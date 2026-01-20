Adiós a decenas de leyes: Florida dejará de aplicar normas en salud y educación, según Uthmeier

El procurador general de Florida, James Uthmeier, difundió un documento en el que afirmó que dejará de defender la constitucionalidad y la aplicación de determinadas leyes que, a su entender, establecen privilegios basados en la raza. Las normas no fueron derogadas, pero la decisión impacta en decenas de disposiciones que abarcan desde educación y salud hasta regulaciones empresariales.

En una opinión que fue plasmada en un documento legal, Uthmeier expresó que "las leyes que requieren una acción estatal basada en la raza son presuntamente inconstitucionales".

Por eso dijo que el Estado del Sol no garantizará su defensa legal ni promoverá su cumplimiento en los tribunales.

Estos fueron los fundamentos de la medida:

Inconstitucionalidad de leyes raciales: el fiscal sostiene que cualquier ley de Florida que exija discriminación, preferencias o cuotas basadas en la raza no debe aplicarse.

el fiscal sostiene que cualquier ley de Florida que exija discriminación, preferencias o cuotas basadas en la raza no debe aplicarse. Marco legal: según el procurador, estas leyes violan la cláusula de protección igualitaria de la decimocuarta enmienda de la Constitución de EE.UU. y el artículo I, sección 2 de la Constitución estatal, que garantizan la igualdad ante la ley.

según el procurador, estas leyes violan la de la decimocuarta enmienda de la Constitución de EE.UU. y el artículo I, sección 2 de la Constitución estatal, que garantizan la igualdad ante la ley. Requisito de “escrutinio estricto”: para su aplicación, cualquier acción estatal basada en la raza debe superar un análisis exhaustivo. Concretamente, se indicó que debe servir a un interés gubernamental apremiante y estar “estrechamente adaptada”.

para su aplicación, cualquier acción estatal basada en la raza debe superar un análisis exhaustivo. Concretamente, se indicó que debe servir a un interés gubernamental apremiante y estar “estrechamente adaptada”. Aplicaciones limitadas: Uthmeier dice que la Corte Suprema solo reconoce dos justificaciones para acciones basadas en la raza. Estas son remediar instancias específicas y documentadas de discriminación pasada o evitar riesgos inminentes a la seguridad humana en prisiones.

Uthmeier dice que la Corte Suprema solo reconoce dos justificaciones para acciones basadas en la raza. Estas son remediar instancias específicas y documentadas de discriminación pasada o evitar riesgos inminentes a la seguridad humana en prisiones. Precedente judicial: el documento se apoya en el fallo de la Corte Suprema en Students for Fair Admissions (SFFA) v. Harvard, que establece que la eliminación de la discriminación racial significa removerla en su totalidad.

Cuáles son las categorías de leyes de Florida a las que apunta Uthmeier

Concretamente, el fiscal general cuestiona tres grandes grupos de normativas, según manifestó en su opinión como representante del estado. Estos son:

Clasificaciones raciales: Uthmeier asegura que apunta contra normativas que exigen planes de acción afirmativa y metas de contratación basadas en la raza dentro de agencias estatales.

Uthmeier asegura que apunta contra normativas que exigen planes de acción afirmativa y metas de contratación basadas en la raza dentro de agencias estatales. Preferencias en contrataciones gubernamentales: se señalan leyes que establecen “metas de gasto” específicas para contratistas según su origen étnico.

se señalan leyes que establecen “metas de gasto” específicas para contratistas según su origen étnico. Cuotas raciales: requisitos que exigen que ciertos consejos, juntas o programas tengan una representación de minorías obligatoria o reserven espacios exclusivos para ciertos grupos.

Aunque las leyes no fueron derogadas o modificadas, Uthmeier afirmó que Florida no defenderá su aplicación. Por eso, en la práctica es como si ya no existieran.

Las áreas de Florida sobre las que se modificarán normativas

Las normas del Estado del Sol que no se aplicarán, según indicó el procurador en su documento, están englobadas en las áreas de salud, comercio, normas empresariales y educación, entre otras.

La representación legal del Estado del Sol brindó un listado detallado de cada una de las leyes que se ven afectadas. Este se encuentra en un apéndice que se puede consultar dentro del mismo documento.