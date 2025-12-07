Es oficial: las 22 ciudades de EE.UU. en las que bajarán los precios de las casas en 2026

En un mercado inmobiliario que ofrece viviendas a un precio récord en Estados Unidos, la situación podría cambiar el próximo año en dirección favorable a los compradores. Un informe reciente de una empresa especializada en bienes raíces señaló que en 2026 los valores bajarán en 22 áreas metropolitanas del país norteamericano.

Los cambios en el precio de las casas en EE.UU. el próximo año

El 2025 fue uno de los años más complicados de las últimas décadas para los compradores de viviendas, con tasas hipotecarias promedio del 6,6%.

Los expertos aseguran que el próximo año habrá en EE.UU. el "mercado inmobiliario más equilibrado" desde la pandemia

El escenario podría tomar un rumbo distinto en 2026, según Jake Krimmel, economista senior de Realtor.com, la plataforma que elaboró el informe sobre la disminución de precios.

En declaraciones citadas por CBS News, Krimmel sostuvo que el cambio que experimentará el sector de bienes raíces conducirá al “mercado inmobiliario más equilibrado” desde la pandemia. Según su reflexión, ni los vendedores ni los compradores tendrán la ventaja en las negociaciones.

El informe estima que el área metropolitana de Cape Coral-Fort Lauderdale será la que experimentará la mayor caída de precios de EE.UU. el próximo año, con una disminución del 10,2%. “Creemos que 2026 será un año en el que el mercado se estabilizará”, afirmó Krimmel.

La lista de ciudades en las que bajarán los precios de las casas en EE.UU. en 2026

El estudio señala que los precios disminuirán en las siguientes áreas metropolitanas de EE.UU.:

Atlanta‑Sandy Springs‑Roswell, Georgia : disminución proyectada de –0,1%.

: disminución proyectada de –0,1%. Boise City, Idaho : disminución proyectada de –0,8%.

: disminución proyectada de –0,8%. Cape Coral‑Fort Myers, Florida : disminución proyectada de –10,2%.

: disminución proyectada de –10,2%. Colorado Springs, Colorado : disminución proyectada de -0,4%.

: disminución proyectada de -0,4%. Deltona‑Daytona Beach‑Ormond Beach, Florida : disminución proyectada de -3,6%.

: disminución proyectada de -3,6%. Denver‑Aurora‑Lakewood, Colorado : disminución proyectada de -3,4%.

: disminución proyectada de -3,4%. Des Moines‑West Des Moines, Iowa : disminución proyectada de -0,9%.

: disminución proyectada de -0,9%. Jacksonville, Florida : disminución proyectada de -1,4%.

: disminución proyectada de -1,4%. Lakeland‑Winter Haven, Florida : disminución proyectada de -0,2%.

: disminución proyectada de -0,2%. North Port‑Sarasota‑Bradenton , Florida: disminución proyectada de -8,9%.

, Florida: disminución proyectada de -8,9%. Orlando‑Kissimmee‑Sanford , Florida : disminución proyectada de -1,6%.

, : disminución proyectada de -1,6%. Omaha–Council Bluffs, Nebraska-Iowa : disminución proyectada de -0,4%.

: disminución proyectada de -0,4%. Palm Bay‑Melbourne‑Titusville, Florida : disminución proyectada de -1%.

: disminución proyectada de -1%. Phoenix‑Mesa‑Scottsdale , Arizona : disminución proyectada de -2,3%.

, : disminución proyectada de -2,3%. Raleigh, Carolina del Norte : disminución proyectada de -3,7%.

: disminución proyectada de -3,7%. Sacramento–Roseville–Arden‑Arcade, California : disminución proyectada de -3,3%.

: disminución proyectada de -3,3%. San Francisco–Oakland–Hayward, California : disminución proyectada de -2,5%.

: disminución proyectada de -2,5%. Seattle–Tacoma–Bellevue, Washington : disminución proyectada de -0,3%.

: disminución proyectada de -0,3%. Spokane–Spokane Valley, Washington : disminución proyectada de -3,5%.

: disminución proyectada de -3,5%. Stockton–Lodi, California : disminución proyectada de -4,1%.

: disminución proyectada de -4,1%. Tampa–St. Petersburg–Clearwater, Florida : disminución proyectada de -3,6%.

: disminución proyectada de -3,6%. Tucson, Arizona: disminución proyectada de -0,5%.

Los precios bajarán en 22 áreas metropolitanas de EE.UU., pero aumentarán en las otras 78 más grandes Freepik

Al margen de las caídas de precios en las zonas mencionadas, se espera que aumenten en las otras 78 áreas más grandes del país norteamericano. Sin embargo, según el informe no serán incrementos desmedidos, sino que el promedio se ubicará en el 4%.

Para elaborarlo, los expertos de Realtor.com analizaron el inventario, las nuevas construcciones, el crecimiento delas cotizaciones, el incremento de los salarios y el empleo, y el desempleo en las 100 zonas más grandes de Estados Unidos.

Cómo afectará la caída de precios al mercado inmobiliario en EE.UU.

En cuanto a las transacciones de inmuebles, el informe sostiene que el impacto impulsará las ventas de viviendas.

Se proyecta que las propiedades disponibles aumenten menos del 2% hasta alcanzar los 4,13 millones de viviendas en 2026.

Los expertos esperan que el próximo año aumenten las ventas de casas en EE.UU. Freepik

A su vez, los expertos indican que las ventas de casas existentes aumentarían un 1,7% en 2026 después de un 2025, casi sin cambios.

Si las transacciones inmobiliarias registran un ligero aumento a finales de este año, como se prevé, las operaciones existentes en 2024 (4,06 millones) se mantendrán como el mínimo histórico en 29 años.

De cara al próximo año, los especialistas de Realtor.com prevén que el incremento en la venta de casas sea modesto, debido principalmente a la menor asequibilidad por los altos precios y las tasas hipotecarias aún elevadas.