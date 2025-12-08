“Completamente falso”: el testimonio de una ciudadana americana detenida en Florida tras un video viral

El miércoles 3 de diciembre en Key Largo, Florida, se registró una escena que rápidamente se viralizó: una mujer vestida con uniforme médico fue forzada a salir de su auto por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), mientras gritaba reiteradamente que era ciudadana estadounidense. Ahora, dio su versión de lo ocurrido.

Las palabras de la detenida por agentes federales

El incidente se registró alrededor de las 9.15 hs sobre los carriles sur de la U.S. 1, frente al centro comercial Pink Plaza. Los agentes detuvieron un Toyota blanco y rodearon el vehículo. La mujer a bordo, una terapeuta conductual, sostuvo que desde el inicio la intimidaron.

Agentes federales detuvieron a una ciudadana de Estados Unidos en Florida

“Para aclarar, bajé la ventanilla en el mismo momento en que me detuvieron. Cualquier afirmación que diga que me negué a hacerlo es completamente falsa”, dijo en la declaración que hizo llegar al Miami Herald.

Además, la ciudadana agregó: “Se puede ver claramente mi ventanilla baja cuando abren mi puerta, lo que demuestra que cumplí desde el principio”.

El drama que vivió la ciudadana de EE.UU.

Sobre el contacto con los agentes federales, la mujer añadió: “Antes de que pudiera siquiera alcanzar mi licencia de conducir, las personas que rodeaban mi vehículo amenazaron con romper mi ventanilla, generando miedo y presión en lugar de permitirme un momento para cumplir”.

Los agentes estaban enmascarados y en ningún momento se identificaron con la mujer daminificada Flickr/usicegov

“Me arrastraron agresivamente fuera de mi vehículo, me arrebataron el teléfono de la mano y me esposaron”, dijo en la declaración.

Mientras los automovilistas pasaban, la mujer gritaba pidiendo ayuda: “Soy ciudadana estadounidense. ¡Por favor, ayúdenme! Esto es injusto. ¿Por qué me están haciendo esto?”

La situación, afirmó, se agravó porque los agentes tenían las caras tapadas y nunca se identificaron. “Estar rodeada de hombres enmascarados y sin identificar fue aterrador. Me asusté. Mi cuerpo comenzó a temblar y entré en una ansiedad severa y posiblemente en un ataque de pánico, genuinamente temerosa por mi seguridad”, dijo la terapeuta, que prefirió mantener el anonimato.

Luego fue colocada dentro de una camioneta Ford sin distintivos y desde allí vio cómo los agentes revisaban sus pertenencias, incluida su cartera, algo para lo que no dio permiso, hasta que encontraron su licencia. Una vez verificado que era ciudadana estadounidense, la liberaron.

La mujer fue detenida por la CBP en un control vehicular en la autopista (foto ilustrativa) Archivo

La versión de las autoridades

Al respecto, el vocero de la CBP, Alan Regalado, había dicho días atrás, tras ser consultado por el mismo medio, que la mujer se había negado a cooperar con los agentes. Según esta versión, no obedeció los pedidos de bajar su ventanilla y entregar la licencia de conducir.

La CBP también afirmó que la intervención se llevó a cabo bajo protocolos de seguridad operativa y en un punto de control interior autorizado, y señaló que el caso continúa bajo revisión. No obstante, un portavoz de la agencia se negó a hacer comentarios luego de que se supiera la versión de la ciudadana.

El análisis legal de la detención de la CBP en Florida

Al escuchar la reconstrucción del hecho, la abogada de inmigración Magdalena Cuprys fue contundente: “Nada de eso es legal”, dijo.

La especialista explicó al Miami Herald que, dentro de la franja de 160 kilómetros desde la frontera, que incluye los Keys de Florida, los agentes pueden pedir documentos de ciudadanía o estatus migratorio, pero aclaró que eso no les concede otros poderes.

“Aun así, no tienen derecho a entrar en su auto, ni en su cartera. Eso es un registro e incautación irrazonable”, aseguró la especialista.