Qué pasará en Florida y por qué continúa el alerta por fuertes tormentas, hoy

El sistema frontal que afecta actualmente a la costa este de EE.UU. mantiene las condiciones de tiempo severo en Florida durante la jornada de hoy, martes 17 de marzo. Las autoridades advierten sobre ráfagas de viento que podrían alcanzar los 120 km/h en diversas áreas de la península.

El aviso por tormentas en Florida el día de hoy, 17 de marzo

Un frente frío de gran fuerza que se mueve hacia el sur del país es el responsable de este fenómeno climático. Según FOX Weather, la formación de celdas de tormenta que pueden causar cortes de electricidad y daños materiales se ve favorecida por la inestabilidad.

Casi todo Florida y el sur de EE.UU. están bajo alerta por vientos fuertes hoy, según el NWS (Foto: weather.gov / NWS)

Los expertos se enfocan en las ráfagas de viento y en la ocasional caída de granizo. Las siguientes situaciones tienen el potencial de perjudicar gravemente la visibilidad en las rutas principales y dificultar la circulación aérea en los centros logísticos más importantes de la zona:

Vientos destructivos: los vientos de hasta 120 km/h pueden derribar árboles y afectar la red eléctrica .

los vientos de hasta 120 km/h pueden derribar árboles y afectar la . Cortes de energía: se esperan interrupciones largas. Según el medio mencionado, en la actualidad existen más de 452 mil personas sin acceso a electricidad en el país.

se esperan interrupciones largas. Según el medio mencionado, en la actualidad existen más de en el país. Lluvias torrenciales: las precipitaciones muy fuertes tienen el potencial de desbordar los sistemas de drenaje y provocar inundaciones súbitas.

La línea de inestabilidad es la forma en que se organiza la estructura de las tormentas. Este patrón permite que los vientos se desplacen velozmente hacia la costa atlántica y tienen un impacto en las ciudades con alta densidad poblacional en cuestión de pocas horas.

De acuerdo con los registros de ayer, Accuweather alertó sobre la situación climática en Florida (Foto: accuweather)

Los efectos en la zona del frente frío

El aire gélido proveniente del norte choca directamente con la humedad tropical persistente sobre la península. Esta interacción es el combustible necesario para el desarrollo de nubes de gran desarrollo vertical, según precisó ClickOrlando.

En las principales ciudades del Estado del Sol, el pronóstico indica, según AccuWeather:

Miami: una máxima de 72ºF (22ºC) , con bastante nubosidad y algo más fresco. A la noche, la temperatura baja a los 64ºF (18ºC) .

una máxima de , con bastante nubosidad y algo más fresco. A la noche, la temperatura baja a los . Orlando: la amplitud térmica se hará sentir en esta ciudad, con una máxima de 64ºF (18ºC) . El cielo despejado hará caer el mercurio a los 46ºF (8ºC) durante la noche.

la amplitud térmica se hará sentir en esta ciudad, con una máxima de . El cielo despejado hará caer el mercurio a los durante la noche. Tallahassee: será la ciudad más fría de las tres, con una máxima de 57ºF (14ºC) y una mínima de apenas 39ºF (4ºC).

Efectos en Florida por el pronóstico de tiempo severo

La seguridad es la prioridad absoluta ante la vigencia de los avisos por tiempo severo. Las oficinas de gestión de emergencias recomiendan permanecer en la habitación más interna de la casa en caso de peligro inminente.

Vuelos cancelados: las terminales de Miami y Orlando reportan demoras y más de 7000 cancelaciones .

las terminales de y reportan demoras y más de . Peligro de tornados : el Servicio Meteorológico Nacional no elimina la posibilidad de formaciones aisladas, aunque su potencial es bajo, de acuerdo con la agencia.

el no elimina la posibilidad de formaciones aisladas, aunque su potencial es bajo, de acuerdo con la agencia. Descenso térmico: cuando el frente haya cruzado el estado, las temperaturas descenderán de manera brusca.

La “contaminación convectiva” limitó el potencial destructivo en otros estados. Sin embargo, en el sur de Florida la atmósfera conserva la energía suficiente para generar eventos violentos durante el transcurso de la tarde.

Una irrupción de aire gélido de origen ártico avanza sobre Florida hoy 17 de marzo Canva

Consejos de seguridad para los residentes de Florida

Se recomienda asegurar los objetos que estén sueltos en los jardines debido a la cercanía de vientos fuertes. Los muebles exteriores y las macetas pueden llegar a ser proyectiles peligrosos si son golpeados por ráfagas.

Suministros de emergencia: frente a la posibilidad de cortes eléctricos, es fundamental tener linternas y baterías disponibles.

frente a la posibilidad de cortes eléctricos, es fundamental tener disponibles. Comunicación: mantener los dispositivos móviles con carga y estar al tanto de las alertas oficiales .

mantener los dispositivos móviles con carga y estar al tanto de las . Refugio: si se da una alerta de tornado, buscar resguardo en un dormitorio sin ventanas.

El NWS adelantó que debe informarse minuto a minuto sobre el riesgo de tornado en algunos sectores de EE.UU. Canva

El Servicio Meteorológico Nacional seguirá el progreso de la línea de inestabilidad con un monitoreo minuto a minuto. Se prevé que la situación mejore cuando la masa de aire seco domine el panorama, lo que ocurrirá en las primeras horas del miércoles 18 de marzo.