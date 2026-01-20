Sigue la ola de frío en Florida: cuándo volverá el sol ante la alerta por congelación esta semana

La ola de frío no dará tregua en Florida y mantendrá bajo alerta a buena parte del estado durante el inicio de esta semana, con bajas temperaturas, riesgo de heladas y vientos persistentes. En este contexto, los especialistas precisaron desde cuándo comenzarán a subir las temperaturas de manera gradual en el Estado Soleado.

Este de Florida: frío intenso al amanecer y recuperación gradual de las temperaturas

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) en Melbourne anticipó que la mañana del martes se presentará con cielo despejado y vientos del noroeste, un escenario que permitirá que las temperaturas desciendan antes de la salida del sol.

El NWS en Melbourne anticipa para este martes temperaturas mínimas de entre 32°F y 41°F (0°C a 5°C), con sensaciones térmicas que caerán por debajo de los 30°F (-1°C) en áreas rurales del interior NWS

Los valores mínimos se ubicarán mayormente entre los 32°F y 41°F (0°C a 5°C), con registros algo más templados concentrados sobre la Treasure Coast. A medida que avance la mañana del martes, los vientos ligeros del noroeste tenderán a intensificarse, lo que generará sensaciones térmicas por debajo de los 30°F (-1°C) en sectores del interior, sobre todo en áreas rurales.

Durante el resto del martes y la noche siguiente, la presencia de alta presión sobre el Golfo y el sureste de Estados Unidos sostendrá condiciones secas y cielos despejados en toda la región.

De cara a mitad de semana, el NWS Melbourne prevé que la alta presión se desplace hacia el Atlántico medio y se debilite gradualmente. El miércoles seguirá mayormente seco, pero el flujo marítimo comenzará a transportar humedad desde el Atlántico, lo que elevará las probabilidades de lluvias aisladas hacia la noche y especialmente al sur del Cabo.

Entre jueves y viernes, la zona quedará influenciada por límites frontales débiles y un sistema de baja presión en disipación cerca de las Bahamas, lo que mantendrá chances de precipitaciones entre el 20% y el 40%. En paralelo, las temperaturas seguirán en ascenso, con máximas que superarán los valores normales para la época y mínimas cada vez menos frías.

Pronóstico para el norte de Florida: congelamientos y heladas persistentes

La oficina del NWS en Jacksonville señaló que el martes comenzará bajo la influencia directa de un potente sistema de alta presión ártica. Este patrón favorecerá una nueva mañana con heladas generalizadas en sectores del interior del noreste de Florida y el sudeste de Georgia.

Se mantendrá una advertencia por congelamiento para amplias zonas interiores, mientras que un aviso de vigilancia por heladas se extenderá durante la noche del martes y la madrugada del miércoles.

La oficina de Jacksonville mantiene alertas vigentes por heladas generalizadas en el interior del noreste de Florida y el sudeste de Georgia NWS

Las temperaturas mínimas tempranas se ubicarán cerca del punto de congelación en áreas alejadas de la costa, mientras que en sectores costeros oscilarán entre los altos 30°F y los medios 40°F (3°C a 7°C).

A partir del miércoles y jueves, el aumento de nubosidad y el cambio gradual del flujo favorecerán un ascenso térmico sostenido. Las máximas se ubicarán por encima del promedio, con registros en los 60°F (16°C a 18°C) en el sudeste de Georgia y en los bajos 70°F (21°C) en el noreste de Florida, mientras que las mínimas nocturnas también se suavizarán progresivamente.

Sur de Florida: viento, frío moderado y transición a un patrón más húmedo

En el sur del estado, el NWS Miami prevé que el martes esté marcado por condiciones ventosas, producto de un fuerte sistema de alta presión al norte y un frente estacionado sobre las Bahamas.

A lo largo del día, los vientos del noreste se intensificarán y serán una constante, con ráfagas frecuentes de entre 20 y 25 millas por hora (32 a 40 km/h), y la posibilidad de picos cercanos a las 30 millas por hora (48 km/h) sobre la costa este.

El NWS Miami pronostica un martes ventoso con ráfagas frecuentes de entre 20 y 25 mph (32 a 40 km/h) NWS

Pese al viento, las temperaturas mostrarán una tendencia moderada, con máximas que alcanzarán los bajos y medios 70°F (21°C a 24°C) en gran parte del sur de Florida. El miércoles continuará el proceso de recuperación térmica, con registros que se moverán entre los medios y altos 70°F (24°C a 26°C).

En el tramo final de la semana, incrementarán las probabilidades de chaparrones dispersos e incluso alguna tormenta aislada, especialmente entre jueves y viernes. Aun así, el organismo subrayó que las temperaturas seguirán por encima de los valores normales, con máximas cercanas o superiores a los 80°F (27°C) en zonas del interior hacia el fin de semana.

Oeste de Florida: heladas tempranas y repunte térmico sostenido

Para la costa oeste y el centro-sur de Florida, la oficina del NWS en Tampa indicó que el martes comenzará con temperaturas cercanas o por debajo del punto de congelación en la Nature Coast, junto con riesgos de frío extendidos en toda el área. Sin embargo, el desplazamiento de la alta presión hacia el Atlántico medio permitirá que los vientos roten al noreste y faciliten una moderación gradual del aire frío.

En el oeste del estado, la oficina de Tampa reporta temperaturas cercanas o inferiores al punto de congelación para este martes NWS

A lo largo de los próximos días, las temperaturas se recuperarán de manera sostenida, hasta alcanzar el miércoles valores cercanos a los promedios climáticos, que serán superados entre jueves y sábado.