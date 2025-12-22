LA NACION
Noticias de Miami y Florida, en vivo: los últimos reportes de todo el estado hoy, lunes 22 de diciembre

Actualizaciones al momento y cobertura en tiempo real de las novedades en el Estado Soleado

Cobertura en vivo con las noticias más destacadas de Florida
Cobertura en vivo con las noticias más destacadas de FloridaJohn Raoux - AP

Aumenta la gasolina en Florida por Navidad: cuál es el precio en las principales ciudades

Si bien durante las últimas semanas el valor del combustible en Florida presentó índices más bajos en comparación con períodos anteriores, su precio aumentó siete centavos esta semana: en promedio, a nivel general en todo el estado, es de US$2,86. Esto se debe a la mayor demanda por Nochebuena y Navidad, según un informe de Miami Herald basado en datos de AAA.

Hubo un leve incremento en los precios de la gasolina de Florida antes de Navidad
Hubo un leve incremento en los precios de la gasolina de Florida antes de Navidad

De todas formas, los montos se mantienen por debajo de los tres dólares por galón en la mayoría de las urbes del Estado del Sol. Región por región, estas son las cifras actualizadas al lunes 22 de diciembre:

  • Miami-Dade: el precio promedio es de US$2,85, lo que significa un aumento de dos centavos en comparación con la semanada pasada.
  • Fort Lauderdale: precio medio de US$2,89, lo que representa un incremento de seis centavos respecto de la semana anterior.
  • Orlando: el precio promedio es de US$2,89.
  • Tallahassee: el precio promedio es de US$2,69.
  • Tampa/San Petersburgo: el precio promedio es de US$2,85.

El clima general en Florida: qué dice el pronóstico para el lunes 22 de diciembre

El clima en el sur de Florida tendrá una temperatura mínima de 70°F (21,1°C), mientras que la máxima alcanzará una máxima de 79°F (26,1°). Habrá posibilidad de lluvias leves durante el día, mientras que luego estará mayormente soleado y ventoso, según la oficina en Miami del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés).

El día en Miami estará mayormente soleado, aunque hay un 20% de probabilidad de lluvias
El día en Miami estará mayormente soleado, aunque hay un 20% de probabilidad de lluviasALFONSO DURAN - NYTNS

Hacia el norte, en zonas más frías como Tallahassee, habrá mínimas de 51°F (10,5°C) para este lunes 22 de diciembre. En este caso, no se registran precipitaciones y, tanto en el día como en la noche, estará mayormente despejado.

Noticias en vivo del sur de Florida

