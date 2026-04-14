Noticias del sur de Florida y Miami hoy, en vivo: últimas actualizaciones del martes 14 de abril
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LaunchPad: la propuesta de Byron Donalds para eliminar los costos de matrícula para estudiantes de Florida
Byron Donalds, candidato a las primarias republicanas para gobernador de Florida, anunció este martes la iniciaitva LaunchPad, en una conferencia de prensa que brindó en Broward. Se trata de un plan que, entre otras cosas, propone la eliminación de los costos de matrícula para estudiantes.
“Se trata de capacitar al ritmo del mundo empresarial, conectar a los estudiantes con oportunidades reales y garantizar que todos los jóvenes floridanos tengan la oportunidad de ganar, aprender y triunfar”, dijo Donalds. A su vez, el congresista afirmó que busca alinear las escuelas secundarias, los colegios estatales y los empleadores con programas modernos de aprendizaje.
Así estará el clima hoy en Florida
Para este martes 14 de abril de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) estima que habrá condiciones estables y calurosas en gran parte de Florida, aunque con variaciones según la zona.
- Miami: el clima estará mayormente nublado con una temperatura máxima de 79°F (26°C) y una mínima de 67°F (19°C). Existe una probabilidad de lluvia del 25% durante el día.
- Tampa: se espera un día soleado con temperaturas que alcanzarán los 80-85°F (26-29°C). El NWS advierte sobre valores bajos de humedad relativa (alrededor del 35%), lo que mantiene un riesgo moderado de incendios forestales.
- Jacksonville: el cielo estará despejado y soleado, con una temperatura máxima de 84°F (28°C) y vientos ligeros del sureste a 10 mph.
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