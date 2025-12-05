El pedido de dos congresistas en Florida para el proceso de asilo: “Rigurosidad y rapidez”

Los recientes cambios impuestos por el gobierno federal con respecto a los trámites migratorios, como las pausas en solicitudes para ciudadanos de 19 países considerados de “preocupación”, han generado debate. En ese contexto, dos congresistas de Florida emitieron su opinión sobre el proceso de asilo.

Asilo en EE.UU.: últimas actualizaciones

Después del tiroteo ocurrido en Washington, el pasado 26 de noviembre, donde murió un soldado de la Guardia Nacional, la Administración Trump impuso un conjunto de restricciones migratorias, como la suspensión de las revisiones de solicitudes de asilo.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y sus agencias suspendieron algunos trámites migratorios en Estados Unidos Archivo

El 28 de noviembre de 2025, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés) anunció que dejaría de tomar decisiones sobre las solicitudes de asilo pendientes. Aceptó que aceptaría nuevas solicitudes, pero sin ninguna determinación para otorgar o denegar beneficio.

Los legisladores Díaz-Balart y Giménez piden correcciones al sistema migratorio

Los legisladores Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez dieron a conocer en un comunicado sus valoraciones respecto a la reciente decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) de suspender los trámites migratorios en Estados Unidos.

“Abogamos por un proceso que combine rigurosidad y rapidez, de modo que las personas con solicitudes legítimas de asilo tengan la oportunidad de que sus casos reciban, sin demoras innecesarias, una resolución justa y expedita, algo que no ocurrió bajo la Administración Biden”, precisaron.

Los congresistas dijeron que reafirman su compromiso absoluto de corregir de forma definitiva el sistema migratorio de EE.UU., luego de un “abandono imprudente de la seguridad fronteriza” por parte del gobierno anterior, del expresidente Joe Biden.

Estados Unidos ofrece asilo a extranjeros que pueden comprobar temor de sufrir algún daño si regresan a su país de origen Freepik

Advirtieron que la administración del demócrata tuvo una falla sistémica para verificar rigurosamente a cerca de 10 millones de personas, lo que representó una “traición a la seguridad nacional y una amenaza directa contra la vida de los estadounidenses”.

Añadieron que durante cuatro años fueron ignoradas sus advertencias urgentes, tanto por escrito como en reuniones oficiales presenciales, sobre las consecuencias de las irresponsables políticas de fronteras abiertas y la inexistencia de un sistema de verificación.

“Hoy, desafortunadamente, enfrentamos los resultados de esa negligencia”, sentenciaron los legisladores floridanos.

Los representantes de Florida señalan que Trump heredó desafíos

Díaz-Balart y Giménez también indicaron que el presidente de EE.UU., Donald Trump, heredó múltiples desafíos, como los efectos de un sistema migratorio fracturado que fue agravado por la administración pasada.

“El presidente Trump está protegiendo la seguridad nacional al restaurar el orden en la frontera, hacer cumplir el estado de derecho y reforzar los procesos de verificación. Ese liderazgo está salvando vidas estadounidenses”, agregaron.

Los legisladores señalan que el presidente Trump protege la seguridad nacional al restaurar el orden en la frontera Getty Images

Los legisladores recordaron asesinatos de estadounidenses en sus propias comunidades que pudieron haberse evitado, como las muertes de la estudiante de enfermería en Georgia Laken Riley y la joven Jocelyn Nungaray en Texas.

Asimismo, el reciente asesinato de un soldado de la Guardia Nacional del Ejército de Estados Unidos en la capital a manos del afgano Rahmanullah Lakanwal.

“No son hechos aislados: son consecuencias directas de incompetencia, ausencia de control y falta de liderazgo. Bajo una administración que suspendió la aplicación del Estado de derecho, criminales solicitaron y abusaron de privilegios migratorios estadounidenses mientras el gobierno dejaba de hacer cumplir la ley”.