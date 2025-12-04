Todos los procesos del Uscis frenados por Trump que dejan a miles de familias en un limbo migratorio

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) comunicó que por disposición federal, frenará todas las decisiones migratorias que correspondan a 19 países. Esta modificación es una respuesta al tiroteo contra dos soldados de la Guardia Nacional en Washington D. C.

Qué procesos migratorios serán frenados por el Uscis

De acuerdo con un memorándum publicado por el Uscis, el gobierno liderado por Donald Trump pausará solicitudes de asilo, green card, procesos de ciudadanía y ajuste de estatus para las personas provenientes de los 19 países incluidos en la medida.

Una vez que Uscis determina que el estatus de residente permanente debe ser rescindido, emite un Aviso Freepik - Freepik

Esto se debe a que la Casa Blanca ahora las considera como naciones de riesgo, lo que directamente impactará en los casos migratorios de todos los extranjeros en EE.UU. que hayan nacido en alguno de ellos.

La medida se aplicará a quienes hayan ingresado a EE.UU. a partir del 20 de enero de 2021 y podría llevar a nuevas entrevistas para los afectados.

¿Qué implica la nueva decisión sobre los procesos de Uscis?

Principalmente, se realizará una revisión minuciosa de todas las solicitudes que fueron aprobadas durante la gestión del expresidente Joe Biden.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) hará un listado en el que mencionará quiénes serán los migrantes de prioridad para ser investigados.

Además, el DHS contaría con la potestad de efectuar la remisión de los migrantes revisados a otras entidades federales en caso de considerarlo pertinente.

Trump quiere revisar todas las solicitudes que fueron aprobadas durante la gestión de Biden Julia Demaree Nikhinson� - AP�

Cuáles son los países afectados por los procesos migratorios frenados por Trump

De acuerdo con lo el memorándum del Uscis, la medida está enfocada en los migrantes provenientes de los siguientes 19 países:

Venezuela

Cuba

Haití

Afganistán

Myanmar

Chad

República del Congo

Guinea Ecuatorial

Eritrea

Irán

Libia

Somalia

Sudán

Yemen

Burundi

Laos

Sierra Leona

Togo

Turkmenistán.

Todavía no hay información exacta sobre hasta cuándo puede regir la pausa. Lo que sí se sabe es que, probablemente, aumentará los retrasos en millones de casos que todavía están pendientes con el Uscis.

Los poseedores de green card también serán afectados por la pausa de los procesamientos migratorios en EE.UU. Freepik

En el propio documento se especifica que la decisión de levantar o no la medida está en manos del director de la agencia, Joseph Edlow.

El motivo por el que el gobierno de EE.UU. frenará procesos migratorios a 19 países

Según citó el Uscis, el tiroteo contra dos soldados de la Guardia Nacional por parte de un sospechoso de nacionalidad afgana fue el principal motivo que llevó a la agencia a tomar la decisión de frenar los procesos migratorios.

Como consecuencia de este episodio, murió una soldado de la Guardia Nacional, en tanto que otro resultó herido en las inmediaciones de la Casa Blanca durante el Día de Acción de Gracias.

Un memorial improvisado para la especialista del Ejército de EE.UU. Sarah Beckstrom y el sargento Andrew Wolfe afuera de la estación Farragut West, cerca del lugar donde los dos miembros de la Guardia Nacional fueron tiroteados Julia Demaree Nikhinson - AP

“En vista de las preocupaciones identificadas y la amenaza para el pueblo estadounidense,el Uscis ha determinado que es necesaria una revisión exhaustiva, posibles entrevistas y nuevas entrevistas a todos los extranjeros de países de alto riesgo que ingresaron a Estados Unidos a partir del 20 de enero de 2021”, explicó la autoridad en su comunicado.