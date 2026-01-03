Más proyectos de inmigración en Florida: las iniciativas legislativas que serán debatidas en 2026

Las leyes de inmigración volverán a colocarse en el centro del debate político en Florida de cara a la sesión legislativa de 2026. Los proyectos, presentados tanto por congresistas republicanos como demócratas, abarcan desde un endurecimiento de los controles y sanciones hasta intentos por sumar transparencia y limitar el uso del Poder Ejecutivo.

SB 86: conductores comerciales indocumentados bajo custodia federal

El proyecto surgió tras una tragedia vial ocurrida en agosto de 2025 en la autopista de Florida, cerca de Fort Pierce. En ese episodio, un camionero indocumentado, residente en California, realizó una maniobra ilegal que derivó en la muerte de tres personas.

El caso motivó al senador republicano Don Gaetz, de Crestview, a presentar la iniciativa “Vehículos comerciales de motor operados por extranjeros no autorizados” (SB 86).

La propuesta habilitaría a los agentes de seguridad a detener a un inmigrante indocumentado que operen un vehículo comercial con licencia CDL y transferirlo directamente a custodia federal de inmigración.

Según recogió Tallahassee Democrat, Gaetz explicó que la medida también se inspiró en el impulso federal para desmantelar los llamados “CDL mills”, centros de formación que otorgan credenciales sin la capacitación adecuada. En diciembre, el Departamento de Transporte de Estados Unidos cerró casi 3000 proveedores de entrenamiento por irregularidades.

SCR 704: el intento de poner fin a la emergencia migratoria

Desde el bloque demócrata, una de las principales iniciativas apunta a desactivar el estado de emergencia por inmigración decretado por el gobernador Ron DeSantis el 6 de enero de 2023 y renovado en múltiples ocasiones.

La senadora Tina Polsky, de Boca Ratón, presentó una resolución concurrente para terminar con esa medida, que a comienzos de diciembre fue extendida por decimonovena vez.

En julio pasado, 22 legisladores demócratas solicitaron formalmente al gobernador que dejara sin efecto la orden, al argumentar que los cruces fronterizos se encontraban en los niveles más bajos de los últimos años. Sin embargo, el Ejecutivo estatal sostuvo que la emergencia aún es necesaria por la presencia de un gran número de inmigrantes indocumentados en Florida.

Bajo el paraguas de la emergencia, el gobierno estatal impulsó acciones como el envío de fuerzas de seguridad a la frontera con Texas y el traslado de migrantes a ciudades gobernadas por demócratas, indicó el Tallahasee Democrat.

Legisladores demócratas han presentado una resolución para finalizar el estado de emergencia decretado por Ron DeSantis en enero de 2023 Facebook Governor Ron DeSantis

SB 316: identificación visible en operativos migratorios

Otro proyecto presentado por los demócratas busca regular el accionar de las fuerzas de seguridad durante los operativos migratorios. El senador Carlos Guillermo Smith, de Orlando, impulsó la iniciativa “Información de identificación y cubrimientos faciales para agentes de inmigración y del orden público” (SB 316), conocida como la “Visible Act”, con una propuesta paralela en la Cámara baja a cargo de la representante Angie Nixon.

La iniciativa exigiría que los agentes de inmigración utilicen identificación visible durante operativos públicos y prohibiría el uso de cubiertas faciales que oculten el rostro o los datos identificatorios.

SB 708: registro público de detenciones de migrantes

La última gran propuesta demócrata se enfoca en la creación de un sistema de información accesible al público. La líder de la minoría en el Senado, Lori Berman, de Boynton Beach, presentó el proyecto “Base de datos de acciones de control de inmigración estatales” (SB 708).

El proyecto busca obligar al estado a mantener un listado público sobre las acciones de control migratorio realizadas por agencias estatales o empresas privadas contratadas.

Este registro incluiría el nombre y la fecha de nacimiento de los detenidos, así como los traslados entre instituciones estatales y federales. Abarcaría centros como Alligator Alcatraz y Deportation Depot.