Nuevo frente frío llega a Florida: dónde lloverá y cuáles son las zonas afectadas

Un nuevo frente frío avanza sobre Florida y promete cambiar por completo el panorama meteorológico de este lunes 8 de diciembre. Tras una mañana inestable, se esperan más lluvias, tormentas dispersas y ráfagas intensas que afectarán a varias ciudades del sur del estado. En tanto, se anticipa un incremento en la probabilidad de precipitaciones después del mediodía, justo cuando el sistema empezará a desplazarse hacia el sur y generará un ambiente más fresco y seco hacia el martes.

Mayores probabilidades de lluvia desde la tarde de este lunes en Florida

El Servicio Meteorológico Nacional en Miami (NWS, por sus siglas en inglés) advirtió en un informe que las condiciones inestables se mantendrán mientras avanza un segundo frente frío, que podría activar nuevas áreas de precipitación desde las primeras horas de la tarde.

Probabilidades de lluvia en distintos puntos del sur de Florida este lunes NWS

Aunque el núcleo de la actividad más intensa se concentrará alrededor del lago Okeechobee, gran parte del sur de Florida estará bajo la influencia de este cambio atmosférico.

Estas son las ciudades que registrarán los porcentajes de lluvia más altos a partir de las 13 hs, según los datos oficiales del NWS:

Boca Raton : la probabilidad asciende al 60% a las 14 hs local, con otro pico del 65% hacia las 15hs.

: la probabilidad asciende al 60% a las 14 hs local, con otro pico del 65% hacia las 15hs. Clewiston : alcanza un 50% a las 13 hs y repite ese nivel hasta las 15 hs.

: alcanza un 50% a las 13 hs y repite ese nivel hasta las 15 hs. Fort Lauderdale : la franja más activa presenta un 60% a las 15 hs.

: la franja más activa presenta un 60% a las 15 hs. Homestead : registra un 40% a la 13 hs y otro máximo idéntico hacia las 14 hs.

: registra un 40% a la 13 hs y otro máximo idéntico hacia las 14 hs. Immokalee : al igual que otros puntos del interior, llega al 60% a las 12 hs.

: al igual que otros puntos del interior, llega al 60% a las 12 hs. Miami : la posibilidad sube al 50% a las 14 hs.

: la posibilidad sube al 50% a las 14 hs. Naples : presenta un 50% a las 12 hs.

: presenta un 50% a las 12 hs. Opa-Locka : el punto más crítico será a las 14 hs, con un 50%, y a las 18 hs, con otro 50%.

: el punto más crítico será a las 14 hs, con un 50%, y a las 18 hs, con otro 50%. Pompano Beach : la probabilidad toma fuerza con un 65% a las 15 hs y otro máximo de 55% a las 18 hs.

: la probabilidad toma fuerza con un 65% a las 15 hs y otro máximo de 55% a las 18 hs. West Palm Beach: la franja más lluviosa se da a las 14 hs, con un 65%.

El organismo indicó que estas precipitaciones podrían llegar acompañadas de descargas eléctricas aisladas y ráfagas que de unas 30 millas por hora (48 km/h).

Probabilidades de lluvia en el sur de Florida NWS

Cómo avanza el frente frío en el sur de Florida y qué efectos podrá generar

Durante la mañana de este lunes 8 de diciembre, ingresó un primer frente frío que inició la inestabilidad en áreas del suroeste y el interior del estado. Sin embargo, el segundo frente, que llegará esta tarde, será el responsable de reforzar las lluvias.

Según el NWS Miami, los vientos rotarán del suroeste al oeste primero y luego al norte a medida que el sistema se profundice. Esta circulación favorecerá tanto el desarrollo de chaparrones como el desplazamiento de algunas tormentas hacia las zonas costeras.

El frente secundario se moverá hacia los Cayos de Florida durante la noche, hasta dejar detrás una masa de aire más seca y fresca que se instalará en el sur del estado desde el martes. Esa transición se notará especialmente en las temperaturas nocturnas, que descenderán hasta los rangos más bajos desde comienzos de otoño.

Luego de que el frente frío abandone Florida, se espera un clima más seco y templado desde el martes SPC

Qué clima se espera para el resto de la semana en el sur de Florida

A partir del martes por la tarde, la atmósfera tenderá a estabilizarse. La influencia de un sistema de alta presión sobre la península permitirá varios días de tiempo seco, con temperaturas moderadas, noches frescas y tardes templadas.

Los valores máximos se mantendrán entre los 75°F y 79°F (24 a 26°C), mientras que las mínimas oscilarán entre los 55°F (alrededor de 13°C) en el interior y los 65°F (18°C) en sectores costeros.

Hacia el final de la semana podrá acercarse un nuevo frente, aunque el NWS aclaró que aún existe una importante incertidumbre sobre su intensidad y su capacidad para generar lluvias.

Por ahora, los modelos muestran probabilidades bajas, de entre 15% y 25%, concentradas en las aguas del Atlántico y algunas zonas de la costa este.