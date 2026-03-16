En qué zona de Florida se consigue la gasolina más barata hoy

Los precios de la gasolina volvieron a registrar un fuerte aumento en Florida durante los últimos días, justo cuando millones de personas comienzan a movilizarse por el Spring Break. El incremento se refleja en prácticamente todo el estado, aunque no todas las regiones pagan lo mismo por llenar el tanque.

Aumento reciente en el precio del combustible en Florida

De acuerdo con el Miami Herald, el costo de la gasolina en Florida registró un salto significativo durante la última semana, impulsado por una combinación de factores internacionales y estacionales. El aumento coincide con el inicio del Spring break, periodo en el que estudiantes y familias realizan viajes por carretera, lo que incrementa la demanda de combustible en todo el estado.

El área metropolitana de Miami registró uno de los incrementos más severos del estado, con un salto de 28 centavos por galón en solo siete días

Según Miami Herald, el precio promedio del galón en Florida aumentó más de 23 centavos respecto de la semana anterior. En el área de Miami el incremento fue aún mayor: unos 28 centavos por galón en apenas siete días.

Patrick De Haan, responsable de análisis petrolero en el servicio de monitoreo GasBuddy, explicó al Miami Herald que el encarecimiento responde en parte a tensiones geopolíticas en Medio Oriente que impactan directamente en el mercado energético.

“Los consumidores siguen sintiendo el impacto del aumento en los costos del petróleo, la gasolina y el diésel mientras las tensiones geopolíticas en Medio Oriente permanecen elevadas, lo que empuja los precios del combustible a sus niveles más altos en años”, afirmó el especialista.

El promedio actual de la gasolina en Florida

Según datos de AAA, el precio promedio de la gasolina regular en Florida este lunes 16 de marzo se ubica en US$3,72 por galón. El valor representa un aumento notable frente al promedio de hace una semana, que era de US$3,49.

La tendencia alcista se vuelve aún más evidente si se compara con periodos más largos. Hace un mes el promedio estatal era de US$2,86, mientras que un año atrás rondaba los US$3,10 por galón.

A nivel nacional, el panorama es similar. La misma fuente indica que el promedio en Estados Unidos se sitúa en US$3,71 por galón, también con un incremento cercano a los 24 centavos respecto de la semana anterior.

Existe una brecha de precios marcada entre las regiones; mientras en el norte del estado (Panhandle) se encuentran los valores más bajos, el sur de Florida concentra los costos más elevados para el consumidor Eduardo Parra - Europa Press - Eduardo Parra - Europa Press

Las zonas más baratas para cargar gasolina en Florida

Aunque los precios aumentaron en todo el estado, algunas regiones siguen siendo considerablemente más económicas que otras. Según los registros más recientes de AAA, las zonas del norte de Florida mantienen los valores más bajos del mercado.

Entre los lugares con gasolina más barata se encuentran:

Crestview–Fort Walton Beach , con un promedio de US$3,43 por galón.

, con un promedio de por galón. Panama City , donde el precio promedio alcanza US$3,47 .

, donde el precio promedio alcanza . Pensacola , con un valor cercano a US$3,48 .

, con un valor cercano a . Tallahassee, con aproximadamente US$3,51 por galón.

Las regiones de Florida donde el combustible es más caro

El contraste se observa claramente en el sur de Florida, donde los precios tienden a ser más elevados. De acuerdo con los registros de AAA, varias ciudades de esta parte del mapa figuran entre las más caras para comprar gasolina.

Por ejemplo, el promedio en West Palm Beach y Boca Raton llega a US$3,89 por galón, uno de los valores más altos del estado. Otro punto con precios elevados es Naples, donde el promedio alcanza US$3,79.

En Fort Lauderdale, el combustible se ubica cerca de US$3,77 por galón, mientras que en el área de Miami el promedio ronda US$3,74.

Las áreas de Crestview–Fort Walton Beach (US$3,43) y Panama City (US$3,47) se mantienen como los mercados más económicos Pixabay

El comportamiento de los precios en ciudades clave

La base de datos de AAA también muestra cómo se comportan los valores en otras áreas metropolitanas importantes del estado. Entre ellas, se destacan:

Jacksonville , con un promedio de US$3,71 por galón.

, con un promedio de por galón. Orlando , donde el precio ronda los US$3,73 .

, donde el precio ronda los . Tampa–St. Petersburg , también cerca de US$3,73 .

, también cerca de . Bradenton–Sarasota , con aproximadamente US$3,73 .

, con aproximadamente . Lakeland–Winter Haven, con un promedio de US$3,74.

Estos valores se ubican cerca del promedio estatal, lo que indica que el aumento se distribuye de manera bastante uniforme en buena parte de Florida.