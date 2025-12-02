Noticias de Florida, en vivo: argentinos arrestados en el Dolphin Mall y los últimos reportes de hoy, 1 de diciembre
Cobertura en tiempo real de los principales sucesos y el clima en el estado de Florida; actualizaciones minuto a minuto
Cinco argentinos por robos en el Dolphin Mall de Miami-Dade
La Policía de Sweetwater, en el condado de Miami-Dade, informó el arresto de cinco ciudadanos argentinos que habrían ingresado como turistas a Estados Unidos. Se los acusa de robar prendas por unos 2 mil dólares en locales del Dolphin Mall y fueron indentificados como Diego Luis Xiccato, de 46 años; Mauricio Ariel Aparo-Orlando, de 49; Sebastián Luis Moya, de 41; Juan Manuel Zuloaga-Arenas, de 49; y Juan Pablo Rua, de 45.
Clima en Florida: el pronóstico para los próximos días
Las ciudades del sur de Florida se preparan ante la posible llegada de días con temperatura máxima récord. Este martes, la máxima podría llegar a 85 grados Fahrenheit (29 grados Celsius). Se esperan días soleados y con brisa, máximas alrededor de 82 grados Fahrenheit (27.8 grados Celsius) y mínimas cerca de 72 grados Fahrenheit (22.2 grados Celsius) durante la semana y el fin de semana, excepto el jueves y viernes, según El Nuevo Herald.
Noticias de Florida, en vivo: Local 10 News South Florida
