LA NACION
en vivo

Noticias del sur de Florida y Miami hoy, en vivo: últimas actualizaciones del martes 14 de abril

Reportes al momento y cobertura en tiempo real de las novedades en el Estado Soleado: clima, leyes y otros sucesos que impactan en los residentes

El clima en el sur de Florida para este martes 14 de abril
El clima en el sur de Florida para este martes 14 de abrilFreepik

LaunchPad: la propuesta de Byron Donalds para eliminar los costos de matrícula para estudiantes de Florida

Byron Donalds, candidato a las primarias republicanas para gobernador de Florida, anunció este martes la iniciaitva LaunchPad, en una conferencia de prensa que brindó en Broward. Se trata de un plan que, entre otras cosas, propone la eliminación de los costos de matrícula para estudiantes.

La propuesta de Byron Donalds en medio de su campaña para la gobernación de Florida
La propuesta de Byron Donalds en medio de su campaña para la gobernación de FloridaX Byron Donalds

“Se trata de capacitar al ritmo del mundo empresarial, conectar a los estudiantes con oportunidades reales y garantizar que todos los jóvenes floridanos tengan la oportunidad de ganar, aprender y triunfar”, dijo Donalds. A su vez, el congresista afirmó que busca alinear las escuelas secundarias, los colegios estatales y los empleadores con programas modernos de aprendizaje.

Así estará el clima hoy en Florida

Para este martes 14 de abril de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) estima que habrá condiciones estables y calurosas en gran parte de Florida, aunque con variaciones según la zona.

El clima se mantendrá estable en gran parte de Florida
El clima se mantendrá estable en gran parte de FloridaAndriy Blokhin - Shutterstock
  • Miami: el clima estará mayormente nublado con una temperatura máxima de 79°F (26°C) y una mínima de 67°F (19°C). Existe una probabilidad de lluvia del 25% durante el día.
  • Tampa: se espera un día soleado con temperaturas que alcanzarán los 80-85°F (26-29°C). El NWS advierte sobre valores bajos de humedad relativa (alrededor del 35%), lo que mantiene un riesgo moderado de incendios forestales.
  • Jacksonville: el cielo estará despejado y soleado, con una temperatura máxima de 84°F (28°C) y vientos ligeros del sureste a 10 mph.

Noticias en vivo del sur de Florida

Más leídas
  1. Una tradicional fábrica de calzado entró en concurso preventivo
    1

    Viamo entró en concurso preventivo: despidos, cierres e importaciones

  2. Murió María Elena Otegui, una de las especialistas más influyentes en el estudio del maíz
    2

    Tenía 66 años: murió María Elena Otegui, una de las especialistas más influyentes en el estudio del maíz

  3. Detuvieron a una anestesista por el robo de fentanilo en el Hospital de Vicente López
    3

    Detuvieron a una anestesista por el robo de fentanilo en el Hospital de Vicente López

  4. La Anmat retiró del mercado el lote de un perfume ante el riesgo de posibles efectos en la salud
    4

    La Anmat retiró del mercado el lote de un perfume tras detectar irregularidades en su elaboración