IRS en Florida: fechas clave y el pago de taxes de los inmigrantes en 2026

La presentación de impuestos en Estados Unidos para el año 2026 estará regida por un cronograma federal que se aplica también en Florida. El proceso corresponde a los ingresos obtenidos durante el año calendario 2025 y se desarrolla bajo un marco normativo actualizado, con modificaciones que impactan tanto a ciudadanos como a inmigrantes.

Fechas clave para declarar impuestos en Florida

El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) confirmó que el inicio formal de la temporada será el 26 de enero de 2026.

A partir de esa fecha comenzará el procesamiento efectivo de las declaraciones, tanto electrónicas como en formato papel.

El cierre general está fijado para el 15 de abril de 2026, día límite para presentar la declaración y efectuar el pago de cualquier saldo pendiente.

En Florida, como en el resto del territorio nacional, la normativa federal prevalece y establece que los ingresos deben ser reportados ante el IRS sin excepciones vinculadas a la situación migratoria

Antes de la apertura oficial, el organismo habilitó instancias preliminares.

Desde el 9 de enero de 2026, el programa IRS Free File permite que los contribuyentes con un Ingreso Bruto Ajustado (AGI) de hasta US$89.000 preparen sus declaraciones.

Aunque esas presentaciones quedan en espera, permiten adelantar la carga de datos antes del inicio formal del procesamiento.

De acuerdo con el comunicado oficial, durante esta temporada proyectan recibir cerca de 164 millones de declaraciones individuales. La mayoría serán enviadas de manera electrónica, modalidad que la agencia impulsa por su capacidad de reducir errores y acelerar los tiempos de procesamiento.

Obligación de declarar impuestos para inmigrantes en Florida

La normativa federal establece que toda persona que genere ingresos en EE.UU. debe reportarlos ante el IRS, independientemente de su estatus migratorio.

En Florida, esta obligación se aplica bajo las mismas reglas que en el resto del país. Declarar impuestos no es opcional cuando existe un deber legal de hacerlo.

Los contribuyentes que no cuentan con un número de Seguro Social (SSN, por sus siglas en inglés) pueden cumplir con esta obligación mediante el Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN, por sus siglas en inglés).

Este identificador permite presentar declaraciones, pagar impuestos y, en algunos casos, reclamar reembolsos, aunque no habilita el acceso a todos los créditos o deducciones disponibles para quienes poseen un SSN.

No presentar la declaración cuando corresponde puede generar sanciones económicas, intereses acumulados y acciones de cobro por parte del IRS. Por ese motivo, el organismo remarca la importancia de cumplir en tiempo y forma, incluso cuando no se adeudan impuestos o cuando los ingresos son bajos.

Para acceder a los beneficios de devolución de impuesto, el contribuyente debe contar con un número de Seguro Social válido

Vigencia del ITIN y requisitos de identificación en 2026

Un punto central de esta temporada es la vigencia del ITIN. Aquellos números que no fueron utilizados en declaraciones federales correspondientes a los años fiscales 2022, 2023 y 2024 expiraron el 31 de diciembre de 2025. Para declarar en 2026, estos debieron renovarse previamente.

El IRS indicó que los contribuyentes deben verificar la validez de su número de identificación antes de presentar la declaración. Utilizar un ITIN vencido puede retrasar el procesamiento y afectar el acceso a beneficios fiscales permitidos por la ley.

Cambios introducidos por la nueva legislación tributaria

La temporada fiscal 2026 incorpora ajustes derivados de la ley federal conocida como One Big Beautiful Bill Act, tras su entrada en vigor. Esta normativa introdujo modificaciones en deducciones, requisitos de identificación y estructura de algunos formularios.

Entre los cambios se encuentra:

Aumento de la deducción estándar.

La creación de una deducción adicional de US$6000 para personas mayores de 65 años.

Deducciones específicas para propinas calificadas y horas extras, con topes definidos hasta US$25.000.

La ley permite excluir del cálculo del impuesto federal determinadas propinas y una parte del pago por horas extras.

Se permite deducir hasta US$10.000 por intereses de préstamos destinados a vehículos de uso personal ensamblados en EE.UU.

Sin embargo, para acceder a estos beneficios, el contribuyente debe contar con un número de Seguro Social válido, lo que limita su aplicación para quienes declaran únicamente con ITIN.

Para declarar impuestos de manera individual se debe completar el documento 1040 Canva

Formularios necesarios para declarar impuestos en enero de 2026

El formulario 1040 continúa como la base de la declaración individual. Los trabajadores en relación de dependencia deben recibir el formulario W-2 de sus empleadores antes de finales de enero, con el detalle de ingresos y retenciones del año anterior.

Quienes realizaron trabajos independientes o por contrato pueden recibir el formulario 1099-NEC. En el caso de ingresos percibidos a través de plataformas de pago, aplicaciones o comercio electrónico, el 1099-K se emite cuando se superan los US$20.000 y las 200 operaciones.

Otras opciones incluyen:

1099-INT: para intereses.

1099-DIV: para dividendos.

1099-C: en casos de cancelación de deudas.

1098-T: para educación, informa pagos de matrícula y becas.

1098-E; registra intereses de préstamos estudiantiles deducibles.

Por otro lado, se incorporó el formulario Schedule 1-A, diseñado para reclamar deducciones recientemente aprobadas.

Este anexo se suma a la estructura habitual de la declaración y debe completarse junto con el documento 1040 cuando corresponda.

El IRS avanza en la eliminación progresiva de los cheques en papel. Para las declaraciones presentadas en 2026, se solicita incluir información bancaria para recibir los reembolsos mediante depósito directo. No proporcionar estos datos puede generar demoras en la devolución.