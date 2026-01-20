Continúa la ola de frío: el mapa de las bajas temperaturas que avanzan desde Nueva York hasta Florida, hoy

El escenario meteorológico de este martes 20 de enero en Estados Unidos muestra que, mientras el aire ártico mantiene su dominio en buena parte del centro y el este, los Grandes Lagos serán el foco de nevadas intensas por efecto lago. En paralelo, el sur de ese país permanecerá bajo vigilancia por heladas inusuales.

Frío extremo y aire ártico: desde el Medio Oeste hasta Nueva York

Durante la jornada de este martes, una masa de aire ártico seguirá instalada desde el Medio Oeste hasta Nueva York y el Noreste, además de la franja del Atlántico medio. Este bloqueo frío mantendrá temperaturas notablemente por debajo de los valores habituales para esta época del año, con condiciones invernales rigurosas en zonas densamente pobladas.

Según las advertencias de AccuWeather, la combinación del aire polar y el viento provocará sensaciones térmicas que podrían ubicarse entre 10°F y 30°F por debajo de la temperatura real del aire NWS

Las temperaturas máximas previstas se moverán mayormente en rangos que oscilarán entre los valores de 13°F y 29°F (-11°C a -2°C). Estos registros representarán entre 15°F y 25°F por debajo de la media, según el análisis del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés).

AccuWeather advirtió que, incluso antes de la llegada de un pulso de frío aún más intenso hacia el final de la semana, muchas localidades ya experimentarán algunos de los valores más bajos del invierno hasta el momento. En ese contexto, las sensaciones térmicas podrían ubicarse entre 10°F y 30°F por debajo de la temperatura real.

Nevadas persistentes en la región de los Grandes Lagos

Uno de los fenómenos más destacados del día será la continuidad de las nevadas por efecto lago, impulsadas por un flujo frío del oeste y noroeste que atraviesa las aguas relativamente más templadas de los Grandes Lagos. Este contraste térmico generará bandas de nieve que afectarán principalmente a las zonas ubicadas a sotavento de los lagos Erie y Ontario.

De acuerdo con el pronóstico de corto plazo del NWS, las acumulaciones probables para gran parte de estas áreas se ubicarán entre seis y 12 pulgadas (15 a 30 centímetros), con montos localmente superiores en sectores específicos, en especial al este del lago Ontario, donde se espera que hoy se concentren las nevadas más intensas.

El flujo de aire frío del oeste y noroeste sobre las aguas templadas de los Grandes Lagos generará acumulaciones de nieve de entre 6 y 12 pulgadas (15 a 30 cm) Libby March - The Buffalo News

AccuWeather señaló que las tormentas tipo “clipper”, que descienden desde Canadá, aún aportarán nieve adicional y reforzarán el efecto lago hasta el jueves.

En los corredores más persistentes, las acumulaciones totales de nieve por efecto lago durante la semana podrían incluso superar los tres pies (91 centímetros), un volumen capaz de alterar seriamente la movilidad y las operaciones aeroportuarias.

Impacto de las tormentas tipo clipper en Estados Unidos

El desfile de sistemas clipper será un factor clave del clima invernal. Para este martes, uno de estos se desplazará desde el norte de las Montañas Rocosas hacia el Medio Oeste, lo que extenderá una franja general de nieve ligera a moderada.

Entre el noreste de Montana, sectores de Michigan y el norte de Indiana, se anticipan acumulaciones generalizadas de entre una y tres pulgadas (2,5 a 7,5 centímetros). Aunque estas cifras no parecen extremas por sí solas, la combinación con ráfagas de viento, temperaturas muy bajas y visibilidad reducida podría generar condiciones peligrosas en rutas y autopistas, especialmente durante chaparrones intensos de nieve.

Hacia la noche del miércoles, la nieve más organizada tenderá a mezclarse con nuevas bandas de efecto lago y con eventuales “chubascos de nieve” breves, pero intensos, capaces de cubrir el pavimento en pocos minutos.

El alcance del aire ártico obligó a emitir advertencias por heladas desde el sur de Georgia hasta el centro de Florida, poniendo en riesgo cultivos, cañerías y sistemas expuestos NWS

Heladas y advertencias climáticas en el sur de Estados Unidos

Más al sur, el alcance del aire frío será igualmente significativo. Las advertencias por heladas se mantendrán vigentes desde el sur de Georgia hasta el centro de Florida, una región donde este tipo de alertas no es frecuente. Las temperaturas cercanas o por debajo del punto de congelación amenazarán cultivos, cañerías y sistemas expuestos.

Fox Weather recordó que, durante el último fin de semana, partes de Florida, Alabama y Georgia ya registraron acumulaciones inusuales de nieve.