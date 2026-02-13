Water Trolley: cómo tomar el ferry gratis en Fort Lauderdale

En Fort Lauderdale existe una opción gratuita para quienes quieran recorrer el New River y conectar distintos puntos del Riverwalk sin pagar tarifa. El Water Trolley de LauderGO! permite a residentes y visitantes trasladarse entre áreas ribereñas a lo largo del circuito fluvial.

Los recorridos, paradas y horarios del Water Trolley

El gobierno de la ciudad floridense presta este servicio gratuito en alianza con Water Taxi y Riverwalk Fort Lauderdale, explican en su sitio oficial.

El servicio opera de 10 a 22 hs con ocho paradas designadas Tripadvisor

El recorrido ofrece una ruta panorámica por el río y conecta con varios puntos del área central. El circuito de traslado opera todos los días de 10 a 22 hs (horario local de Estados Unidos). El mapa oficial identifica las siguientes paradas:

Riverwalk Laura Ward Park

Huizenga Plaza / Bubier Park, actualmente cerrada por obras

Riverfront Plaza

Esplanade Park

Tarpon River

New River Yacht Club

Downtowner

Smoker Park

El tiempo estimado de espera en cada estación es de 20 a 30 minutos. Sin embargo, destacan que pueden registrarse demoras por la operación de los puentes sobre el New River.

Los pasajeros solo pueden subir y bajar en los puntos designados. Si una persona solicita descender en un lugar no autorizado o intenta detener la embarcación fuera de las paradas oficiales, el capitán puede indicar que espere o se dirija a la zona habilitada más cercana para garantizar un ascenso o descenso seguro.

A su vez, quien dirige el barco puede solicitar que los pasajeros desciendan si completaron un trayecto en el río tras pasar por las ocho paradas.

Cómo seguir en tiempo real el ferry gratuito

La Ciudad de Fort Lauderdale ofrece un mapa interactivo en Google que muestra la ruta de la embarcación a lo largo del Riverwalk e identifica cada área de embarque.

Cuenta con seguimiento en tiempo real y una aplicación móvil Tripadvisor

Al seleccionar el ícono del barco, el sistema informa el tiempo estimado de llegada a ese punto.

El servicio cuenta con una aplicación móvil que se llama LauderGO!. Esta sirve para planificar el traslado. Está disponible en Apple Store y Google Play.

Las características del Water Trolley

La embarcación tiene 20 asientos y está cubierta con el distintivo envoltorio amarillo de Water Taxi of Fort Lauderdale.

La bandera LauderGO! Water Trolley identifica el barco asignado al recorrido por Riverwalk y lo diferencia de las rutas regulares del Water Taxi.

La embarcación tiene 20 asientos y no es accesible para sillas de ruedas Tripadvisor

Es importante destacar que la embarcación no es accesible para sillas de ruedas. Sin embargo, el servicio comunitario de transporte terrestre está disponible como alternativa para los pasajeros con esta discapacidad. Para más información sobre lo último, la ciudad indica consultar el sitio oficial de LauderGO! o comunicarse al 954-828-8000.

Qué dicen las reseñas sobre el Water Trolley de Fort Lauderdale

Un visitante de Ontario, Canadá, definió la experiencia en Tripadvisor como “un gran paseo gratuito” y señaló que abordó la embarcación frente al Riverside Hotel. Indicó que el trayecto duró 20 minutos y permitió observar el frente costero desde el agua.

Un usuario de Miami afirmó que es “una gran manera de recorrer el Riverwalk” y lo recomendó como un plan ideal para una tarde de fin de semana, tanto para residentes como para turistas.

Desde Wauseon, Ohio, otro pasajero describió la propuesta como “diversión gratuita” y la recomendó especialmente para quienes visitan la ciudad por pocas horas. A su vez, señaló que el recorrido resulta atractivo por la noche.

Una usuaria de Islamorada, Florida, afirmó que no hay mejor opción gratuita para llegar a los restaurantes ubicados sobre el New River e indicó que estacionó en el garaje del Riverside Hotel.