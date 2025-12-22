Noticias de Miami y Florida, en vivo: los últimos reportes de todo el estado hoy, lunes 22 de diciembre

Si bien durante las últimas semanas el valor del combustible en Florida presentó índices más bajos en comparación con períodos anteriores, su precio aumentó siete centavos esta semana: en promedio, a nivel general en todo el estado, es de US$2,86. Esto se debe a la mayor demanda por Nochebuena y Navidad, según un informe de Miami Herald basado en datos de AAA.

Hubo un leve incremento en los precios de la gasolina de Florida antes de Navidad

De todas formas, los montos se mantienen por debajo de los tres dólares por galón en la mayoría de las urbes del Estado del Sol. Región por región, estas son las cifras actualizadas al lunes 22 de diciembre: