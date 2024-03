Fue elegida mejor profesora, pero la despidieron cuando descubrieron su segundo empleo: “Mala influencia”

Escuchar

Hasta marzo, Domonique Brown disfrutaba de su trabajo en la escuela Taylor Preparatory High School de Detroit, Estados Unidos. Nunca recibió una queja por su labor, sino todo lo contrario: en diciembre fue elegida como la maestra del mes. Sin embargo, un padre descubrió que por las noches rapeaba bajo el nombre de Drippin Honey y la despidieron por ser una “mala influencia”. A modo de protesta, filmó un video con sus exalumnos.

“Recientemente, me vi obligada a dejar mi trabajo por ser rapera. Las quejas de un solo padre provocaron mi despido. El padre prefirió permanecer en el anonimato después de quejarse de mi trabajo durante meses”, se quejó la profesora de historia en su cuenta de X (ex Twitter).

Domonique Brown, maestra y rapera al mismo tiempo

La protesta por su profesión secundaria llegó después de que Brown lanzara su canción “Drippin’ 101″ en octubre del año pasado, lo que llevó a varios meses de reuniones con la mesa directiva de la escuela. “La primera reunión fue con mi decano y mi director. Simplemente me decían: ‘Oye, un padre dijo que había visto tus redes sociales y que eres una mala influencia porque eres rapera’”, contó.

Domonique Brown aseguró que su carrera como rapera no tiene que ver con su trabajo en la comunidad Instagram @drippinhoney_music

En uno de esos encuentros, les preguntó a los directivos: “¿Podríamos pedirle a los padres que vengan y vean mi profesionalismo, que me vean en un salón de clases, que me vean después de la escuela, que me vean en todos los juegos, que me vean saludando a los niños, comprar comida, hacer todas esas cosas? ¿Pueden venir a verme en mi trabajo antes de que intenten decir que no soy profesional?”.

Ninguna justificación alcanzó. Tras varias semanas, los administradores escolares le pidieron que borrara todo su contenido de las redes sociales, pero ella se negó. “Fue entonces cuando supe que tenía que apostar por mí, porque nadie lo hará si yo no lo hago”, dijo Brown.

Aunque reconoció que usaba malas palabras en sus letras, aseguró que eso no tiene nada que ver con la escuela y el impacto positivo que ella tuvo en sus estudiantes y la comunidad. Consultada por WXYZ si el problema era el hecho de rapear o el contenido de sus canciones, respondió: “Las reuniones eran tan unilaterales que solo me decían que a alguien no le gustaba”.

La música como respuesta a la injusticia

Esta semana, después de su despido, Brown publicó un video musical en sus redes sociales que hizo con algunos de sus alumnos. De fondo se escucha la canción “Drippin’ 101″, esa misma que provocó la protesta que terminó con su despido.

Junto al video, la maestra reiteró que había sido despedida por rapear y lamentó que la escuela no tuvo “consideración por el impacto y la influencia” que tuvo ella en la vida de sus alumnos. “Mi dedicación, profesionalismo y pasión por la educación siempre fueron inquebrantables, independientemente de cualquier objetivo personal que pueda tener”, justificó.

En ese sentido, completó: “Vale la pena señalar que, cuando me contrataron como profesora, mi participación en la industria de la música como rapera no obstaculizó mi empleo. Fui juzgada en función de mis calificaciones, experiencia y potencial para impactar positivamente las vidas de mis estudiantes. Sin embargo, ahora, mi compromiso y contribuciones parecen verse eclipsados por juicios arbitrarios sobre mi vida personal. Si fuera una maestra horrible, me hubieran despedido el día en que notaron ese problema”.

La maestra demandará a la escuela por su despido

La historia todavía no terminó con su despido. Es que Brown ya adelantó que emprenderá acciones legales contra la escuela y aseguró que cuenta con más de 200 firmas de estudiantes y padres que la apoyan tras sus siete años de carrera como maestra.

Christina Lynn Lackley-Bah, madre de un estudiante de 11º grado, dijo a 7 Action News: “Como padres, anhelamos maestros que apoyen a nuestros hijos y los inspiren, y ella fue una de esas maestras. Estoy muy decepcionada”.

Domonique Brown ahora emprenderá acciones legales contra la escuela WXYZ

Por su parte, las autoridades de Taylor Preparatory High School no quisieron expresarse al respecto. En un mensaje a FOX 2, se limitaron a remarcar: “El bienestar de los estudiantes sigue siendo una prioridad en todo lo que hacemos y continuaremos fomentando un entorno de enseñanza y aprendizaje sin distracciones centrado en el éxito de los alumnos”.

