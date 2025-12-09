Freno al ICE: ahora el creador de la app ICEBlock demandó a Trump y sus aliados
El software alertaba a los migrantes sobre la presencia de agentes; el gobierno de EE.UU. habría presionado para eliminar la aplicación del mercado
- 3 minutos de lectura'
El desarrollador de ICEBlock, la aplicación que permitía alertar sobre la presencia de agentes federales de inmigración en distintas zonas de Estados Unidos, decidió llevar su enfrentamiento con la administración Trump a los tribunales.
Acusación contra la administración Trump
Joshua Aaron, creador del software, inició una demanda que acusa a las principales figuras del área de seguridad nacional estadounidense de haber ejercido presión sobre Apple para borrar su app y silenciar su trabajo.
La presentación judicial, entregada en el Tribunal de Distrito de Columbia, apuntó de manera directa contra la cúpula de seguridad del gobierno federal.
En ese sentido, Aaron afirmó que funcionarios de alto nivel utilizaron el aparato estatal para censurarlo e intimidarlo luego de que su creación alcanzara más de un millón de usuarios y se transformara en la herramienta más extendida para monitorear movimientos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Según detalló The New York Times, la fiscal general Pam Bondi habría encabezado una ofensiva para forzar a Apple a retirar la app del mercado digital.
En esa misma línea, Aaron indicó que Bondi empleó su “poder estatal” para convencer a la empresa tecnológica de que el rastreo ciudadano de agentes federales ponía en riesgo a los oficiales.
Esa versión coincide con su declaración televisiva en Fox News, donde la fiscal general sostuvo que el programador estaba “dando un mensaje a criminales” sobre la ubicación de agentes federales y advirtió: “Él no puede hacer eso. Mejor que tenga cuidado, porque no es discurso protegido”.
En su demanda, Aaron pidió que la Justicia frene cualquier intento del gobierno de procesarlo penalmente.
Además de Bondi, hay otras figuras de la administración Trump que figuran en la presentación:
- La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem
- El director interino del ICE, Todd M. Lyons
- El llamado “zar fronterizo”, Tom Homan.
La reacción de Apple y otras compañías ante el pedido del gobierno de Trump por ICEBlock
El retiro de la app se concretó en octubre, cuando Apple comunicó a Aaron por correo que impediría nuevas descargas de ICEBlock luego de recibir “información proporcionada por las fuerzas del orden”.
Según dijo la compañía en ese mensaje, la aplicación violaba las normas de la tienda al ofrecer datos que podían utilizarse para dañar a oficiales “en forma individual o como grupo”.
Para Aaron, esa justificación resultó inconsistente, ya que insistió en que su creación operaba igual que el sistema de mapas del propio iPhone, que alerta sobre controles policiales en carreteras.
Además, Apple eliminó otra aplicación llamada DeICER, mientras que Meta dio de baja un grupo de Facebook dedicado a compartir avistamientos del ICE al argumentar que violaba normas sobre “daño coordinado”, según explicó The New York Times.
Por su parte, Google adoptó una postura similar respecto de otros programas de rastreo de operativos migratorios, aunque ICEBlock nunca estuvo disponible en el sistema Android.
El caso generó inquietud entre organizaciones de derechos digitales. La Electronic Frontier Foundation presentó una demanda paralela para obtener registros de comunicaciones entre el gobierno y empresas tecnológicas, con el fin de determinar si existió presión indebida.
Otras noticias de Agenda EEUU
Recomendados por expertos. Aliados del invierno: los dos suplementos recomendados para evitar la gripe y combatir la fatiga
El video. Sigue el escándalo de Miss Universo: la mexicana Fátima Bosch abandonó una entrevista en vivo con Telemundo
Lo recibe Corina Machado. Cuándo se entrega el Premio Nobel de la Paz y cómo verlo en vivo
- 1
Horóscopo semanal de Mhoni Vidente: las predicciones del 8 al 12 de diciembre
- 2
¿Nieve en Florida? Cuáles son las posibilidades y cómo son los inviernos en el estado
- 3
El momento en que se desplomarán los termómetros en Texas por ola de frío invernal
- 4
Las nuevas imágenes de la NASA y la ESA muestran al 3I/ATLAS más activo antes de su encuentro cercano con la Tierra