¿Cuándo se irá la ola de frío de Miami? El momento exacto en que llegará el calor tras la tormenta invernal en Florida

La ola de frío que sorprendió al sur de Florida mantiene en vilo a residentes y autoridades, incluso en una ciudad acostumbrada a temperaturas cálidas como Miami. El ingreso de una masa de aire inusualmente fría dejó madrugadas con registros históricos y advertencias oficiales. Sin embargo, los pronósticos ya empiezan a marcar un punto de inflexión hacia la vuelta de la normalidad en los valores térmicos.

¿Cuándo vuelve el calor a Miami?

El momento clave para quienes esperan el regreso del clima cálido llegará a mitad de semana. Según el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) en Miami, la tendencia moderadora continuará a partir del martes por la noche, cuando el sistema de alta presión que domina la escena se desplace aún más hacia el este.

La advertencia por clima frío en Miami se mantendrá hasta la mañana del lunes NWS

Ese movimiento permitirá el ingreso de un flujo de aire más templado desde el sur y el suroeste, previo a la llegada de un frente asociado a un sistema que avanzará por la región del Atlántico medio.

Entre la noche del miércoles y las primeras horas del jueves, existe la posibilidad de algunos chaparrones dispersos, aunque sin eventos de precipitación significativos.

Tras el paso de ese frente, se espera un nuevo descenso térmico, pero mucho menos intenso que el actual. El propio NWS subrayó que no se tratará de una masa de aire tan fría como la que provocó esta ola invernal histórica.

Hacia el fin de semana, las temperaturas tenderán a normalizarse. Los meteorólogos anticiparon valores cercanos a los promedios estacionales, lo que implica el regreso de máximas más agradables y madrugadas sin riesgos de heladas.

Cómo está el clima en Miami: otro amanecer marcado por el frío extremo

Durante la madrugada de este lunes, el sur de Florida continuó bajo la influencia de un potente sistema de alta presión ubicado sobre el norte del golfo de México. Ese patrón atmosférico permitió el ingreso persistente de aire frío y seco, lo que los meteorólogos describieron como un evento poco frecuente para esta región.

De acuerdo con el NWS de Miami, las temperaturas mínimas se movieron en un rango inusual, con valores que descendieron a niveles más propios de latitudes templadas.

Durante la madrugada del lunes, un potente sistema de alta presión situado sobre el norte del Golfo de México impulsó una masa de aire frío y seco Chris O'Meara� - AP�

En varias zonas del interior, los termómetros marcaron entre 20°F y 30°F (-7°C a -1°C) durante la madrugada, mientras que otras áreas registraron valores algo menos extremos, pero igualmente fríos para los estándares locales.

Aunque los vientos fueron más leves que en jornadas anteriores, la sensación térmica también cayó a registros cercanos a los 20°F (-7°C), lo que motivó la emisión de una “Alerta por Clima Frío” para prácticamente todo el sur de Florida.

Cómo evoluciona el clima en Miami: frío persistente por la noche

Aunque el aire más frío comenzará a perder intensidad respecto de días anteriores, el alivio durante el día será limitado. Las temperaturas máximas de este lunes apenas alcanzarán valores cercanos a los 60°F (16°C), mientras que en otras zonas se quedarán en el rango superior de los 50°F (alrededor de 14°C a 15°C). Para Miami, el pronóstico marca una máxima de 58°F (14°C), con una mínima nocturna de 43°F (6°C).

Para la noche del lunes y madrugada del martes, se espera que el frío persista con una mínima de 43°F X @AaronRigsbyOSC

El frío no se despedirá de inmediato. Durante la noche del lunes y la madrugada del martes, se anticipó un nuevo descenso térmico, aunque algo menos severo. Las advertencias de congelamiento quedarán mayormente concentradas en el suroeste de Florida, donde las mínimas volverán a ubicarse entre los 20°F altos y los 30°F bajos (-2°C a 0°C).

En contraste, sectores del área metropolitana de la costa este registrarán temperaturas más moderadas, con valores en torno a los 30°F medios y altos (2°C a 4°C), mientras que las zonas costeras se mantendrán en los 40°F bajos (alrededor de 5°C).