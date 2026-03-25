Florida llega a US$15 la hora: cuándo entra en vigor el aumento del salario

Luego del último aumento salarial en Florida, la mayoría de los trabajadores pasaron a cobrar 14 dólares por hora, pero este año habrá una nueva modificación. En septiembre, el valor incrementará a US$15, como parte de un esquema anualizado. A partir de 2027, el sistema cambia y la suma se establecerá en función de la inflación.

Cuándo entra en vigor el aumento salarial en Florida en 2026

La votación estatal en 2020 incorporó la Enmienda 2 a la Constitución de Florida. Mediante este proceso, se estableció un esquema de aumentos anuales graduales con el objetivo de llevar el salario mínimo a US$15 por hora en un plazo definido, que se completará el 30 de septiembre de 2026.

El salario mínimo de los trabajadores por propina de Florida se ubicará el 30 de septiembre en US$11,98 por hora Freepik

De este modo, a partir del 30 de septiembre, la mayoría de los empleados pasará a cobrar US$15 por hora, aunque la reglamentación contempla algunas excepciones.

En el caso de quienes cobran propinas, la tarifa base se ubicará ese mismo día en US$11,98 por hora, lo que mantiene un monto diferenciado en el estado.

Además, de acuerdo con la ley vigente, los empleadores pueden aplicar un crédito por propinas de hasta US$3,02 para este sector.

Con este cambio, se completará el distanciamiento de Florida del monto definido a nivel federal, que se mantiene en US$7,25 por hora desde 2009.

Un informe del Departamento de Comercio de Florida señala que un empleado que no haya recibido el salario mínimo después de notificar a su empleador y darle 15 días para resolver cualquier reclamación puede presentar una acción civil. Esta demanda se realiza en un tribunal y tiene el objetivo de recuperar los salarios atrasados más daños y honorarios de abogados.

Qué cambia en Florida en 2027 respecto a los aumentos salariales

El monto de US$15 por hora al que llegarán la mayoría de los trabajadores de Florida el 30 de septiembre es el último del esquema establecido en 2020. A partir de 2027, el sueldo incrementará, pero se utilizará otro método.

Desde ese año, la tarifa base dejará de ajustarse mediante aumentos fijos y pasará a actualizarse en función de la inflación.

A partir de 2027, el salario mínimo en Florida se establecerá en función de la inflación en lugar de ser un monto fijado previamente Freepik

Cada año, la autoridad estatal competente realizará la evaluación correspondiente hacia fines de septiembre y publicará el nuevo valor, que entrará en vigor el 1° de enero del año siguiente. De este modo, el ajuste calculado en septiembre de 2027 comenzará a regir en 2028.

El cálculo del nuevo salario mínimo recaerá en la Agencia Estatal para la Innovación en la Fuerza Laboral, conocida como CareerSource Florida.

A su vez, la referencia para este proceso será el Índice de Precios al Consumidor para Asalariados Urbanos y Trabajadores Administrativos (CPI-W). Este indicador, elaborado por el Departamento de Trabajo de EE.UU., mide la variación de precios que afecta a determinados grupos de trabajadores y se utiliza como parámetro para actualizaciones vinculadas al costo de vida.

Cuál es el promedio salarial de un trabajador en Florida en 2026

El rango salarial promedio para un trabajador varía considerablemente según el empleo que tenga y la zona del estado en la que se encuentre.

En general, de acuerdo con ZipRecruiter, el monto anual promedio en Florida es de US$50.621, lo que equivale a aproximadamente a US$24,34 por hora. El sueldo resulta en US$973,48 por semana o US$4218 por mes.

La plataforma encontró también que hay diez ciudades donde la remuneración supera el valor medio: