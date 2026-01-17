“Es triste”: la reacción de una creadora de contenido por el polémico “impuesto al pecado” de un candidato a gobernador de Florida

Luego de que James Fishback, candidato republicano a gobernador de Florida, propusiera un “impuesto al pecado” del 50% a los modelos de OnlyFans en el estado, una creadora de contenido reaccionó con críticas. La joven, residente del Estado del Sol, destaca que muchas personas dependen de estas plataformas para vivir.

La reacción de Sophie Rain al “impuesto al pecado” en Florida

Fishback encaró directamente a Sophie Rain, una creadora de OnlyFans de 21 años que vive en Miami, al compartir un video en X en la que la etiquetó y escribió: “Paga o abandona OnlyFans”.

La reacción de una creadora de contenido por el polémico impuesto de un candidato a gobernador de Florida

La reacción de la influencer llegó a través de un clip publicado a través de redes sociales como Instagram y TikTok, en las que la siguen millones de personas.

Para acompañar el video escribió un mensaje en el que señaló: “Creo que lo peor de esta situación es que las personas que hacen este trabajo están siendo generalizadas como millonarios cuando la mayoría de los creadores en esta plataforma apenas sobreviven”.

“Espero que el hecho de que yo hable sobre esto permita a la gente ver lo que los políticos harán para ganarse la opinión pública sin ver cuánto daño causará realmente, especialmente porque tengo el lujo de mudarme si es necesario”, continuó.

Rain criticó al político detrás de la medida, con el argumento de que se enfoca injustamente en los trabajadores independientes en lugar de gravar a las grandes corporaciones evasoras.

“Nunca en mi vida pensé que me despertaría y vería a un político de Florida intentando pelearse conmigo para conseguir influencia”, dijo Rain.

En ese sentido, destacó que muchas personas dependen de estas plataformas digitales para la supervivencia económica de sus familias y que esta carga financiera es excesiva. Además, expresó su desconfianza hacia el gobierno, al manifestar que prefiere realizar donaciones directas antes que entregar su dinero al sistema tributario.

Sophie Rain, una de las creadoras más exitosas de Florida, reportó ingresos de US$43 millones en 2024 Instagram: @sophieraiin - Instagram: @sophieraiin

“Creo que la gente tampoco se da cuenta de que hay tantos creadores en esta plataforma que hacen este trabajo porque tienen dificultades”, dijo. “Así que imponerles tantos impuestos cuando literalmente lo hacen solo para mantener a sus familias es triste”.

La propuesta de Fishback, candidato a gobernador de Florida

Fishback, que busca la nominación del Partido Republicano para suceder al gobernador Ron DeSantis, explicó que impondría un “impuesto al pecado” del 50% sobre los ingresos obtenidos por los creadores de OnlyFans que residen en Florida.

“Como gobernador de Florida en su primer año, impulsaré el primer impuesto al pecado de OnlyFans en su tipo”, comentó durante una entrevista publicada el lunes en el canal de YouTube NXR Studios.

“Si eres un supuesto creador de OnlyFans en Florida, vas a pagar el 50% al estado de lo que supuestamente ganes a través de esa plataforma de degeneración en línea”, precisó.

Añadió que la recaudación de “cientos de millones de dólares” se usaría para financiar el sistema educativo de Florida, centros de crisis de embarazo y lo que describió como un zar de la salud mental, el primero de su tipo, para hombres.

“El propósito de un impuesto al pecado en economía es desincentivar y disuadir un comportamiento”, precisó. “Como gobernador de Florida, no quiero que mujeres jóvenes que de otro modo podrían ser madres, crien a sus hijos y vendan su cuerpo a hombres enfermos en línea”.