Ganadores y perdedores: quiénes pagan más vs. quiénes pagan menos por el precio de la gasolina en EE.UU.
El valor promedio del galón de combustible regular pasó de US$3,320 el mes pasado a US$4,119 en la actualidad
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Las tensiones en Medio Oriente provocaron un aumento en el precio de la gasolina en todo el mundo, pero algunas partes se ven más perjudicadas que otras. En este escenario, un mapa de la Asociación Americana del Automóvil (AAA) muestra cuáles son los estados de EE.UU. en los que los ciudadanos pagan más por un galón de combustible, según los datos más recientes.
Quiénes pagan más vs. quiénes pagan menos por el precio de la gasolina en EE.UU.
Las restricciones al tránsito en el estrecho de Ormuz, que es donde pasa aproximadamente el 20% del suministro petrolero global, forman parte de la estrategia iraní en el contexto del conflicto en Medio Oriente.
El tránsito marítimo cayó de forma significativa desde el inicio de las tensiones, lo que genera consecuencias en EE.UU., a pesar de la distancia geográfica.
En el país norteamericano, el valor promedio del galón de combustible regular pasó de 3,320 dólares el mes pasado a US$4,119 en la actualidad.
Aunque la cantidad de dinero a nivel nacional es elevada, no todos los estados enfrentan la misma problemática.
Según un mapa interactivo de la AAA, las siguientes jurisdicciones afrontan los precios más altos:
- California: el precio promedio por un galón es de US$5,929.
- Hawái: el precio promedio por un galón es de US$5,595.
- Washington: el precio promedio por un galón es de US$5,386.
- Nevada: el precio promedio por un galón es de US$5,005.
- Oregon: el precio promedio por un galón es de US$4,988.
- Arizona: el precio promedio por un galón es de US$4,742.
- Alaska: el precio promedio por un galón es de US$4,619.
- Illinois: el precio promedio por un galón es de US$4,294.
- Washington D.C.: el precio promedio por un galón es de US$4,281.
- Idaho: el precio promedio por un galón es de US$4,254.
Cuáles son los estados de EE.UU. cuyos ciudadanos pagan menos por el precio de la gasolina
En contraparte, la información recopilada por la organización muestra que los siguientes ciudadanos que pagan menos por el combustible se ubican en:
- Oklahoma: el precio promedio por un galón es de US$3,272.
- Kansas: el precio promedio por un galón es de US$3,365.
- North Dakota: el precio promedio por un galón es de US$3,451.
- Iowa: el precio promedio por un galón es de US$3,482.
- Nebraska: el precio promedio por un galón es de US$3,482.
- Misuri: el precio promedio por un galón es de US$3,559.
- Minnesota: el precio promedio por un galón es de US$3,572.
- Arkansas: el precio promedio por un galón es de US$3,610.
- Georgia: el precio promedio por un galón es de US$3,716.
- Ohio: el precio promedio por un galón es de US$3,751.
A nivel nacional, si bien el precio de la gasolina regular incrementó notablemente, no es el único combustible con oscilaciones.
El galón de grado medio pasó de US$3,816 el mes pasado a US$4,624 en la actualidad; el prémium fue de US$4,177 a US$4,995; el de diésel de US$3,636 a US$5,618; y el de E85, el más barato, de US$2,735 a US$3,249.
Las noticias más recientes de la guerra de EE.UU. en Irán
En las últimas semanas, la guerra continuó su curso pese a las presiones de distintas potencias mundiales, con un impacto directo sobre el precio de la gasolina. Al respecto, las actualizaciones más recientes son:
- Irán autorizó el paso de buques que transportan bienes esenciales a sus puertos a través del estrecho de Ormuz a principios de abril, según Reuters.
- Las autoridades iraníes rechazaron un alto el fuego de 45 días y exigieron una solución permanente al conflicto.
- Donald Trump amenazó con “desatar el infierno” en la región si no se llega a un acuerdo antes de las 20 hs. del martes 7 de abril que permita que el tráfico comience a moverse nuevamente a través del estrecho.
- Teherán alertó que llevará a cabo una respuesta “más severa y extensa” si Trump cumple sus amenazas, informó NBC News.
- El jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria iraní, Majid Khademi, fue asesinado en un ataque dirigido específicamente contra él.
- El funcionario de los Emiratos Árabes Unidos, Anwar Gargash, advirtió que cualquier acuerdo sobre la guerra entre Estados Unidos e Irán debe garantizar el acceso a través del estrecho de Ormuz.
- Los informes indican que más de 3400 personas murieron en Oriente Medio desde que comenzó la guerra.
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