El cambio de tono de Díaz-Canel contra EE.UU. en medio de la crisis que deja sin opciones a la isla

Lo que comenzó con la confirmación de contactos entre La Habana y Washington derivó en un endurecimiento del discurso público del presidente Miguel Díaz-Canel, que denunció amenazas contra Cuba en medio de la crisis energética que atraviesa la isla.

De las conversaciones entre Cuba y EE.UU. al enfrentamiento discursivo

Según informó CNN, en los últimos días, el Gobierno cubano endureció de manera visible su posicionamiento público frente a Estados Unidos, luego de que Díaz-Canel confirmara conversaciones bilaterales y después denunciara presiones externas en sus canales oficiales.

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Sin embargo, el mandatario cubano utilizó su cuenta en la red social X para lanzar una advertencia directa. Acusó a Washington de amenazar de forma reiterada con derrocar el orden constitucional de la isla. Además, denunció lo que calificó como una política de asfixia económica sostenida durante más de seis décadas, explicó CNN.

En ese mismo mensaje, sostuvo que Estados Unidos busca apropiarse de los recursos y del control económico de la isla, al tiempo que aseguró que cualquier intento de agresión se encontraría con una “resistencia inexpugnable”.

El contexto de las advertencias: crisis interna en Cuba y presión externa

Detrás de este cambio de discurso hay un escenario interno delicado. De acuerdo con la cobertura de Associated Press, Cuba atraviesa una profunda crisis energética agravada por la falta de suministro de petróleo en los últimos tres meses.

Esta escasez obligó a depender de fuentes alternativas como el gas natural, la energía solar y plantas termoeléctricas, aunque sin lograr cubrir la demanda total.

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La falta de combustible provocó la paralización de centrales eléctricas y derivó en apagones generalizados, incluido uno nacional de unas 29 horas registrado esta semana.

Las consecuencias alcanzan múltiples sectores: desde interrupciones en las comunicaciones hasta afectaciones en servicios esenciales como la salud, el transporte y la educación. “El impacto es tremendo”, reconoció Díaz-Canel al describir la magnitud de la crisis.

En paralelo, la caída en la producción y la necesidad de ajustes laborales reflejan el deterioro económico. Incluso actividades básicas, como la producción de pan, se vieron afectadas, lo que obligó a reconvertir más de un centenar de panaderías para funcionar con leña o carbón ante la falta de combustible, explicó AP.

Un diálogo abierto con Estados Unidos, pero con pocas certezas

Associated Press también detalló que las conversaciones entre Cuba y Estados Unidos tuvieron como objetivo identificar problemas bilaterales y evaluar posibles soluciones, así como explorar áreas de cooperación en materia de seguridad y estabilidad regional.

Cuba, sometida al bloqueo petrolero, dice que inició conversaciones con EE.UU.

Díaz-Canel afirmó que factores internacionales facilitaron estos contactos, aunque no brindó detalles concretos sobre su alcance o resultados.

Del lado estadounidense, mientras Donald Trump insinuó la posibilidad de cambios profundos en la isla, su secretario de Estado, Marco Rubio, consideró que las recientes medidas económicas anunciadas por Cuba —como la apertura a inversiones desde el exterior— no son lo suficientemente drásticas para revertir la situación.

Además, Rubio desestimó versiones periodísticas que sugerían un plan para desplazar a Díaz-Canel del poder, calificándolas como “historias falsas” y cuestionando las fuentes que las difundieron.