Qué significa el premio al “buen tipo” que ganó Ron DeSantis en EE.UU.
El gobernador de Florida fue distinguido en Tampa con un reconocimiento de The American Legion que celebra a líderes comprometidos con la defensa de los veteranos
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, recibió en Tampa el James V. Day “Good Guy” Award 2025 de The American Legion, durante la convención nacional número 106 de la organización. Este reconocimiento, conocido popularmente como el premio al “buen tipo”, destaca a líderes que apoyan a los veteranos y promueven valores patrióticos en sus comunidades.
El reconocimiento de The American Legion a DeSantis
La ceremonia tuvo lugar en un almuerzo en el que participaron delegados de la agrupación. El comandante nacional James A. LaCoursiere resaltó la labor del mandatario estatal en favor de los veteranos y su respaldo a las sedes de la Legión en situaciones de emergencia: “A veces, la visita de un gobernador es suficiente para levantar la moral de las personas que trabajan incansablemente para reconstruir sus hogares o ayudar a sus vecinos”.
Según WFLA, DeSantis, miembro de Palm Valley Post 233 y militares retirados de la Marina en la provincia iraquí de Al Anbar, agradeció la distinción: “Me siento honrado de recibir este premio”. En su discurso, subrayó que Florida es “el número uno para los veteranos” y aseguró que el Estado del Sol “seguirá erigiendo monumentos en honor a los fundadores de EE.UU.”.
¿Quién le da el nombre al premio? El legado de James V. Day
El galardón lleva el nombre de James V. Day, excombatiente de la Segunda Guerra Mundial y referente histórico de The American Legion. El reconocimiento se otorga a figuras públicas que encarnan los valores de servicio y compromiso con la comunidad.
La lista de ganadores anteriores incluye a personalidades como:
- Richard Petty
- Dolly Parton
- Lou Holtz
- Johnny Bench
En la red social X (antes Twitter), DeSantis publicó: “Hoy tuve el honor de aceptar el Premio James V. Day ‘Good Guy’ en la Convención Nacional de la Legión Americana en Tampa. Los valores que The American Legion aprecia —servicio, sacrificio y compromiso con la patria— son valores que he defendido durante mi mandato como gobernador”.
¿Qué es The American Legion?
Fundada en 1919 tras la Primera Guerra Mundial, The American Legion es la organización de veteranos más grande de Estados Unidos, con más de 1,6 millones de miembros distribuidos en unas 12.000 sedes locales.
Fue reconocida por el Congreso de Estados Unidos como una entidad de servicio patriótico para excombatientes de guerra y ha sido un actor clave en políticas de defensa y beneficios militares.
Sus objetivos, de acuerdo a su sitio web, incluyen:
- Defender a los veteranos y sus familias
- Apoyar a las Fuerzas Armadas
- Promover el patriotismo
- Fomentar programas juveniles como Boys State
- Impulsar becas universitarias
- Desarrollar deportes a través del American Legion Baseball
La agrupación tuvo un rol decisivo en la creación del GI Bill de 1944, que otorgó educación universitaria y préstamos a millones de exmilitares.
Ron DeSantis presentó a Jay Collins como vicegobernador
Durante la convención, DeSantis se refirió nuevamente a la elección de Jay Collins como nuevo vicegobernador del Estado del Sol. “Florida es el único estado en EE.UU. donde tanto el gobernador como la vicegobernadora son veteranos militares”, afirmó.
El senador republicano de 47 años llega al puesto para reemplazar a Jeanette Núñez, quien dejó vacante su lugar para asumir la presidencia de la Universidad Internacional de Florida.
Collins, ex boina verde, perdió una pierna en combate en Afganistán y continuó en servicio activo cinco años más. Es reconocido como uno de los legisladores más productivos del estado y DeSantis lo definió como “el Chuck Norris de la política estatal”.
