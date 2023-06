Fue una popular estrella porno y ahora que está casada con una mujer se cuestiona por qué salió con hombres

escuchar

Jenna Jameson, una exestrella de cine para adultos, de 49 años, contrajo nupcias el pasado 23 de mayo en Las Vegas, con su novia Jessi Lawless, de 40, en una fiesta pequeña en donde solo estuvieron sus familiares más cercanos. La exactriz reveló que se siente en uno de los mejores momentos de su vida y que se cuestiona sobre la razón por la que salió con hombres en su pasado. Hasta ahora, solo ha encontrado una posible respuesta a la interrogante y se relaciona con su deseo de tener hijos: “Sé que es egoísta y malo decirlo”.

Jameson declaró a People que finalmente llegó la persona con la que realmente “debió haber estado siempre”. Tras encontrar la felicidad al lado de una mujer, comenzó a replantearse sus antiguas decisiones de vida. “Trato de repasar en mi mente por qué alguna vez salí o me casé con hombres. Creo que mi fuerza impulsora fueron los niños”, aseguró la modelo, quien tiene tres hijos.

Quien alguna vez fue considerada como “la actriz porno más famosa del mundo”, agregó que su actual matrimonio la llenó de plenitud: “Realmente me encontré a mí misma y estoy aceptando todo lo que siento por dentro”. La pareja se conoció a través de redes sociales el año pasado, cuando Jameson le escribió a su ahora esposa en TikTok, quien no la reconoció en primer momento, según describió Lawless: “Pensé, ‘¿Quién es esta Jenna Can’t Lose?’”, recordó. Luego de darle un vistazo más profundo a su perfil, tuvo una gran sorpresa: “Es Jenna Jameson. ¡Oh por dios!”.

Jenna Jameson y Jessi Lawless se comprometieron en abril pasado Instagram/ jessi_lawless

Al principio, Lawless pensó que la celebridad solo quería algunos encuentros casuales, pero conforme pasó el tiempo se dio cuenta de que la relación era formal. “Estoy feliz de que pasó a un nivel más serio. Nunca me había sentido tan cómoda con nadie”, señaló. Se comprometieron en abril pasado, en la intimidad de su hogar. En menos de dos meses llegaron al altar.

“Le propuse matrimonio a Jenna en nuestra propia habitación. Estábamos hablando en la cama, yo ya tenía el anillo preparado. Me acerqué a mi mesita de noche, lo saqué y caminé hacia ella. Me arrodillé y le dije que era la mujer más increíble que había conocido y que no podía pensar en nadie mejor que ella para ser mi esposa”, recordó Lawless.

Jenna Jameson y Jessi Lawless se casaron en Las Vegas, en una ceremonia privada con sus familiares Instagram/ jessi_lawless

Su boda en Las Vegas

Las recién casadas organizaron su boda en Little Church of the West, en Nevada, que tiene un significado especial para Jameson, ya que en ese lugar sus padres también contrajeron matrimonio. Realizaron una ceremonia privada con pocos invitados. Sin embargo, planean hacer una fiesta más grande “cuando sea el momento adecuado”.

Lawless esperó a su prometida en el altar mientras sonaba “Ring of Fire” de Johnny Cash. La actriz lució un vestido corto blanco, con un velo largo, tacos rosas y el cabello teñido de ese mismo color. Iba acompañada del padre de su ahora esposa, ya que el suyo murió hace algunos años. “Estaba esperándola, miré hacia la parte trasera de la iglesia y la vi parada allí. Miré a mi papá y le dije: ‘Ve a acompañar a Jenna por el pasillo ahora mismo’”, explicó Lawless al medio citado.

Después del pequeño evento, recorrieron Las Vegas en un Lamborghini verde neón que alquilaron ese día. “Fuimos a Red Rock (Canyon). Tomamos algunas fotografías ahí y nos divertimos con nuestra familia”, cerró Lawless.

La pareja alquiló un Lamborghini verde neón el día de su boda Instagram/ jessi_lawless

LA NACION