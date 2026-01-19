Clima de hoy en EE.UU.: alerta por nevadas intensas y cómo sigue el frío en Florida y Texas este lunes 19 de enero

El clima en Estados Unidos continúa dominado por un patrón invernal activo. Para este lunes 19 de enero de 2026, se mantienen alertas por nevadas fuertes en amplias zonas del noreste, los Grandes Lagos y sectores puntuales del centro del territorio estadounidense, mientras que el frío persiste en el sur y sureste, con especial atención en Florida y Texas por heladas y descensos térmicos.

Nevadas intensas en el noreste y los Grandes Lagos

Una de las zonas más comprometidas por el clima invernal es el estado de Nueva York, en particular el oeste del territorio. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), en el área de Buffalo y alrededores se encuentra vigente un aviso de tormenta invernal que se extenderá al menos hasta la tarde del miércoles.

El mapa meteorológico del NWS muestra las alertas por las intensas nevadas que marcarán el clima este lunes en EE.UU. NWS

Las proyecciones indican acumulaciones totales de nieve que podrían ubicarse entre diez y 20 pulgadas (25 y 50 centímetros), acompañadas por vientos intensos. Las ráfagas, que podrían alcanzar velocidades cercanas a las 50 millas por hora (80 kilómetros por hora), incrementan el riesgo de visibilidad extremadamente reducida.

En la región de los Grandes Lagos, el ingreso de aire ártico sobre aguas relativamente más templadas favorece el desarrollo de nieve por efecto lago. Según el pronóstico del NWS, en las áreas ubicadas a sotavento, se estiman acumulaciones generalizadas de entre ocho y 12 pulgadas (20 y 30 centímetros), con posibilidad de valores superiores en sectores puntuales.

Las autoridades del servicio meteorológico advierten que los desplazamientos pueden resultar peligrosos o directamente inviables en algunos tramos.

Clima invernal en Nueva Inglaterra, el centro y oeste de EE.UU.

Más al este, una baja presión costera genera un episodio de nieve de intensidad moderada a fuerte en sectores del sur y el este de Nueva Inglaterra. Este sistema se espera que actúe principalmente durante la tarde, con acumulaciones que, si bien no alcanzarían los valores del oeste de Nueva York, podrían afectar la circulación urbana y regional.

En el centro del país norteamericano, el panorama es más localizado. En partes de Texas y Oklahoma, especialmente en las zonas del Panhandle, existe una probabilidad estimada entre el 20% y el 30% de chubascos de nieve, por lo que las acumulaciones previstas son reducidas, inferiores a media pulgada, pero suficientes para generar superficies resbaladizas.

En el estado de Colorado, las nevadas asociadas al último sistema invernal se encuentran en proceso de finalización. Durante la mañana de este lunes, la nieve avanza de norte a sur hacia su cese definitivo, especialmente en las llanuras. En el área de Denver, se estimaba que las precipitaciones concluyeran alrededor de las primeras horas del día.

Las acumulaciones registradas se ubican entre un rastro y dos pulgadas (cinco centímetros) en las zonas bajas, con cantidades mayores en regiones montañosas. A pesar de la disminución de la intensidad, las autoridades mantienen advertencias por calzadas resbaladizas y visibilidad reducida, particularmente en áreas cercanas al Aeropuerto Internacional de Denver.

Se esperan acumulaciones totales de nieve de entre diez y 20 pulgadas en Buffalo y áreas cercanas Freepik

Heladas generalizadas y clima frío en Florida

En Florida, el impacto del aire frío se mantiene durante este lunes y, en algunas regiones, se extenderá hasta mediados de semana. En el norte y noreste del estado, lo que incluye el área de Jacksonville, continúan las heladas generalizadas, con avisos de clima frío activos por sensaciones térmicas que oscilan entre 20°F y 25°F (-6,6°C y -3,8), según el NWS.

Las bajas temperaturas nocturnas, que se ubican cerca del punto de congelación, también generan riesgos de congelamiento residual en carreteras tras lluvias previas. Sin embargo, los pronósticos indican que a partir del miércoles comenzará una recuperación gradual, con máximas que volverán a situarse en el rango de los 60°F y 70°F (15,5°C y 21°C) hacia el final de la semana.

El pronóstico para el centro de Florida, que incluye Orlando, muestra heladas matinales y temperaturas mínimas cercanas a los 32°F (0°C). Las máximas aumentarán lentamente, al pasar de los 50°F (10°C) a los 60°F (15,5°C) entre martes y miércoles. Para el próximo fin de semana, se esperan valores cercanos o superiores a los promedios estacionales.

En el sur del estado, como en Miami, el lunes se presenta fresco y ventoso, con máximas apenas por encima de los 60°F (15,5°C). El cambio de patrón comenzará el martes, cuando los vientos roten y permitan un ascenso térmico progresivo, con temperaturas por encima de lo normal hacia el sábado y domingo.

El ingreso de un frente frío ártico marca un descenso de las temperaturas en el territorio estadounidense NWS

Pronóstico del frío en Texas: descenso marcado de las temperaturas

Texas enfrenta un escenario más complejo a mediano plazo. De acuerdo con el servicio meteorológico, en el norte del estado, áreas como Dallas y Fort Worth registran este lunes condiciones frescas, con máximas alrededor de los 50°F (10°C) y mínimas nocturnas por debajo de los 30°F (-1°C). Entre martes y miércoles se espera un leve repunte térmico.

No obstante, los modelos coinciden en señalar la llegada de un frente ártico intenso hacia el viernes. Este sistema podría provocar temperaturas bajo cero durante períodos prolongados y precipitaciones invernales, como lluvia gélida, aguanieve o nieve, especialmente entre la noche del viernes y el sábado.

En Houston, el inicio de la semana es más templado, aunque con escarcha matinal. A mitad de semana retornará la humedad del Golfo, con lluvias generalizadas. El fin de semana, sin embargo, podría traer una de las masas de aire más frías del invierno boreal, con riesgo de congelamiento incluso en zonas poco habituales.

En el Panhandle, ciudades como Amarillo enfrentan este lunes máximas cercanas a los 37°F (2,7°C) y sensaciones térmicas muy bajas. Tras un breve alivio térmico, el aire ártico previsto para el viernes podría llevar las mínimas a valores de un solo dígito, con nuevas probabilidades de nieve.