Para qué familias aplica el beneficio de US$1800 anunciado por Kathy Hochul en Nueva York desde enero de 2026

A partir de enero de 2026, muchas familias en Nueva York podrán obtener el beneficio de 1800 dólares que entregará el gobierno de Kathy Hochul. Para aplicar, según los criterios establecidos por la gobernadora, los solicitantes deberán cumplir con ciertos requisitos, como tener un caso de Asistencia Pública existente.

Beneficio de US$1800 en Nueva York: qué familias aplican

En mayo de 2025, Hochul anunció el lanzamiento del beneficio “Asignación por Nacimiento para el Año Nuevo” (BABY, por sus siglas en inglés) para enero. En un comunicado, sostuvo que el programa, que estará disponible para miles de familias elegibles tras el nacimiento de un bebé, brindará “apoyo adicional a los hogares vulnerables”.

Kathy Hochul anunció el beneficio denominado BABY para familias con recién nacidos en Nueva York Archivo

Administrado por la Oficina Estatal de Asistencia Temporal y por Discapacidad (OTDA, por sus siglas en inglés), BABY ayudará a miles de nuevos padres de bajos recursos en todo Nueva York a cubrir sus necesidades vitales al tener un hijo.

Para aplicar, las familias tienen que tener un caso de Asistencia Pública existente y recibir activamente un beneficio de la agencia cuando nace un nuevo bebé.

“Nunca dejaré de trabajar para hacer la vida más asequible para las nuevas mamás y las familias en todo Nueva York”, afirmó la gobernadora Hochul. “Por eso, sigo aportando más dinero a los bolsillos de los neoyorquinos, ampliando el acceso a una atención de salud materna asequible y brindando más recursos a las familias para crecer y prosperar”, concluyó.

Detalles del beneficio de US$1800 anunciado por Kathy Hochul en Nueva York

La oficina de la gobernadora explicó que el financiamiento está destinado a ayudar a las familias a pagar artículos esenciales para bebés, como pañales, ítems para dormir seguros y ropa, así como para aliviar la carga financiera asociada con el cuidado de un recién nacido.

Los neoyorquinos que ya reciben Asistencia Pública obtendrán automáticamente el nuevo beneficio cuando se agregue un recién nacido a un caso de asistencia existente, por lo que no es necesario completar ninguna solicitud o formulario.

Las familias de Nueva York que ya reciben Asistencia Pública obtendrán automáticamente el beneficio para los nuevos hijos Canva

En su sitio web oficial, la oficina de Asistencia Pública detalla cuáles son los programas a los que pueden aplicar los neoyorquinos, junto con sus requisitos de elegibilidad.

El beneficio BABY forma parte de los 2,2 mil millones de dólares que aprobó la gobernadora para nuevas inversiones.

Otros beneficios en Nueva York anunciados por Kathy Hochul

Junto con BABY, la gobernadora también oficializó otros programas que pretenden ayudar a los ciudadanos del estado. A partir de enero, más de 1,6 millones de familias podrán solicitar un crédito tributario por hijos de hasta US$1000 por cada hijo menor de cuatro años, como parte de la ampliación del financiamiento.

En 2026, las familias aún recibirán un crédito tributario por hijos de hasta US$330 por cada hijo de entre 4 y 16 años. Además, para el siguiente año, en 2027, el crédito fiscal para niños de 4 a 16 años se incrementará a US$500 por niño.

Para reclamar el crédito tributario por hijos ampliado, los residentes de Nueva York deberán incluir su petición en la presentación de declaraciones de impuestos de 2026.

Las familias podrán reclamar el beneficio anunciado por Kathy Hochul en Nueva York que otorga US$1000 por hijo Freepik - Freepik

Otro programa de asistencia para familias, presentado recientemente por Hochul, corresponde a la ampliación del acceso a una atención sanitaria materna asequible. Este proyecto consiste en una inversión de US$5 millones para ayudar a construir un nuevo centro de atención de salud materna en El Bronx.

De acuerdo con el comunicado, el centro ofrecerá “un entorno hogareño” para la atención del parto, el nacimiento y el posparto. También brindará servicios de salud antes, durante y después del parto, mediante un modelo de partería, bienestar y atención colaborativa.

“Desde la ampliación del Crédito Tributario por Hijos hasta el Subsidio BABY, y ahora el nuevo centro de salud materna en el Bronx, estas iniciativas ampliarán el acceso a la atención médica, apoyarán la salud materno infantil y brindarán a las familias la seguridad financiera que necesitan para prosperar”, declaró al respecto James McDonald, Comisionado de Salud de Nueva York.