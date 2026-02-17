Florida vs. Texas: cuál es el salario mínimo de un migrante que trabaja 8 horas en febrero 2026

Al comparar los salarios de los inmigrantes en dos estados con alta presencia laboral extranjera —Florida y Texas— surgen diferencias claras en los ingresos por jornada. Los números de febrero de 2026 muestran que una jornada de ocho horas puede traducirse en montos muy distintos según el territorio, la ciudad e incluso la experiencia del empleado.

El ingreso promedio en Texas: cuánto vale una jornada completa

Según datos recopilados por ZipRecruiter, el ingreso promedio anual de un trabajador migrante en Texas alcanza los 36.293 dólares. Traducido a términos cotidianos, equivale a aproximadamente US$17,45 por hora, unos US$697 semanales y cerca de US$3024 mensuales.

Salario promedio en Texas para un migrante ziprecruiter

Si se toma como referencia una jornada estándar de ocho horas, un migrante que trabaja un día completo en Texas percibe alrededor de US$139,60.

Las cifras muestran además una amplitud considerable en los salarios .

. El rango mayoritario se ubica entre US$29.300 anuales (percentil 25) y US$41.000 (percentil 75), mientras que los trabajadores con mayores ingresos pueden alcanzar hasta US$49.843 al año.

(percentil 25) (percentil 75), mientras que los trabajadores con mayores ingresos pueden alcanzar hasta US$49.843 al año. Incluso existen registros mínimos cercanos a US$18.167 y máximos superiores a US$55.434.

El panorama salarial en Florida para los inmigrantes

La realidad cambia de manera significativa al cruzar al sureste del país norteamericano. En Florida, el ingreso anual promedio de un trabajador migrante es de US$29.111, lo que equivale a unos US$14 por hora, US$559 semanales y US$2425 mensuales, todo según ZipRecruiter. Bajo la misma lógica de cálculo, una jornada de ocho horas genera aproximadamente US$112 diarios.

Salario promedio en Florida para un migrante ziprecruiter

Esto significa que, en promedio, un trabajador migrante gana unos US$27,60 menos por día en Florida que en Texas por la misma cantidad de horas trabajadas.

También aquí existe variabilidad. Los salarios suelen moverse entre US$23.500 y US$32.900 anuales, mientras que el 10% con mejores ingresos llega a US$39.980. El mínimo observado ronda los US$14.572 y el máximo cerca de US$44.464.

Las ciudades texanas donde se gana más

Cambiar de ciudad puede modificar el salario. En Texas, las localidades con mejor paga superan la media estatal, aunque la diferencia no es extrema.

Las ciudades con mejores salarios por hora para un migrante en Texas ziprecruiter

Eagle Pass encabeza la lista con un promedio de US$19,32 por hora, lo que significa cerca de US$154,56 por una jornada de ocho horas. Le siguen Odessa con US$18,90 y Red Oak con US$18,54 por hora.

Otras áreas metropolitanas importantes también se ubican por encima del promedio:

Dallas : US$18,53 por hora

: US$18,53 por hora Midland : US$18,39 por hora

: US$18,39 por hora Austin: US$18,26 por hora

El margen entre la ciudad mejor paga y la de menor ingreso dentro del top diez es apenas del 6%, lo que sugiere que el costo de vida puede ser más determinante que el salario al elegir dónde trabajar.

La ciudad más segura de Texas en 2026 es Trohpy Club, a media hora de Dallas

Dónde se paga mejor salario dentro de Florida

A diferencia de Texas, las brechas internas en Florida son más amplias. Algunas ciudades superan notablemente el promedio estatal.

Las ciudades con mejores salarios por hora para un migrante en Florida ziprecruiter

West Palm Beach lidera con US$18,12 por hora, lo que representa cerca de US$144,96 por jornada de ocho horas. Luego aparecen Jacksonville con US$17,35 y Bradenton con US$16,98.

Otras localidades relevantes incluyen:

Riverview : US$16,71 por hora

: US$16,71 por hora Pensacola : US$16,45 por hora

: US$16,45 por hora Saint Augustine : US$16,34 por hora

: US$16,34 por hora Fort Myers: US$16,30 por hora

En el extremo inferior se ubica Chattahoochee con US$14,04 por hora, prácticamente alineado con el promedio estatal. La variación salarial entre ciudades alcanza aproximadamente el 25%, mucho mayor que la observada en Texas.