Clima en Florida: el sistema de tormentas que impactará en San Valentín 2026

Florida se prepara para un fin de semana con un marcado contraste climático. Mientras el sábado 14 de febrero se perfila con tiempo mayormente favorable para actividades al aire libre, los modelos meteorológicos indican que un sistema de tormentas comenzará a influir en la región hacia el cierre del día y, con mayor claridad, durante el domingo 15 de febrero.

Clima en Florida para San Valentín: cómo estará el sábado

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) indica que gran parte de Florida tendrá condiciones estables durante las horas diurnas del día de San Valentín. Se esperan cielos mayormente despejados o parcialmente soleados, con temperaturas por encima de los valores habituales para esta época del año.

Miami : registrará una jornada mayormente soleada, con temperaturas máximas cercanas a los 77°F (25°C) . Durante la noche, el cielo se mantendrá parcialmente nublado y las mínimas rondarán los 67°F (19°C) , sin indicios de precipitaciones significativas.

: registrará una jornada mayormente soleada, con temperaturas máximas cercanas a los . Durante la noche, el cielo se mantendrá parcialmente nublado y las mínimas rondarán los , sin indicios de precipitaciones significativas. Orlando : presentará condiciones similares. Se prevé un día cálido, con una temperatura máxima estimada en 81°F (27°C) . Hacia la noche, la nubosidad aumentará levemente y la mínima descenderá hasta los 61°F (16°C) , en un contexto aún estable.

: presentará condiciones similares. Se prevé un día cálido, con una temperatura máxima estimada en . Hacia la noche, la nubosidad aumentará levemente y la mínima descenderá hasta los , en un contexto aún estable. Daytona Beach : el sábado también se desarrollará con intervalos de sol y nubosidad. Se espera una máxima de 73°F (23°C) , con una probabilidad baja, cercana al 20%, de chubascos aislados después del mediodía.

: el sábado también se desarrollará con intervalos de sol y nubosidad. Se espera una máxima de , con una probabilidad baja, cercana al 20%, de chubascos aislados después del mediodía. Jacksonville: alcanzará los 75°F (24°C), con condiciones parcialmente soleadas y una posibilidad limitada de lluvias por la tarde.

“Si sus planes comienzan el viernes por la noche, aún deberíamos tener buen tiempo”, aseguró el meteorólogo de Click Orlando, David Nazario. “Para el sábado, la niebla se vuelve algo densa. Deberíamos ver un aumento de la humedad de la Costa Este que intentará llegar a la zona de Florida Central durante la segunda mitad del sábado, lo que podría dar lugar a lluvias ligeras o chubascos”, explicó.

Una vaguada de onda corta sobre Texas impulsará un frente frío a través de Florida hacía el domingo NWS

Cuándo llegan las lluvias a Florida este fin de semana

La llegada de aire más húmedo no implicará precipitaciones generalizadas el sábado, pero sí podría dar lugar a lluvias ligeras o chubascos aislados en sectores puntuales, especialmente si las temperaturas alcanzan niveles suficientes para generar inestabilidad local. En cualquier caso, el número de personas afectadas por lluvias durante el Día de San Valentín sería reducido, según Click Orlando.

El escenario cambia de manera más clara hacia el domingo 15 de febrero. Las proyecciones coinciden en que ese día marcará el momento de mayor impacto del sistema de tormentas, con un aumento considerable en la cobertura de lluvias y la posibilidad de actividad eléctrica asociada al avance del frente frío.

Las autoridades meteorológicas del NWS señalan que el desarrollo del patrón está vinculado a una vaguada de onda corta que se desplaza desde Texas. Este patrón atmosférico actuará como motor del frente frío que avanzará sobre la península de Florida y generará un entorno más inestable.

El "evento principal" del sistema de tormentas se espera para el domingo 15 de febrero, con un aumento significativo en la probabilidad de lluvias Dylan Sauerwein / Unsplash

Domingo con lluvias y tormentas en Florida: qué zonas estarán en riesgo

El domingo 15 de febrero es identificado como el “evento principal” del fin de semana en términos meteorológicos. Para esa jornada, los modelos anticipan un incremento significativo en la probabilidad de precipitaciones, que podría alcanzar hasta un 70% en el norte del estado y valores cercanos al 50% en zonas del centro.

Entre los principales riesgos asociados al sistema se encuentra la posibilidad de tormentas eléctricas fuertes. La combinación de calor acumulado durante los días previos y la llegada del aire más frío crea condiciones favorables para el desarrollo de este tipo de fenómenos, especialmente a lo largo del límite frontal.

Aunque el riesgo se considera bajo, Nazario no descarta la aparición de tornados aislados en algunas áreas, particularmente en el norte y centro de Florida. Este escenario está relacionado con la inestabilidad atmosférica y los cambios en la dirección e intensidad del viento a diferentes niveles de la atmósfera.

Además, se esperan vientos sostenidos del sur y suroeste antes del paso del frente:

Orlando: las velocidades podrían ubicarse entre diez y 15 millas por hora (16 y 24 kilómetros por hora) , con ráfagas que alcancen las 30 millas por hora (48 kilómetros por hora).

, con ráfagas que alcancen las 30 millas por hora (48 kilómetros por hora). Jacksonville: las condiciones ventosas podrían afectar actividades al aire libre y la circulación marítima.

En zonas costeras y marítimas, los meteorólogos anticipan un deterioro de las condiciones de navegación hacia el final del domingo. El aumento del viento podría derivar en la emisión de avisos para embarcaciones pequeñas, especialmente en aguas del Atlántico y del Golfo.