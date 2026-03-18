Tenue luz de esperanza para migrantes cubanos y venezolanos en Florida por el pedido de un sheriff

Un giro inesperado en el discurso de uno de los sheriffs más influyentes de Florida, Grady Judd, generó leves esperanzas en miles de inmigrantes del estado, marcado por la presencia de ciudadanos cubanos y venezolanos en las últimas décadas. El alguacil pidió una alternativa para legalizar a los extranjeros y hubo controversia, debido a que hubo interpretaciones que lo mostraban crítico del presidente Donald Trump y el gobernador Ron DeSantis.

Qué dijo el sheriff Judd sobre los migrantes en Florida

Judd, sheriff del condado Polk y aliado cercano de Donald Trump y Ron DeSantis, pidió esta semana que el Congreso busque alternativas para regularizar a los inmigrantes que ingresaron de forma irregular al país pero mantienen una conducta intachable, contribuyen a la economía y carecen de historial criminal.

El planteo ocurrió tras una reunión del Consejo Estatal de Aplicación de las Leyes de Inmigración, donde un grupo de jefes policiales analizó los próximos pasos frente a la política de deportaciones masivas que impulsa el gobierno federal.

El sheriff Judd anunció la redacción de una carta dirigida al presidente Donald Trump sobre los migrantes Instagram @polksheriff

La propuesta de Judd, conocido por su perfil de línea dura en materia de seguridad, marca una distinción clara dentro de la política republicana sobre cómo abordar la situación migratoria en Estados Unidos.

“Tiene que haber un camino a seguir para las personas que están en este país, que entraron ilegalmente, pero no tienen historial criminal, trabajan y están contribuyendo a la sociedad”, dijo Judd.

Las aclaraciones del sherrif de Florida

Luego convocó a una conferencia de prensa para aclarar que su posición no representaba ninguna crítica a Trump o a DeSantis, como algunos habían sugerido. “Lo que está haciendo Trump en materia de inmigración es correcto, y lo que está haciendo el gobernador DeSantis es correcto”, dijo.

Según el sheriff, ya sospechas de criminalidad en el 76% de las detenciones solicitadas a su oficina por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, sigla en inglés). El resto son personas sin antecedentes.

El funcionario remarcó que el sistema migratorio actual sufre una parálisis legislativa grave que impide vías legales de entrada, lo cual complica la gestión cotidiana de la seguridad fronteriza.

La congresista republicana María Elvira Salazar, de origen cubano, viene reclamando un cambio en el enfoque de las políticas migratorias AP / Europa Press

La representante Salazar aplaudió al sheriff Judd

La representante republicana de Florida, María Elvira Salazar, celebró este posicionamiento y agradeció al sheriff por comprender la necesidad de separar a los criminales de aquellos que buscan un futuro mejor.

Según dijo Salazar en un mensaje difundido en sus redes sociales, el sheriff entendió el mensaje que ella repitió durante todo este año sobre la importancia de “separar a los gangsters” de los inmigrantes trabajadores.

La representante Salazar aplaudió al sheriff Judd

La congresista Salazar es una de las impulsoras de un proyecto conocido como “Ley de Dignidad”, que busca ofrecer soluciones concretas tanto en materia de seguridad fronteriza como en la regularización de millones de personas que hoy viven sin papeles en el país norteamericano.

Este año, Salazar busca revalidad su banca en la Cámara de Representantes por el Distrito 27 de Florida. Puede llegar a enfretarse en noviembre con un candidato demócrata que, como ella, también fue presentadora de TV: Elliot Rodriguez.