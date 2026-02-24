En Florida: es venezolano, acudió a una cita de trabajo con la Patrulla Fronteriza y terminó arrestado en los Everglades

Un día de semana, el venezolano Ángel Camacho fue citado a una oficina de la Patrulla Fronteriza en Dania Beach para realizar una inspección técnica. Cuando llegó, un grupo de oficiales de migración lo esperaba para arrestarlo y derivarlo a Alligator Alcatraz, el centro de detención ubicado en los Everglades.

“¿Están bromeando?”: así fue la detención de Ángel Camacho

El hecho ocurrió a principios de año, cuando Camacho, que es ingeniero en sistemas con una maestría en telecomunicaciones, fue convocado a la estación de la Patrulla Fronteriza en Dania Beach para revisar un nuevo sistema de intercomunicación.

El empleador del venezolano envío su licencia de conducir para la revisión de seguridad y recibió confirmación de que podía entrar a las instalaciones NBC

Previo a su cita, el empleador envió con anticipación su licencia de conducir para la revisión de seguridad y el 5 de enero, un empleado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) le comunicó por correo que estaba “aprobado” para ingresar el domicilio.

“Solo necesitamos saber a qué hora llega para estar preparados”, citaba el mensaje enviado por la CBP al empleador de Camacho.

Al día siguiente, el venezolano se presentó a las oficinas a la hora acordada. Al ingresar, se encontró con agentes de inmigración. “Yo digo: ‘Buenos días. Soy Ángel.’ Y ellos dicen: ‘Oh sí, lo estamos esperando’”, dijo en una entrevista con NBC6 Investigates.

“Luego me dicen: ‘Tenemos que detenerlo’. Ahí yo les dije: ‘¿Qué están haciendo? ¿Están bromeando?’”, continuó.

Los días de Camacho en Alligator Alcatraz

Pese a su confusión, los oficiales lo trasladaron al área de retención de la Patrulla Fronteriza. Estuvo una noche en el centro y luego fue reubicado en Alligator Alcatraz, el centro de detención migratoria de Florida en los Everglades.

Solo uno de cada cuatro hombres detenidos en Alligator Alcatraz tiene condenas penales y el 7% tiene condenas por delitos violentos Rebecca Blackwell - AP

“Es la peor pesadilla en donde he estado”, dijo sobre el campo de detención. “Ese no es lugar para nadie, sobre todo si nunca has cometido un delito”.

Desde su inauguración en julio del año pasado, solo uno de cada cuatro hombres detenidos tiene condenas penales y solo el 7% tiene condenas por delitos violentos, de acuerdo con NBC 6 Investigates.

Camacho pasó 30 días en Alligator Alcatraz y no contaba con antescentes penales Telemundo 51

En el caso de Camacho, es un solicitante de asilo y no cuenta con antecedentes penales. Desde este punto, recibió el Estatus de Protección Temporal (TPS) después de llegar a Estados Unidos con una visa de turista en 2016 y luego solicitó la residencia permanente por ser esposo de una ciudadana estadounidense, con quién tiene una familia.

Cuál es el estatus actual del venezolano

Al ingresar a Estados Unidos con un visado en 2016, logró conseguir una audiencia de fianza. Pagó US$5000 y fue liberado con una tobillera eléctrónica. “¿Soy una amenaza para Estados Unidos?", reflexionó. “Vamos, no. Creo que he estado haciendo lo correcto desde que llegué a Estados Unidos”.

Cuando fue consultado por las razones detrás de su detención, afirmó que ocurrió por la facilidad que derivaba su arresto. En ese sentido, el asistir a la oficina de la Patrulla Fronteriza de manera voluntaria aceleró el operativo de los agentes migratorios. “No me pillaron haciendo nada malo. Solo iba a trabajar, y les resultó demasiado fácil pillarme y decir: ‘Este es un inmigrante’”, dijo.