

Estas son las jurisdicciones mencionadas y las fechas en las que estará activa la Operación Green Light:

Alachua : del 20 al 24 de abril.

: del 20 al 24 de abril. Baker: del 20 al 24 de abril.

del 20 al 24 de abril. Bay: 23 y 24 de abril.

23 y 24 de abril. Bradford: 27 de abril y 1 de mayo.

27 de abril y 1 de mayo. Brevard: 15 de abril.

15 de abril. Calhoun: 16 de abril.

16 de abril. Charlotte: del 20 al 24 de abril.

del 20 al 24 de abril. Citrus: del 13 al 17 de abril.

del 13 al 17 de abril. Clay: del 13 al 17 y del 20 al 24 de abril.

del 13 al 17 y del 20 al 24 de abril. Collier: 16 y 17 de abril.

16 y 17 de abril. Columbia: del 13 al 17 de abril.

del 13 al 17 de abril. DeSoto: 28 de marzo y del 13 al 17 de abril.

28 de marzo y del 13 al 17 de abril. Dixie: del 13 al 17 y del 20 al 24 de abril.

del 13 al 17 y del 20 al 24 de abril. Duval: del 13 al 24 de abril.

del 13 al 24 de abril. Escambia: 6 de marzo.

6 de marzo. Flagler: del 13 al 17 y del 20 al 24 de abril.

del 13 al 17 y del 20 al 24 de abril. Gulf: del 13 al 17 de abril.

del 13 al 17 de abril. Hamilton: del 13 al 16 de abril.

del 13 al 16 de abril. Hardee: del 13 al 17 de abril.

del 13 al 17 de abril. Hendry: del 13 al 17 de abril.

del 13 al 17 de abril. Highlands: 23, 24 y 27 de abril.

23, 24 y 27 de abril. Hillsborough: del 6 al 10 de abril.

del 6 al 10 de abril. Holmes: 10 de abril.

10 de abril. Indian River: del 13 al 17 de abril.

del 13 al 17 de abril. Jackson: del 6 al 10 de abril.

del 6 al 10 de abril. Jefferson: del 20 al 24 de abril.

del 20 al 24 de abril. Lake: del 20 al 24 de abril.

del 20 al 24 de abril. Lee: del 14 al 17 de abril.

del 14 al 17 de abril. Leon: del 13 al 17 de abril.

del 13 al 17 de abril. Levy: del 13 al 17 y del 20 al 24 de abril.

del 13 al 17 y del 20 al 24 de abril. Liberty: 17 de abril.

17 de abril. Madison: 21 de abril.

21 de abril. Manatee: 11 de abril.

11 de abril. Marion: del 13 al 17 de abril.

del 13 al 17 de abril. Martin: del 13 al 17 y del 20 al 24 de abril.

del 13 al 17 y del 20 al 24 de abril. Miami-Dade: varios días entre el 6 y el 20 de abril.

varios días entre el 6 y el 20 de abril. Nassau: del 13 al 17 y del 20 al 24 de abril.

del 13 al 17 y del 20 al 24 de abril. Okaloosa: 22 de abril.

22 de abril. Okeechobee: del 13 al 24 y el 18 de abril.

del 13 al 24 y el 18 de abril. Orange: 15 de abril.

15 de abril. Osceola: del 13 al 17 y del 20 al 24 de abril.

del 13 al 17 y del 20 al 24 de abril. Pasco: 27, 30, 31 de marzo y 1, 2 de abril.

27, 30, 31 de marzo y 1, 2 de abril. Pinellas: del 20 al 24 de abril.

del 20 al 24 de abril. Polk: del 13 al 17 de abril.

del 13 al 17 de abril. Putnam: del 13 al 17 y del 20 al 24 de abril.

del 13 al 17 y del 20 al 24 de abril. St. Johns: del 11 al 13 y del 17 al 24 de abril.

del 11 al 13 y del 17 al 24 de abril. Santa Rosa: 11 de abril y del 13 al 17 de abril.

11 de abril y del 13 al 17 de abril. Sarasota: del 9 al 11 de abril.

del 9 al 11 de abril. Sumter: 15 de abril.

15 de abril. Suwannee: del 20 al 24 de abril.

del 20 al 24 de abril. Taylor: del 20 al 24 de abril.

del 20 al 24 de abril. Union: durante todo el año.

durante todo el año. Volusia: del 13 al 17 de abril.

del 13 al 17 de abril. Wakulla: del 30 de marzo al 10 de abril.

del 30 de marzo al 10 de abril. Walton: del 13 al 17 y del 20 al 24 de abril.

del 13 al 17 y del 20 al 24 de abril. Washington: del 13 al 17 de abril.

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La Operación Green Light empezó en Miami-Dade: cómo participar

Según la fuente oficial del condado de Miami-Dade, durante las fechas seleccionadas, el pago de multas sin los recargos puede realizarse en cualquier horario y en línea.

Para quienes quieran realizar el trámite de manera presencial, se debe concurrir a una oficina habilitada de lunes a viernes entre las 9 y las 16 (hora local).