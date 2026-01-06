“Flu Symptoms”: cuáles son los síntomas de la gripe H3N2 que se extiende en EE.UU.

En esta temporada de gripe, Estados Unidos enfrenta las cifras de contagios más altas en casi 30 años. De acuerdo con los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) sobre las infecciones del virus de la influenza A (H3N2), 48 jurisdicciones del país norteamericano se encuentran con un nivel de transmisión alto o muy alto. Los síntomas a tener en cuenta.

Los casos de gripe continúan en aumento en EE.UU., alertan los CDC

De acuerdo con el reporte semanal que compartió la autoridad sanitaria del país norteamericano, en la semana que terminó el 27 de diciembre de 2025, se registró un aumento superior al 7% en los casos positivos.

Los CDC alertan por el aumento de casos de gripe en Estados Unidos

Mientras que en la semana 51 del año, el 25,6% de los test por influenza habían dado positivos, el porcentaje escaló hasta el 32,9% en el período siguiente. A su vez, las visitas a centros de salud por problemas respiratorios eran del 6% y en el último reporte esa cifra creció al 8,2%.

Los datos globales también arrojan que hubo 33.301 hospitalizaciones por casos de gripe H3N2 durante la última semana. Este número es casi el doble de la marca anterior, que era de 19.053.

Más allá de estas cifras, el impacto también se observa en la evolución de la influenza en las jurisdicciones. El último reporte indica que hay 48 jurisdicciones con transmisión alta y muy alta y dos con transmisión moderada, cuando la semana anterior eran 32 y ocho respectivamente.

Los síntomas de la gripe por el virus de influenza A (H3N2)

De acuerdo con Medline Plus, una fuente oficial del gobierno de EE.UU., los síntomas suelen aparecer rápidamente tras entrar en contacto con el virus, usualmente entre dos y tres días después del contagio.

Los síntomas más comunes de la gripe por influenza A(H3N2)

Los más comunes son:

Dolores en el cuerpo

Escalofríos

Dolor de cabeza

Falta de energía

Tos

Secreción o congestión nasal

Estornudos

Dolor de garganta

También se menciona la posibilidad de sufrir náuseas, vómitos y diarrea, aunque este último síntoma suele ser más común en niños.

En cuanto al tratamiento contra la gripe, la fuente médica recomienda medidas caseras como reposo, mantener una buena hidratación y evitar el consumo de alcohol.

Además, indica que los medicamentos de venta libre para el resfriado o contra la tos pueden ayudar contra algunos de los síntomas.

En caso de un cuadro de gravedad o donde estos síntomas se presenten con muy alta intensidad, el paciente debe consultar a un médico para evaluar su caso.

Los CDC alertaron por el aumento de casos de influenza en Estados Unidos Miguel Martinez - Atlanta Journal-Constitution

Las zonas de EE.UU. donde la transmisión del virus H3N2 es más alta

De acuerdo con CNN, Estados Unidos enfrenta las peores cifras de virus respiratorios al menos desde la temporada de gripe de 1997/98. En ese contexto, algunas jurisdicciones presentan los niveles de transmisión más altos.

Según el mapa de los CDC, los estados y ciudades con nivel de contagio muy alto son: