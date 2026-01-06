“Flu Symptoms”: cuáles son los síntomas de la gripe H3N2 que se extiende en EE.UU.
Los CDC informaron nuevamente un aumento en los casos y hospitalizaciones por influenza; 48 jurisdicciones están en alerta
- 3 minutos de lectura'
En esta temporada de gripe, Estados Unidos enfrenta las cifras de contagios más altas en casi 30 años. De acuerdo con los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) sobre las infecciones del virus de la influenza A (H3N2), 48 jurisdicciones del país norteamericano se encuentran con un nivel de transmisión alto o muy alto. Los síntomas a tener en cuenta.
Los casos de gripe continúan en aumento en EE.UU., alertan los CDC
De acuerdo con el reporte semanal que compartió la autoridad sanitaria del país norteamericano, en la semana que terminó el 27 de diciembre de 2025, se registró un aumento superior al 7% en los casos positivos.
Mientras que en la semana 51 del año, el 25,6% de los test por influenza habían dado positivos, el porcentaje escaló hasta el 32,9% en el período siguiente. A su vez, las visitas a centros de salud por problemas respiratorios eran del 6% y en el último reporte esa cifra creció al 8,2%.
Los datos globales también arrojan que hubo 33.301 hospitalizaciones por casos de gripe H3N2 durante la última semana. Este número es casi el doble de la marca anterior, que era de 19.053.
Más allá de estas cifras, el impacto también se observa en la evolución de la influenza en las jurisdicciones. El último reporte indica que hay 48 jurisdicciones con transmisión alta y muy alta y dos con transmisión moderada, cuando la semana anterior eran 32 y ocho respectivamente.
Los síntomas de la gripe por el virus de influenza A (H3N2)
De acuerdo con Medline Plus, una fuente oficial del gobierno de EE.UU., los síntomas suelen aparecer rápidamente tras entrar en contacto con el virus, usualmente entre dos y tres días después del contagio.
Los más comunes son:
- Dolores en el cuerpo
- Escalofríos
- Dolor de cabeza
- Falta de energía
- Tos
- Secreción o congestión nasal
- Estornudos
- Dolor de garganta
También se menciona la posibilidad de sufrir náuseas, vómitos y diarrea, aunque este último síntoma suele ser más común en niños.
En cuanto al tratamiento contra la gripe, la fuente médica recomienda medidas caseras como reposo, mantener una buena hidratación y evitar el consumo de alcohol.
Además, indica que los medicamentos de venta libre para el resfriado o contra la tos pueden ayudar contra algunos de los síntomas.
En caso de un cuadro de gravedad o donde estos síntomas se presenten con muy alta intensidad, el paciente debe consultar a un médico para evaluar su caso.
Las zonas de EE.UU. donde la transmisión del virus H3N2 es más alta
De acuerdo con CNN, Estados Unidos enfrenta las peores cifras de virus respiratorios al menos desde la temporada de gripe de 1997/98. En ese contexto, algunas jurisdicciones presentan los niveles de transmisión más altos.
Según el mapa de los CDC, los estados y ciudades con nivel de contagio muy alto son:
- Alaska
- Dakota del Norte
- Kansas
- Texas
- Nebraska
- Indiana
- Kentucky
- Florida
- Arkansas
- Virginia
- Idaho
- Colorado
- Nuevo México
- Michigan
- Missouri
- Louisiana
- Alabama
- Tennessee
- Georgia
- Carolina del Sur
- Carolina del Norte
- Ciudad de Nueva York
- Estado de Nueva York
- Connecticut
- Massachusetts
- Maine
- New Hampshire
