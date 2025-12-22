Noticias de Miami y Florida, en vivo: los últimos reportes de todo el estado hoy, lunes 22 de diciembre
Actualizaciones al momento y cobertura en tiempo real de las novedades en el Estado Soleado
Aumenta la gasolina en Florida por Navidad: cuál es el precio en las principales ciudades
Si bien durante las últimas semanas el valor del combustible en Florida presentó índices más bajos en comparación con períodos anteriores, su precio aumentó siete centavos esta semana: en promedio, a nivel general en todo el estado, es de US$2,86. Esto se debe a la mayor demanda por Nochebuena y Navidad, según un informe de Miami Herald basado en datos de AAA.
De todas formas, los montos se mantienen por debajo de los tres dólares por galón en la mayoría de las urbes del Estado del Sol. Región por región, estas son las cifras actualizadas al lunes 22 de diciembre:
- Miami-Dade: el precio promedio es de US$2,85, lo que significa un aumento de dos centavos en comparación con la semanada pasada.
- Fort Lauderdale: precio medio de US$2,89, lo que representa un incremento de seis centavos respecto de la semana anterior.
- Orlando: el precio promedio es de US$2,89.
- Tallahassee: el precio promedio es de US$2,69.
- Tampa/San Petersburgo: el precio promedio es de US$2,85.
El clima general en Florida: qué dice el pronóstico para el lunes 22 de diciembre
El clima en el sur de Florida tendrá una temperatura mínima de 70°F (21,1°C), mientras que la máxima alcanzará una máxima de 79°F (26,1°). Habrá posibilidad de lluvias leves durante el día, mientras que luego estará mayormente soleado y ventoso, según la oficina en Miami del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés).
Hacia el norte, en zonas más frías como Tallahassee, habrá mínimas de 51°F (10,5°C) para este lunes 22 de diciembre. En este caso, no se registran precipitaciones y, tanto en el día como en la noche, estará mayormente despejado.
Noticias en vivo del sur de Florida
Seguí leyendo
Según Uscis. Los documentos obligatorios para migrantes con green card que viajan fuera de EE.UU. en Navidad o fin de año
Tres días preso. Es mexicano y viajó a EE.UU. con visa de turista para la Navidad, pero igual fue detenido por el ICE
En California. La ley SB 294 firmada por Gavin Newsom que protege a los migrantes trabajadores
- 1
Quién es Mónica Almada, la elegida de Karina Milei para desembarcar en la AGN pese a la bronca de los aliados
- 2
El lujoso auto que le regaló Mauro Icardi a la China Suárez para Navidad
- 3
El PSOE se hunde en las urnas de Extramadura y empieza a mirar de reojo el liderazgo de Pedro Sánchez
- 4
Miguel Borja viaja a México para formalizar su vínculo con Cruz Azul