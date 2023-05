Fue al baño en su casa del sur de Florida y se encontró con algo espeluznante en el inodoro

escuchar

El viernes pasado, un hombre tuvo un aterrador encuentro cuando entró al baño de la terraza de su casa, ubicada en North Hills Drive, Florida. El sujeto se dio cuenta de que la puerta estaba abierta y se aputó para cerrarla cerrarla. Sin embargo, todo se complicó cuando descubrió que dentro del inodoro había un animal que le silbaba. “Pensé que estaba en Jurassic Park o algo así”, sentenció.

John Riddle, de 58 años, comentó a WSVN que ese viaje al baño “lo dejó asustado”, ya que se topó con un “reptil no deseado”que estaba demasiado cerca de él. Se trató de una iguana en el inodoro, que desconcertó al hombre no solo por su presencia, sino también por las acciones que hacía en su contra: “Me salpicaba y silbaba. Estaba aterrorizado, no soy un fanático de los reptiles”.

Un hombre del sur de Florida encontró una iguana en el inodoro de su baño Instagram/WSVN

Los hechos se registraron en el baño de la terraza de su vivienda, donde también hay una piscina. Una vez que el animal notó la presencia del hombre, dio una vuelta y abrió la boca, recordó Riddle. “Eso fue todo lo que necesitaba ver para retroceder por un minuto y procesar lo que pasaba”, señaló.

La principal preocupación de Riddle fue que la iguana escapara del baño e ingresara a su casa, por lo que tuvo que actuar inmediatamente. Cerca de la piscina encontró una puerta de seguridad para bebés y la colocó en la entrada del baño, para bloquearle la salida al animal.

Tras asegurarse de que la iguana no ingresaría a su hogar, el hombre se retiró del sitio. Luego de casi una hora, volvió al baño y descubrió que el reptil seguía en el mismo lugar. “Ahí estaba, chapoteando de nuevo. Esta era mi oportunidad, trataba de armarme de valor para agarrarlo y tirarlo, pero antes de hacerlo, se arrastró y se arrastró detrás del inodoro. Tomé la puerta de bebés y lo ahuyenté”, recordó.

La iguana se zambulló en la piscina para luego escapar por el patio trasero de la casa Unsplash

La iguana salió del baño y se zambulló en la piscina, nadó hasta llegar a un extremo, emergió del agua y finalmente corrió por el patio de la casa de Riddle, para escapar de la propiedad. El hombre supuso que el reptil entró a su terraza cuando salió a pasear a sus perros, ya que dejó la puerta abierta. “Es una buena historia para contar, seguro”, señaló para el medio que consignó la información. Por último, agregó que el animal no resultó herido durante su estadía en el baño.

Cómo evitar el ataque de una iguana

Por lo regular, las iguanas son inofensivas para las personas. No obstante, tienen dientes afilados que pueden causar heridas profundas en la cara, muñecas, dedos y tobillos, según detalla Iguana Control, un sitio experto en estos reptiles. Hay una manera de evitar el ataque de estos animales, mediante las señales de advertencia que hacen cuando están exaltados y a punto de agredir:

Cuando están sobre las cuatro patas.

Toman una respiración profunda.

Hacen que su cuerpo parezca más grande.

Las iguanas suelen ser inofensivas, pero se han registrado casos de agresiones en contra de personas Unsplash

LA NACION