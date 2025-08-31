Buenas noticias para Doral: el nuevo anfiteatro que traerá más conciertos de primer nivel a Miami

Miami, Florida, suma un nuevo espacio de entretenimiento en vivo que reforzará su posición como destino clave para conciertos, festivales y eventos culturales. El Doral Amphitheater, que abrirá en un popular parque de la ciudad, contará con artistas internacionales y producciones de primer nivel.

Cómo será el nuevo Doral Amphitheater en Miami

Ubicado en el Doral Central Park, que abarca 32 hectáreas, el recinto al aire libre tiene una capacidad para 4689 personas y fue desarrollado en asociación con la Ciudad de Doral. Con respecto a su diseño, incluye áreas de admisión general con asientos y de pie, palcos VIP, un escenario cubierto, acústica de calidad y una infraestructura eléctrica.

El Doral Amphitheater está ubicado en el Doral Central Park, que abarca aproximadamente 32 hectáreas Doral Amphitheater

Loud and Live, empresa internacional dedicada a la producción y promoción de recitales y giras en todo el mundo, se encargará de la programación, el marketing, la venta de boletos y la producción de eventos en el nuevo anfiteatro. Se espera que el espacio abra sus puertas con los conciertos de Justin Quiles el 31 de octubre y del artista venezolano Nacho el 13 de diciembre, según indicó Ticket News.

La alcaldesa de Doral, Christi Fraga, destacó que el recinto representa una apuesta por el desarrollo cultural y económico de la zona. “Este nuevo espacio no solo atraerá entretenimiento de clase mundial, sino que también impulsará el turismo y las oportunidades de negocio que beneficiarán a toda nuestra comunidad”, afirmó.

Nelson Albareda, CEO de Loud and Live, señaló que el Anfiteatro de Doral marca una evolución para la compañía en su papel dentro del entretenimiento en vivo.

“Además de producir y promover giras a nivel mundial, ahora añadimos la operación de recintos a nuestro porfolio, asegurando que artistas, promotores y público cuenten con un espacio de clase mundial para conectarse y crear experiencias inolvidables. Estamos orgullosos de establecer este espacio en nuestra ciudad natal de Miami, fortaleciendo aún más la posición del sur de Florida como un centro de entretenimiento en vivo”, afirmó.

Se espera que el espacio espacio abra sus puertas con los conciertos de Justin Quiles el 31 de octubre y del artista venezolano Nacho el 13 de diciembre Doral Amphitheater

De acuerdo con la página oficial del Doral Amphitheater, el recinto -ubicado en 3005 NW 92nd Avenue Doral- está disponible para alquiler para diversos tipos de eventos:

Conciertos

Eventos corporativos

Picnics de empresa

Recaudación de fondos y galas

Graduaciones

Reuniones sociales

Recepciones de convenciones

Fiestas navideñas

Bodas

Entradas y precios del concierto de Justin Quiles en el Doral Amphitheater

Las entradas para el concierto de Justin Quiles, el 31 de octubre, ya están disponibles en la página oficial del Anfiteatro de Doral. Los precios varían desde 59 dólares hasta más de US$150, según la categoría:

Admisión general en el césped: US$58,75

US$58,75 Admisión general en la pista: US$102,80

US$102,80 Secciones con asientos reservados: US$158,20

Las entradas para el concierto de Justin Quiles ya están disponibles y el precio varía de US$59 a más de US$150 Doral Amphitheater

Políticas y reglas de acceso del Doral Amphitheater en Miami

Loud and Live informó que, una vez dentro del lugar, no se permite la entrada y salida durante el evento. A su vez, está prohibido ingresar al recinto con armas, computadoras, latas de metal o vidrio, equipo de grabación o sonido, sillas, alimentos, botellas de cualquier material, paraguas y tampoco se permite fumar. No se admiten animales, salvo los de servicio.

Además, la empresa señaló que no existen restricciones de edad y que los niños menores de dos años no necesitan entrada si permanecen en el regazo de su acompañante.