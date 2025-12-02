Noticias de Florida, en vivo: argentinos arrestados en el Dolphin Mall y los últimos reportes de hoy, 1 de diciembre

La Policía de Sweetwater, en el condado de Miami-Dade, informó el arresto de cinco ciudadanos argentinos que habrían ingresado como turistas a Estados Unidos. Se los acusa de robar prendas por unos 2 mil dólares en locales del Dolphin Mall y fueron indentificados como Diego Luis Xiccato, de 46 años; Mauricio Ariel Aparo-Orlando, de 49; Sebastián Luis Moya, de 41; Juan Manuel Zuloaga-Arenas, de 49; y Juan Pablo Rua, de 45.

