Fue abogada del ICE, se “quebró” durante una audiencia y ahora es candidata al Congreso de EE.UU.: “Es un desastre”

Una exabogada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), Julie T. Le, lanzó su candidatura para el Congreso. La mujer cobró notoriedad el mes pasado por su participación en una audiencia federal en Minnesota vinculada a detenciones migratorias cuestionadas y al manejo de esos casos por parte del gobierno.

La abogada del ICE en Minnesota que se presentó como candidata al Congreso

Ahora, como parte del Partido Demócrata, busca el escaño de la representante Ilhan Omar, que ocupa el puesto en el Distrito 5 desde 2019. Omar llegó a Estados Unidos como refugiada de Somalia.

Le, nacida en Vietnam, la candidata de 47 años formó parte del equipo de abogados del gobierno federal que debió responder ante las demandas presentadas por inmigrantes que impugnaban la legalidad de sus detenciones.

En la audiencia en un tribunal federal de St. Paul, admitió que había llegado a su límite, lo que ya marcaba un cambio interno.

El violento momento en que el ICE sacó a una mujer de su auto en Minneapolis

Durante aquella jornada, le pidió al juez que la declarara en desacato y la enviara a prisión “para poder dormir 24 horas seguidas”. A diferencia del tono formal que caracteriza a estos procesos, le expresó: “El sistema es un desastre. Este trabajo es un desastre”.

Según informó The New York Times, Le anunció esta semana que había abandonado su trabajo y que aspiraba a corregir las deficiencias del sistema de inmigración como legisladora.

Como parte de este proceso, lanzó su candidatura para el escaño en el Congreso que ocupa Omar, también demócrata.

La postura de la exabogada del ICE y su mirada política

En una entrevista realizada el miércoles, la candidata sostuvo que llevaría a cabo una gestión más moderada que Omar, quien pidió la abolición del ICE. Sobre su trabajo en la agencia, relató que comenzó a ejercer sus funciones el año pasado para ver “cómo funcionaba desde dentro” y con el objetivo de encontrar maneras de hacer cumplir la ley de forma imparcial.

Los operativos migratorios en Minnesota, que generaron temor y controversia en la comunidad migrante, marcaron un punto de quiebre. La abogada indicó que debió enseñar a sus hijos cómo responder a las preguntas de los funcionarios. “Incluso siendo ciudadana estadounidense, temía que nos detuvieran por nuestra apariencia”, sostuvo.

Su trabajo consistía en representar al gobierno en tribunales de inmigración como abogada del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) vinculada a ICE, y también estuvo asignada temporalmente a tareas federales en Minnesota.

La abogada era la encargada de defender al ICE en los tribunales de inmigración en Minnesota ICE Facebook

Además, durante un breve período, fue asignada temporalmente a trabajar en la fiscalía federal de Minnesota.

En su plataforma, indica que su experiencia en este sector le brindó un conocimiento sobre “las reformas necesarias para mejorar el sistema de inmigración". Además, remarca que sus tres prioridades son:

Reforma migratoria : garantizar la seguridad de las fronteras mediante el cumplimiento de la ley, otorgar un camino más accesible a la ciudadanía, simplificar el sistema y establecer una política humana y sensata.

: garantizar la seguridad de las fronteras mediante el cumplimiento de la ley, otorgar un camino más accesible a la ciudadanía, simplificar el sistema y establecer una política humana y sensata. Financiación de la educación : reformar los préstamos estudiantiles, aumentar el salario de los profesores e impulsar una subvención equitativa para las escuelas.

: reformar los préstamos estudiantiles, aumentar el salario de los profesores e impulsar una subvención equitativa para las escuelas. Acceso a la atención médica: lograr menores costos de medicamentos recetados y proteger las afecciones preexistentes.

En respuesta a The New York Times, el DHS respondió con un correo en el que afirmó que Le ya no trabajaba para el gobierno. “Esta conducta es poco profesional e impropia de una abogada del ICE, ya que abandona su obligación de actuar con compromiso, dedicación y celo en defensa de los intereses de EE.UU.“, indicaron las autoridades.

Elecciones en Minnesota: cuándo son y qué se vota

Según el calendario electoral del gobierno de Minnesota, las elecciones primarias se llevarán a cabo el 11 de agosto, en tanto la votación general será el martes 3 de noviembre.

Las elecciones primarias en Minnesota se desarrollarán el 11 de agosto

En agosto, según el sitio del secretario de Estado, Steve Simon, los votantes eligen:

Senador de EE.UU.

Miembros de la Cámara de Representantes de EE.UU.

Gobernador y vicegobernador

Secretario de Estado

Auditor estatal

Fiscal general (Attorney General)

Senadores estatales

Representantes estatales

Jueces

Asimismo, también pueden aparecer en la boleta candidatos para ciertos cargos por condado, autoridades municipales, miembros del consejo escolar y propuestas locales.