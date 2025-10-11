Columbus Day 2025: qué tiendas estarán abiertas y cerradas el próximo feriado en Florida

El lunes 13 de octubre de 2025 se celebra Columbus Day (en español, Día de Colón) en varias partes de Estados Unidos. En Florida, es uno de los 21 días festivos federales, en el que las oficinas gubernamentales cierran para los empleados, mientras que los condados y distritos escolares locales toman la decisión individual de reconocerlo o no.

Qué tiendas estarán abiertas y cerradas en Florida por Columbus Day 2025

La celebración del Columbus Day varía según la región. En algunos lugares se realizan grandes desfiles y eventos cívicos —como el famoso desfile de Nueva York—, mientras que en otros se dedica a reflexionar sobre la historia del país.

El Día de Colón en Florida provoca el cierre de algunas tiendas, mientras que otras permanecen abiertas para obtener una mayor ganancia económica, según The Economic Times.

Instituciones y servicios que estarán cerrados:

Oficinas gubernamentales: las oficinas federales (como los tribunales) cierran al ser un feriado federal. En Florida , el estado reconoce el Día de Colón como festivo estatal, por lo que algunas oficinas estatales y municipales también pueden cerrar.

las oficinas federales (como los tribunales) cierran al ser un feriado federal. En , el estado reconoce el Día de Colón como festivo estatal, por lo que algunas también pueden cerrar. Bancos y servicios financieros: sucursales de Chase , Bank of America y Wells Fargo cerrarán sus puertas, aunque la mejor opción es verificar con la sucursal local.

sucursales de , y cerrarán sus puertas, aunque la mejor opción es verificar con la sucursal local. Servicio Postal de EE.UU. (USPS): las oficinas de correo estarán cerradas y no habrá entrega de correspondencia ni paquetes regulares, según el sitio oficial.

Instituciones y servicios que estarán abiertos:

Cadenas de supermercados: Walmart , Target y Costco operan con sus horarios habituales durante este día festivo.

, y operan con sus horarios habituales durante este día festivo. Centros comerciales y tiendas: la mayoría de los centros comerciales y locales minoristas permanecen abiertos.

la mayoría de los centros comerciales y locales minoristas permanecen abiertos. Servicios de entrega: empresas de paquetería como FedEx y UPS ofrecen servicios limitados o rutas esenciales, pero no detienen por completo sus operaciones.

Escuelas abiertas en Florida en el Día de Colón

Aunque el gobierno federal suspende las clases, la mayoría de las escuelas de Florida permanecen abiertas, informó The Economic Times.

Condado de Indian River: escuelas abiertas el lunes 13 de octubre.

escuelas abiertas el lunes 13 de octubre. Condado de Martin: escuelas abiertas el lunes 13 de octubre.

escuelas abiertas el lunes 13 de octubre. Condado de St. Lucie: día de trabajo para maestros el lunes 13 de octubre.

Cuál es la historia de Columbus Day

El Día de Colón, un feriado federal que se celebra el segundo lunes de cada octubre, surgió a fines del siglo XIX como una forma de honrar la herencia italoamericana en una época en la que los inmigrantes italianos sufrían una persecución generalizada, consignó National Geographic.

El Día de la Raza, o Columbus Day, recuerda la llegada del explorador Cristóbal Colón al continente americano el 12 de octubre de 1492.

La fecha ha estado en el centro de la polémica en los últimos años, ya que muchos cuestionan las acciones del marinero genovés, a quien se le atribuye la muerte de miles de indígenas tras su arribo a las islas del Caribe, destacó Telemundo.

La primera celebración oficial registrada en Estados Unidos fue en 1792, durante el 300.º aniversario de la llegada de Colón. La comunidad italoamericana buscó honrar su herencia e impulsó con fuerza su reconocimiento a fines del siglo XIX.

En 1937, el presidente Franklin D. Roosevelt proclamó el Columbus Day como feriado federal, y desde 1971 se celebra el segundo lunes de octubre para crear un fin de semana largo.

Una fecha que genera debate

Mientras algunos conmemoran la fecha como un reconocimiento a la herencia italoamericana y a la historia de la exploración, otros la cuestionan por el impacto negativo de la colonización en los pueblos originarios, destacó Telemundo.

Por esa razón, varios estados y ciudades decidieron cambiar el nombre a Día de los Pueblos Indígenas, centrando las conmemoraciones en el legado de los aborígenes, los primeros pobladores del continente, avasallados por la conquista de los exploradores.