Freno al ICE: ahora el creador de la app ICEBlock demandó a Trump y sus aliados

El desarrollador de ICEBlock, la aplicación que permitía alertar sobre la presencia de agentes federales de inmigración en distintas zonas de Estados Unidos, decidió llevar su enfrentamiento con la administración Trump a los tribunales.

Acusación contra la administración Trump

Joshua Aaron, creador del software, inició una demanda que acusa a las principales figuras del área de seguridad nacional estadounidense de haber ejercido presión sobre Apple para borrar su app y silenciar su trabajo.

La presentación judicial, entregada en el Tribunal de Distrito de Columbia, apuntó de manera directa contra la cúpula de seguridad del gobierno federal.

En ese sentido, Aaron afirmó que funcionarios de alto nivel utilizaron el aparato estatal para censurarlo e intimidarlo luego de que su creación alcanzara más de un millón de usuarios y se transformara en la herramienta más extendida para monitorear movimientos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Según reportó The New York Times, la fiscal general Pam Bondi habría encabezado la ofensiva para forzar a Apple a retirar la aplicación del mercado Jacquelyn Martin - AP

Según detalló The New York Times, la fiscal general Pam Bondi habría encabezado una ofensiva para forzar a Apple a retirar la app del mercado digital.

En esa misma línea, Aaron indicó que Bondi empleó su “poder estatal” para convencer a la empresa tecnológica de que el rastreo ciudadano de agentes federales ponía en riesgo a los oficiales.

Esa versión coincide con su declaración televisiva en Fox News, donde la fiscal general sostuvo que el programador estaba “dando un mensaje a criminales” sobre la ubicación de agentes federales y advirtió: “Él no puede hacer eso. Mejor que tenga cuidado, porque no es discurso protegido”.

En su demanda, Aaron pidió que la Justicia frene cualquier intento del gobierno de procesarlo penalmente.

La demanda de Joshua Aaron apuntó también a otros aliados y funcionarios Kristi Noem (foto), Todd M. Lyons y Tom Homan X @Sec_Noem

Además de Bondi, hay otras figuras de la administración Trump que figuran en la presentación:

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem

El director interino del ICE, Todd M. Lyons

El llamado “zar fronterizo”, Tom Homan.

La reacción de Apple y otras compañías ante el pedido del gobierno de Trump por ICEBlock

El retiro de la app se concretó en octubre, cuando Apple comunicó a Aaron por correo que impediría nuevas descargas de ICEBlock luego de recibir “información proporcionada por las fuerzas del orden”.

Según dijo la compañía en ese mensaje, la aplicación violaba las normas de la tienda al ofrecer datos que podían utilizarse para dañar a oficiales “en forma individual o como grupo”.

Para Aaron, esa justificación resultó inconsistente, ya que insistió en que su creación operaba igual que el sistema de mapas del propio iPhone, que alerta sobre controles policiales en carreteras.

Aaron consideró que la justificación de Apple para retirar ICEBlock resultó inconsistente, pues insistió en que su aplicación operaba de manera similar al sistema de mapas del propio iPhone JUSTIN SULLIVAN� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Además, Apple eliminó otra aplicación llamada DeICER, mientras que Meta dio de baja un grupo de Facebook dedicado a compartir avistamientos del ICE al argumentar que violaba normas sobre “daño coordinado”, según explicó The New York Times.

Por su parte, Google adoptó una postura similar respecto de otros programas de rastreo de operativos migratorios, aunque ICEBlock nunca estuvo disponible en el sistema Android.

El caso generó inquietud entre organizaciones de derechos digitales. La Electronic Frontier Foundation presentó una demanda paralela para obtener registros de comunicaciones entre el gobierno y empresas tecnológicas, con el fin de determinar si existió presión indebida.