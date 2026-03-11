LA NACION

Fue condenado a muerte en Alabama por un crimen que no cometió, pero dos días antes de la ejecución conmutaron su pena

La gobernadora de Alabama, Kay Ivey, tomó la decisión el martes la ejecución de Charles Burton, de 75 años; el hijo de la víctima también había pedido clemencia

BBC Mundo
"Sonny" Burton participó en un robo en el que se cometió un homicidio en 1991
"Sonny" Burton participó en un robo en el que se cometió un homicidio en 1991Defensores Federales del Distrito Central de Alabama

Un hombre que iba a ser ejecutado por un asesinato que no cometió en el estado de Alabama, en el sur de Estados Unidos, fue indultado por la gobernadora Kay Ivey.

Anulan la pena de un hombre que iba a ser ejecutado en Alabama

Charles “Sonny” Burton, de 75 años, fue condenado a muerte por el asesinato de un hombre durante el robo de una tienda en 1991, a pesar de que no se encontraba en el local en el momento del crimen.

Si bien Burton y otros cinco hombres robaron la tienda ese día, él ya había abandonado el lugar cuando uno de los otros ladrones disparó a un cliente.

En Alabama la ley permite la ejecución de un cómplice de un crimen
En Alabama la ley permite la ejecución de un cómplice de un crimenSouth Carolina Department of Corrections

La ley de Alabama, al igual que la de muchos otros estados de EE.UU., permite la ejecución de un cómplice, aunque este no haya matado a nadie.

La hija de la víctima, que solo tenía nueve años cuando su padre fue asesinado, fue una de las personas que pidió clemencia para Burton. “Nadie del Estado se ha sentado conmigo para explicarme por qué Alabama cree que debe ejecutar a un hombre que no mató a mi padre”, escribió Tori Battle, cuyo progenitor, Doug Battle, fue asesinado en el robo.

Mi amor por mi padre no requiere otra muerte, especialmente una que desafía la razón”, escribió el hijo de la víctima en un artículo publicado en el diario Montgomery Advertiser.

El caso de Alabama contra Burton

Según el testimonio judicial, el 16 de agosto de 1991, Charles Burton, Derrick DeBruce y otros cuatro hombres decidieron asaltar una tienda AutoZone en la localidad de Talladega, Alabama.

Doug Battle entró al local de repuestos para automóviles cuando el robo estaba llegando a su fin. Según los reportes, el cliente se enfrascó en una discusión con DeBruce, quien le disparó por la espalda. Pero Burton ya había abandonado la tienda cuando se produjo el tiroteo, un hecho que los fiscales del caso reconocieron.

El crimen de Battle ocurrió en una sucursal de AutoZone
El crimen de Battle ocurrió en una sucursal de AutoZoneFoto Google Maps

DeBruce, el atacante, murió en prisión mientras cumplía una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Inicialmente, fue condenado a muerte, pero esta fue reducida porque sus abogados defensores no le proporcionaron una defensa adecuada.

Por qué indultaron a Charles Burton en Alabama

La ejecución de Burton estaba prevista para la noche del próximo jueves 12 de marzo mediante la inhalación de gas nitrógeno. Sin embargo, la gobernadora Kay Ivey conmutó la pena de muerte del condenado y ahora deberá cumplir su cadena perpetua en la cárcel, sin posibilidad de libertad condicional.

No puedo proceder con la conciencia tranquila a la ejecución del señor Burton en circunstancias tan desiguales”, dijo la gobernadora republicana en un comunicado. “Creo que sería injusto que se ejecutara a uno de los participantes en este crimen y no al que apretó el gatillo”.

La gobernadora Ivey, que ha presidido más de 25 ejecuciones, dijo que creía firmemente en la pena de muerte, pero que también debía aplicarse de manera justa y proporcionada.

La gobernadora Kay Ivey dijo que cree en la pena de muerte, pero no en este caso
La gobernadora Kay Ivey dijo que cree en la pena de muerte, pero no en este casoGetty Images

Burton, quien está en silla de ruedas por problemas de salud, declaró esta semana a la cadena CNN que había pedido perdón a la familia de Battle. “Es cierto que yo no maté a nadie, pero cometí un error al participar en el crimen”, afirmó.

El fiscal general de Alabama, Steve Marshall, expresó su decepción por la decisión. “Nunca ha habido ninguna duda de que Sonny Burton tiene las manos manchadas con la sangre de Douglas Battle”, afirmó Marshall en una declaración a la cadena NBC News.

“Burton no merece un trato especial por ser anciano; podría haber sido ejecutado hace mucho tiempo, pero, como muchos condenados a muerte, decidió alargar su caso”.

