Sueldos de US$150 mil para el servicio doméstico: la nueva obsesión de los millonarios de Florida

En los últimos años, muchos millonarios se mudaron a Florida desde otros estados, como Nueva York, en parte por la carga impositiva más baja. Ese movimiento impulsó la demanda de personal de servicio doméstico y elevó los salarios: según reportes, los sueldos subieron cerca de un 50% y, en casos, llegan hasta los US$150.000 al año.

Por qué los sueldos son de US$150 mil para el servicio doméstico en Florida

En la actualidad, ya no son los bienes de lujo los que llaman la atención de las personas adineradas, sino los servicios, que van desde cenas en restaurantes con precios elevados hasta entradas para eventos deportivos únicos, según The Economist.

De este nuevo escenario se beneficiaron también los empleados del servicio doméstico en Florida.

Según reportes, los sueldos subieron cerca de un 50% y, en casos, llegan hasta los US$150.000 al año

El notable incremento de salarios responde también a la escasez de personal, además del radical aumento de la demanda. De acuerdo con CNBC, la migración de familias e individuos acaudalados a la región desde otros estados con impuestos elevados llevó a esta situación.

¿Cuáles son los puestos de trabajo más solicitados?

Las agencias de empleo señalan que la necesidad de “gerentes de hospitalidad (anteriormente llamados mayordomos), niñeras, chefs, conductores y personal de seguridad se disparó en los últimos cinco años".

Muchos millonarios que compraron mansiones comenzaron a pagar sueldos más altos para contratar personal de limpieza. A esto se suma que hoteles, complejos turísticos y empresas también compiten por los mismos trabajadores, lo que empujó aún más los salarios.

Los sueldos promedio del servicio doméstico de los millonarios en Florida

Como resultado, los salarios que antes eran de US$25 por hora (en 2020) ahora son de entre US$45 y US$50 por hora.

En Palm Beach, las empleadas domésticas con experiencia en hogares adinerados suelen ganar entre US$120 mil y US$150 mil al año.

Asimismo, cuentan con planes 401(k), atención médica y beneficios, incluidas horas extras.

En diálogo con CNBC, Melissa Psitos, fundadora de Lily Pond Services, contó que recientemente tuvo una clienta en Florida que quería contratar a una empleada doméstica por US$75.000 al año. No la encontró. Finalmente, tuvo que pagar US$110 mil por el trabajo.

Los empleados del servicio doméstico ganan entre US$120 mil y US$150 mil anuales en Florida, aunque existen casos en los que perciben hasta US$250 mil al año

Los sueldos pueden ser aún mayores para las empleadas domésticas ejecutivas, que a menudo ayudan a dirigir a un equipo de otras trabajadoras y lavanderas.

Según Psitos, una conocida suya que se ocupa de estas tareas percibe US$250 mil anuales, dentro de lo que se incluyen horas extras.

No es solo el trabajo lo que se paga, sino también el conocimiento y las habilidades del servicio. Entrevistada por CNBC, April Berube, fundadora de The Wellington Agency, que reubica personal doméstico en Palm Beach, Miami, Nueva York y otros lugares, indicó que las empleadas de las personas más ricas necesitan saber, entre otras capacidades:

Cómo moverse silenciosamente por toda la casa.

por toda la casa. Cómo limpiar cuidadosamente antigüedades, cubiertos y valiosas obras de arte .

. Cómo lavar y planchar adecuadamente ropa de cama fina.

La migración de los millonarios a Florida

En 2025, algunos multimillonarios se reubicaron en estados distintos a los que residían. Muchas de estas personas se fueron de Nueva York y California por los altos impuestos y llegaron a Florida, motivados por factores como cero impuestos estatales sobre la renta, el clima y un entorno favorable para los negocios.

Los bajos impuestos fueron instalados por la Ley de Reducción de Impuestos y Empleos de 2017. Esta legislación redujo las deducciones fiscales estatales y locales, anteriormente ilimitadas, a US$10.000.

Muchos millonarios se mudaron a ciudades de Florida en los últimos años

Un informe de Altrata reveló que Miami se convirtió este año en la principal ciudad mundial para segundas residencias de personas con un patrimonio neto muy elevado.

Si se tienen en cuenta todas las casas, casi 17.500 millonarios tienen viviendas en la ciudad del Estado del Sol, la cuarta población de súper ricos más grande del mundo, detrás de Nueva York, Los Ángeles y Hong Kong.

A su vez, según Miami Herald, la población millonaria de Miami se duplicó en los 10 años previos a 2024. Estos indicadores, junto con la escasez del personal, contribuyeron al incremento del sueldo de los empleados del servicio doméstico, que hoy perciben más del doble del salario promedio en Florida, que es de US$44.900 según ZipRecruiter.