Noticias del sur de Florida y Miami hoy, en vivo: últimas actualizaciones del martes 14 de abril

Byron Donalds, candidato a las primarias republicanas para gobernador de Florida, anunció este martes la iniciaitva LaunchPad, en una conferencia de prensa que brindó en Broward. Se trata de un plan que, entre otras cosas, propone la eliminación de los costos de matrícula para estudiantes.

La propuesta de Byron Donalds en medio de su campaña para la gobernación de Florida X Byron Donalds

“Se trata de capacitar al ritmo del mundo empresarial, conectar a los estudiantes con oportunidades reales y garantizar que todos los jóvenes floridanos tengan la oportunidad de ganar, aprender y triunfar”, dijo Donalds. A su vez, el congresista afirmó que busca alinear las escuelas secundarias, los colegios estatales y los empleadores con programas modernos de aprendizaje.