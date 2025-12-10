El plan de Eileen Higgins para vencer al ICE y apoyar a los migrantes en Miami

La llegada de Eileen Higgins a la alcaldía de Miami marca un quiebre político en una ciudad que durante casi tres décadas estuvo liderada por políticos republicanos. Tras su victoria electoral en segunda vuelta, la vencedora demócrata, que es la primera mujer en el cargo y la primera no hispana en casi 30 años, lanzó un mensaje directo hacia la administración Donald Trump, especialmente a sus políticas migratorias.

Las críticas de Eileen Higgins a las políticas migratorias de Trump

Higgins convirtió las redadas migratorias en Florida uno de los ejes de su campaña electoral. En específico, prometió enfrentar las medidas más extremas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Higgins elevó el tono de la crítica a la política migratoria de Trump, al citar su crianza católica y declarando a CBS News que las acciones federales no solo son "crueles", sino que también son "pecaminosas" Lynne Sladky� - AP�

En esa misma línea, se comprometió a proteger a quienes calificó como “residentes que solo buscan vivir en paz” y denunciar públicamente acciones que consideró “crueles” y contrarias a los valores de Miami.

La alcaldesa citó su crianza católica para insistir en el costado moral del debate. “No solo son crueles, sino que también pecaminosas”, declaró en diálogo con CBS News antes de su victoria en las urnas.

En contraposición, su rival republicano, Emilio González, apoyado por Donald Trump, defendió la estrategia federal y afirmó que apoyaba los arrestos de “personas que cometen crímenes”, al tiempo que subrayó que no podía “defender a un violador o un asesino”.

Este choque de posturas quedó evidenciado durante el único debate televisado, donde Higgins calificó como “inhumano” el centro de detención estatal conocido como Alligator Alcatraz, gestionado por la administración Ron DeSantis.

El plan de Higgins para proteger a los migrantes de Miami

A pesar de que la alcaldía de Miami tiene un margen de acción institucional limitado, el cargo posee un carácter altamente simbólico que le permite influir en organismos locales y coordinar sistemas de apoyo comunitario.

Higgins calificó de “inhumano” al centro de detención estatal conocido como “Alligator Alcatraz”, gestionado por la administración del gobernador Ron DeSantis Lynne Sladky - AP

En este contexto, Higgins delineó un plan que apuntó a reducir el impacto de los operativos federales y a brindar asistencia a la población extranjera, que representa el 57% de la ciudad, según datos censales citados por CBS News.

La idea de la alcaldesa electa consiste en emplear todas las herramientas municipales disponibles para contener el avance de las prácticas de detención, reforzar la seguridad jurídica de los residentes y crear un entorno donde las familias no vivan bajo la amenaza permanente de un arresto imprevisto.

A pesar del margen de acción limitado de la alcaldía, Higgins delineó un plan para emplear todas las herramientas municipales disponibles para contener el impacto de los operativos federales y crear un entorno de seguridad jurídica para la población extranjera X/@CommishEileen

Asimismo, en diálogo con El País, adelantó que intentará poner fin al acuerdo 287(g) que Miami firmó en junio pasado para colaborar con el ICE. “Tener a nuestros policías involucrados en actividades antiinmigrantes es perjudicial para la ciudad. Necesitamos una fuerza policial que, al estar en los barrios de todos, haga que la gente se sienta segura”, subrayó.

En esa misma línea, completó: “No podemos ser percibidos como un brazo del gobierno federal que anda buscando a nuestros residentes”.

La victoria de Higgins en Miami: una segunda vuelta aplastante

Higgins alcanzó la alcaldía tras imponerse en la segunda vuelta con el 59% de los votos sobre el cubano Emilio González, que representó al Partido Republicano y contó con el respaldo explícito de Trump.

Su victoria representó varios quiebres en la política local de Miami:

Higgins es la primera alcaldesa demócrata de Miami desde Xavier Suárez, que ocupó el cargo en 1997–1998 hasta que fue apartado del cargo por presunto fraude en las elecciones.

Higgins es la primera persona no hispana en ocupar ese puesto en el siglo XXI, desde Stephen Clark (1993-1996). Desde entonces, todos los alcaldes fueron cubano-estadounidenses.

Es la primera mujer en ocupar la alcaldía de Miami.

Todavía no se conoce cuándo tomará posesión del cargo, pero se espera que sea en los días siguientes a la certificación del resultado electoral.