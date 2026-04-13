Fuego cruzado en el Capitolio: el candidato republicano que podrían vetar al igual que el demócrata Swalwell

La crisis política que sacude a California y al Congreso de Estados Unidos sumó un nuevo capítulo. La salida de Eric Swalwell de la carrera por la gobernación no solo reconfigura el escenario demócrata, sino que también abre un frente paralelo que alcanza a un legislador republicano, en un efecto dominó que amenaza con escalar dentro del Capitolio.

La renuncia de Swalwell y el impacto inmediato dentro de California

El detonante más reciente fue el anuncio del propio Eric Swalwell, quien el 12 de abril comunicó públicamente su decisión de suspender su campaña para gobernador de California.

A través de un mensaje difundido en la red social X, el congresista reconoció errores personales y buscó separar su situación judicial de la contienda electoral.

El domingo, Swalwell anunció que baja su candidatura por la gobernación de California Rich Pedroncelli - FR171957 AP

“Estoy suspendiendo mi campaña para gobernador”, expresó, al tiempo que pidió disculpas a su entorno cercano: “A mi familia, equipo, amigos y seguidores, lamento profundamente los errores de juicio que cometí en mi pasado”. En el mismo mensaje, dejó en claro que enfrentará las acusaciones en su contra, pero remarcó que esa batalla no debe involucrar a su campaña.

El anuncio llegó en un contexto de creciente presión política. Según Axios, Swalwell ya enfrentaba pedidos de figuras relevantes del Partido Demócrata para abandonar su candidatura, incluso antes de que se formalizara su decisión.

La situación de Swalwell se complicó tras la aparición de denuncias por presunta conducta sexual inapropiada. Un informe periodístico señaló que una excolaboradora lo acusó de agresión sexual en múltiples ocasiones.

El contraataque demócrata y el foco en Tony Gonzales

El conflicto no quedó en un solo partido. Dirigentes demócratas evalúan responder con una maniobra similar contra el congresista republicano Tony Gonzales, lo que abriría un escenario de represalias cruzadas en el Capitolio.

Gonzales, representante por Texas, también se encuentra bajo investigación por presunta conducta sexual inapropiada. En este caso, el proceso ya fue formalizado por el Comité de Ética de la Cámara de Representantes, que decidió avanzar con una pesquisa sobre su comportamiento.

Los demócratas apuntan ahora contra Tony Gonzales, representante bajo investigación por presunta conducta sexual inapropiada @RepTonyGonzales

En una nota previa de Axios, la periodista Kate Santaliz detalló que el comité abrió una investigación para determinar si Gonzales mantuvo una relación inapropiada con una integrante de su equipo, lo que violaría las normas internas del Congreso.

El caso adquirió mayor gravedad debido al contexto en el que se produjo. La mujer involucrada, identificada como una exdirectora regional del congresista, falleció tras un trágico episodio ocurrido el año anterior. La investigación busca establecer no solo la existencia de la relación, sino también si hubo conductas de abuso de poder o trato preferencial.

Detalles de la investigación contra Gonzales: para el legislador fue un “error de juicio”

Hay varios elementos que alimentan la investigación en curso:

El Comité de Ética creó un subcomité específico para analizar el caso.

Se investiga si existió conducta sexual inapropiada hacia una empleada del Congreso.

También se evalúa si hubo beneficios indebidos o trato preferencial.

La relación entre legisladores y personal está prohibida por el reglamento interno.

El representante republicano por Texas Tony Gonzales admitió la relación aunque la consideró un error Blaine Young - The San Antonio Express-News

A esto se suman mensajes de texto que formarían parte de la evidencia, en los que el congresista habría realizado pedidos de contenido personal a la mujer involucrada. Estos intercambios fueron aportados por el entorno familiar de la excolaboradora.

Gonzales, por su parte, negó inicialmente haber mantenido la relación, aunque posteriormente reconoció lo que describió como un “error de juicio”, en referencia a un vínculo con una empleada. Esta admisión parcial no logró frenar el avance de las investigaciones ni las críticas internas.